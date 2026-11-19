„Демократична България“ представи пакет от 15 законодателни и бюджетни мерки за семействата с деца, които предлага да бъдат включени в Бюджет 2027. По наличните разчети мерките са на стойност 179,09 млн. евро, а междинната финансова рамка достига 193,84 млн. евро заради включени предварителни оценки и намаление на данъчните приходи.

„Предлагаме мерките „Семейството на първо място“, защото сме дясна коалиция, а за десните коалиции семейството е най-важната част от обществото“, каза депутатът от ДБ Владислав Панев на брифинг в Народното събрание.

1000 евро за всяко новородено

Една от основните идеи е държавата да открива лична инвестиционна сметка „Бъдеще“ за всяко дете, родено след 1 януари 2027 г., и да внася в нея 1000 евро. Според предложението средствата ще се инвестират на международните пазари и ще се натрупват до навършване на 60 години, като се предвиждат изключения при извънредни обстоятелства. За мярката е заложен ресурс от 50 млн. евро.

ДБ предлага и допълнително данъчно облекчение от 500 евро за едно дете, 1000 евро за две деца и 2000 евро за три и повече деца. Тези размери се различават от посочените в първоначалното описание на инициативата 1500 евро за две деца. Публикуваният подробен разчет на предложението посочва облекчение от 1000 евро при две деца.

Подкрепа при многоплодна бременност и връщане на работа

При близнаци се предлага семейството да получава обичайното майчинство и две допълнителни месечни помощи, всяка в размер на 70% от него. При тризнаци допълнителната помощ ще бъде за всяко от трите деца. Изплащането ще продължава до навършване на една година, без да се променя срокът на отпуска.

В разчетите са използвани данни за 1682 деца близнаци и 15 деца тризнаци, родени през 2025 г. Предварително изчисленият годишен разход е 8,23 млн. евро.

Друга мярка предвижда 100% от обезщетението за отглеждане на дете през втората година, ако майката се върне на работа. Допълнителният разход спрямо планираното обезщетение от 75% е оценен на около 6,1 млн. евро годишно.

Ясли, образование и жилище

Пакетът включва по-високи компенсации за децата без място в ясла или детска градина и изравняване на финансирането за самостоятелните ясли и яслените групи към детските градини. За последната мярка е посочен предварителен годишен разход от 40 млн. евро.

Майки студентки до 27 години, които учат по държавна поръчка и са заверили семестъра си, ще бъдат освободени от семестриални такси. За това е предвиден ресурс от 2,5 млн. евро. Предлага се още увеличение на стипендиите за български студенти и за студенти от българските общности в чужбина. Месечната стипендия за последната група се предлага да бъде увеличена от 122,71 на 204,52 евро.

За младите семейства с поне едно дете се предлага гаранционен механизъм чрез Българската банка за развитие при покупка на първо жилище. Гаранцията ще покрива самоучастие от 15% до 20%, а таванът на стойността на имота е предложен да бъде 300 000 евро. В пакета е включено и 30% намаление на данъка при придобиване на жилище.

Мерки за деца със здравни и образователни потребности

ДБ предлага средства за помощи за деца с трайни увреждания и програма за безплатен спорт и рехабилитация за деца със здравни проблеми от семейства с ограничени доходи. Началният ресурс за програмата е 10 млн. евро за 2027 г.

Предлага се и ранно скриниране за затруднения в речта, езика и общуването. Предварителният разход за адаптиране на тест, интеграция с Националната здравно-информационна система, обучение на специалисти и провеждане на прегледи е 1 млн. евро.

В 34-те центъра за специална образователна подкрепа се предвижда целодневна организация в общо 102 паралелки. Допълнителното финансиране е изчислено на 1,632 млн. евро годишно.

Последната мярка е създаването на електронен портал „Моето семейство“, който да показва на родителите какви помощи, облекчения и услуги им се полагат. За него е предвиден разход от 1,5 млн. евро.

ДБ предлага средствата да бъдат осигурени чрез съкращаване на неефективни капиталови разходи с 500 млн. евро и чрез допълнителни приходи от дивиденти при продажба на акции на дъщерни дружества на Българския енергиен холдинг. От коалицията уточняват, че окончателната финансова рамка ще бъде определена след допълнително остойностяване на мерките.