Времето в България в петък, 20 ноември, ще остане сравнително топло за сезона, но вятърът ще се усили. По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология той ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните – между 15° и 20°.

„В петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили“, съобщават синоптиците от НИМХ. На места в Северна България ще превали дъжд. Валежи се очакват и в планинските райони.

Температурите по градове

В София прогнозата е за минимална температура около 10° и максимална около 17°. В Пловдив температурите ще бъдат между 10° и 22°, във Варна – между 13° и 18°, а в Бургас – между 15° и 19°.

Във Видин се очакват 10° сутрин и до 20° през деня. В Плевен температурите ще бъдат между 10° и 17°, в Русе – между 11° и 18°, а в Стара Загора – между 10° и 20°.

Условията в планините

В планините ще бъде предимно облачно, като са възможни валежи. На височина 2000 метра температурите ще бъдат около 0° до 5°, а валежите ще са от дъжд и сняг. На връх Мусала се очакват температури между минус 6° и минус 1°, на връх Ботев – между минус 3° и 1°, а на Черни връх – между минус 2° и 2°.

И през почивните дни ще остане ветровито и сравнително топло. На места ще превали дъжд, а през следващата седмица се очаква понижение на температурите.

Източници: bta.bg