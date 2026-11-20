Прокуратурата прекратила делото срещу Стоян Мавродиев и Вълка!? Не може да бъде! У нас такива неща не стават.

Всъщност беше ясно, че връщането Мавродиев в България не е случайно. То беше организирано с участието на двама политици – Борисов и най-вече Пеевски, които очевидно имаха интерес да запазят един от безценните си кадри.

Да успокоя Мавродиев: делото и разследването винаги може да бъде възобновено. Въпросът е защо точно вчера беше обявено прекратяването му.

Отговорът не е сложен. Вероятно вече не са толкова сигурни, че ще могат да контролират прокуратурата вечно. Затова, преди днешното гласуване в Народното събрание, трябваше да побързат да го изперат – или поне да създадат впечатлението, че е изчистен.

Мавродиев, колкото и големи претенции да има за себе си, е обслужващ персонал. Оборотен капитал в схемите на други. Единствената причина да бъде спасяван е, че знае твърде много за делата и зависимостите на Пеевски и Борисов.

Само че, по един доста странен начин, вместо да му изпишат веждите, сега фокусират върху него внимание, което съвсем естествено може да прерасне в "оперативен интерес" на новия състав на ВСС и на прокуратурата. Нали и те ще трябва да демонстрират някаква разлика между наследеното и новото управление.

Има и още една неприятна хипотеза: прекратяването на разследването да е част от по-широка политическа договореност, която да осигури спокойствие и на Доган в неговата политическа пенсия.

Защото у нас продължава да действа едно неписано правило: ако си достатъчно голям, не влизаш в затвора. Ако станеш прекалено опасен с това, което знаеш, прилагат улично "правосъдие".