Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се договарят с „Прогресивна България“ за избора на членове на Висшия съдебен съвет. Той каза, че ГЕРБ не участва в разговори по темата.

„Виждам по коридорите как „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се договарят с „Прогресивна България“ за Висшия съдебен съвет. С нас никой не е разговарял и ние не сме говорили с никого“, каза Борисов.

По думите му кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота са партийни и политически лица. Борисов заяви, че част от тях са били министри, а сред номинираните не вижда независими кандидати.

„След ваш въпрос вчера се запознах с кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота - те всичките са партийни. Гледали сме ги като министри, те са политически лица. Не виждам независими кандидати“, каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос кои кандидати очаква да бъдат избрани, Борисов посочи Емил Дечев, Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Веселин Вучков. БГНЕС съобщи, че изборът на членове на ВСС от парламентарната квота е насрочен за 20 ноември.

Борисов коментира и дроновете в Черно море

В кулоарите на парламента Борисов заяви, че освен избора на ВСС има и други важни теми, сред които атаките с дронове. Той коментира изказването на министъра на отбраната, че дроновете в Черно море може да са руски или украински.

„Това са царете на оправданията“, каза Борисов. „И децата знаят, че са руски“, допълни той.

Попитан защо парламентарната група на ГЕРБ-СДС не представи конкретни предложения за решаване на проблема, Борисов заяви, че България разполага с армия, кораби и системи, които могат да бъдат използвани срещу пиратите.

„Ако не могат, ще поискат английска или френска фрегата“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов отправи критика и към обяснението за техническа грешка с един милиард лева повече в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думите му, след като било заявено, че финансовото министерство трябва да коригира сумата, министърът представил списък за какво ще бъде изразходван този милиард.