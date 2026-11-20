Част от студентските общежития в столичния „Студентски град“ отново са без парно и топла вода. Студентите твърдят, че прекъсването е започнало в неделя, след като топлоподаването е било възстановено за около 10 дни.

В блок 52 на Софийския университет живеещите използват духалки и други електрически уреди, за да се отопляват. За да се изкъпят, затоплят вода в електрически кани и тенджери.

„От неделя насам нямаме нито топла вода, нито парно, което ни принуждава да използваме духалки и всякакви електрически отоплителни уреди“, разказа студент от блока.

По думите на друга студентка водата понякога потича за кратко, но спира още докато хората се къпят. Електрическите отоплителни уреди по принцип са забранени в общежитията, но част от младежите ги използват заради липсата на отопление.

Това води и до по-високи разходи за електроенергия. Студенти съобщават за сметки от около 80 евро на човек. При трима души в една стая сумата достига близо 240 евро.

Проблемите продължават след профилактиката

„Това са непосилни разходи за студенти“, заяви млада жена, която живее в общежитие.

Студентите твърдят, че затрудненията не са започнали през последните дни, а продължават още от края на лятната профилактика на „Топлофикация София“. След нея топлата вода не е била възстановена навреме, последвал е нов период от около две седмици без услугата, а впоследствие отново са спрели и отоплението, и топлата вода.

На 3 ноември част от общежитията са останали без отопление, въпреки че поетапното пускане на парното в София е започнало на 29 октомври. На 6 ноември Министерството на образованието и науката обяви, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата.

Националното представителство на студентските съвети съобщи, че е получило множество сигнали от засегнати студенти от вечерта на 16 ноември. От организацията са потърсили съдействие от кмета на София и министъра на образованието.

Дружеството посочва отклонения в мрежата

От „Топлофикация София“ обясняват влошеното топлоподаване с временни отклонения в термохидравличния режим на мрежата. Според дружеството те водят до промени в температурата и налягането в отделни участъци.

Аварийни екипи работят по техническите повреди, а поетият ангажимент беше възстановяването на парното и топлата вода да започне поетапно от сутринта на 19 ноември. Студентите обаче заявяват, че не са получили конкретен срок за пълното отстраняване на проблема и че са засегнати и съседни общежития.

Те настояват за незабавно съдействие от институциите и трайно възстановяване на нормалното топлоподаване. Случаят се развива на фона на решението на Столичния общински съвет да възложи на Световната банка изготвянето на предложения за оздравяване на „Топлофикация София“.

Източници: news.bg, vesti.bg, dariknews.bg