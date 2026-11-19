Почина полковникът от запаса д-р Петър Ганчев – един от водещите специалисти по хипербарна и водолазна медицина в България. За кончината му съобщи Управителният съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност.

Поклонението пред паметта на военния лекар ще се състои на 20 ноември от 11:00 часа в храма „Свети Прокопий Варненски“ във Варна. Близки, колеги и представители на морската общност ще могат да си вземат последно сбогом с него.

Лекар на подводница и специалист по водолазна медицина

През професионалния си път д-р Петър Ганчев е служил като военен лекар и лекар на подводница. Работата му е била свързана с безопасността, здравето и опазването на живота на хората, които работят в морските дълбини и ги изследват.

Той е бил дългогодишен член на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност и е участвал в обществения живот на водолазната и морската общност.

„Неговите знания, висок професионализъм и всеотдайност оставиха трайна диря в развитието на подводната дейност в България“, заявяват от асоциацията.

Колегите му го помнят като наставник

От БНАПД го определят като незаменим експерт, мъдър наставник и истински приятел. Според колегите му д-р Ганчев е бил готов да помага и да споделя натрупания си опит с младите специалисти.

От ръководството на асоциацията изказаха съболезнования на семейството, близките и приятелите на починалия лекар.

Източници: dunavmost.com, maritime.bg