Четири парламентарни комисии подкрепиха на първо четене бюджетни законопроекти и финансови разчети за 2027 г. Комисиите по транспорт, европейски въпроси и контрол на европейските фондове и превенция и противодействие на корупцията одобриха проекта на държавния бюджет в отделните му части, а здравната комисия прие проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Разчетите предвиждат повече средства за здравеопазване, железопътна инфраструктура и обществения транспорт. По време на заседанията обаче депутатите поставиха въпроси за разпределението на парите, финансирането на европейски проекти и разходите на отделни институции.

НЗОК получава 5,684 млрд. евро

Комисията по здравеопазване одобри бюджета на НЗОК с 13 гласа „за“ след няколкочасови дебати. Финансовата рамка, представена от здравния министър Катя Ивкова, възлиза на 5,684 млрд. евро. Това е с близо 427 млн. евро, или 8,1%, повече спрямо 2026 г.

За здравноосигурителни плащания са предвидени 5,411 млрд. евро. Най-големият дял е за болнична помощ – 2,562 млрд. евро. За лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение са заложени 1,454 млрд. евро.

Първичната извънболнична помощ ще разполага с 362,9 млн. евро, специализираната – с 368,8 млн. евро, а за медико-диагностични изследвания са предвидени 176,7 млн. евро. Бюджетът за дентална помощ е 242,6 млн. евро. Здравноосигурителната вноска се запазва на 8%.

Сред приоритетите са профилактиката, ранното откриване на заболяванията, детското здравеопазване и достъпът до извънболнична медицинска помощ. Предвидени са допълнителни средства за профилактични прегледи и изследвания.

Съсловните организации не заеха единна позиция. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов заяви, че има „сериозни резерви“ заради липсата на баланс при разпределението на средствата между отделните дейности. Българският зъболекарски съюз не подкрепи предложената рамка, а Българският фармацевтичен съюз я подкрепи с резерви.

Над 627 млн. евро за транспорта

За Министерството на транспорта и съобщенията са предвидени 627,7 млн. евро. От тях 417,7 млн. евро са за текущи разходи, включително субсидии, 169,2 млн. евро – за капиталови инвестиции, а 40,8 млн. евро – за персонал.

Проектът, внесен от Министерския съвет на 16 ноември, беше представен от транспортния министър Георги Пеев. Той определи финансовата рамка като „консервативна и предвидима“ и посочи, че тя е съобразена с ограниченията на Министерството на финансите и очакваното европейско финансиране.

Най-голямото отделно финансиране е за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – 294,7 млн. евро. За поддръжка и експлоатация на железопътната мрежа са предвидени 171,6 млн. евро, а капиталовите средства са 123,1 млн. евро.

За „БДЖ - Пътнически превози“ са заложени 123,1 млн. евро, включително 90 млн. евро субсидия за пътническите услуги и 33,1 млн. евро за инвестиции. „Ивкони Експрес“ трябва да получи 40,1 млн. евро и да започне пътнически железопътни превози от 13 декември.

За субсидии и компенсации в автомобилния транспорт са планирани 215,4 млн. евро. От тях 127,8 млн. евро са за компенсиране на пътуванията с градски и междуселищен транспорт, 69,6 млн. евро – за нерентабилни автобусни линии, а 18 млн. евро – за превозвачи по междуселищни маршрути.

Въпроси за европейските проекти и антикорупционния орган

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове също подкрепи проектобюджета. По време на заседанието депутатът от ГЕРБ-СДС Жечо Станков поиска информация за допълващото финансиране, необходимо при някои европейски проекти.

Съветникът на вицепремиера Атанас Пеканов – Турхан Абдула, обясни, че към момента няма предварително определени суми. Размерът на необходимото финансиране се изчислява при кандидатстването и след преоценка на безвъзмездната финансова помощ.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Богдан Богданов постави въпроса дали през 2027 г. ще могат да бъдат покривани задължения по проекти, чиито плащания не са извършени през настоящата година. Детелина Караенева, директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, уточни, че бюджетът отразява максималния размер на финансирането за държавата, но при изпълнението на проекти и обществени поръчки понякога остават неразплатени средства.

Комисията по превенция и противодействие на корупцията одобри бюджета на Комисията за противодействие на корупцията с минимално мнозинство – 10 депутати гласуваха „за“, а девет бяха „против“. Предвиденото финансиране за антикорупционния орган е 7 760 300 евро.

След одобрението в ресорните комисии проектът на държавния бюджет за 2027 г. продължава парламентарната процедура по разглеждане и приемане.

Източници: nova.bg