Еднократната помощ при раждане на дете да бъде увеличена от 2027 г. предвижда проектът за държавния бюджет, внесен в Народното събрание. За първо дете сумата трябва да нарасне от 191,74 на 300 евро, за второ – от 460,17 на 720 евро, а за трето – от 230,09 на 360 евро. При четвърто и всяко следващо дете предложението е помощта да стане 250 евро вместо сегашните 153,39 евро.

Промените са записани в проектозакона за бюджета за 2027 г., който Министерският съвет одобри на 16 ноември и внесе в парламента. Това означава, че размерите все още не са окончателни и ще зависят от обсъждането и гласуването на бюджета.

Родители: Сумата не покрива разходите

Ваня Черкезова, която наскоро е родила третото си дете, приветства увеличението, но смята, че то не е достатъчно. „За мен тези сто евро все едно замазват очите на нас, родителите“, казва тя пред bTV.

Беатрис Божинова разказва, че след раждането на дъщеря ѝ Михаела разходите на семейството са достигнали около 5000 лева. Само количката е струвала 1000 лева, а обзавеждането за детето – 1050 лева. „Само смяната на гардероба от есенен към зимен е над 500 евро“, посочва Божинова.

Тя допълва, че семейството не планира второ дете заради финансовата несигурност. „Заради кризата, в която сме, не можем да си позволим още едно дете“, казва Божинова.

Какво още предвижда проектът

Освен по-високите еднократни помощи при раждане, проектобюджетът предвижда месечната помощ за отглеждане на дете до една година да бъде увеличена на 150 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че за семействата с деца са планирани над 300 млн. евро допълнителни средства чрез по-високи помощи и данъчни облекчения. Предвидено е и обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст да се увеличи от 398 на 450 евро.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска заяви, че увеличението на помощта при раждане е само част от мерките за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на семействата.

Предложенията ще бъдат разгледани заедно с бюджета за 2027 г. До окончателното му приемане сумите, заложени в проекта, могат да бъдат променени.

Източници: btvnovinite.bg, blitz.bg