Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за блокиране на текущия ремонт и поддръжката на републиканските пътища от август насам. Организацията твърди, че ограничението е въведено със заповед на министъра на регионалното развитие Иван Шишков от 19 август 2026 г.

Според ИПБ точка 24 от Заповед № РД-02-14-2816 забранява на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ да одобрява задания към изпълнители, ако необходимите средства надхвърлят утвърдения бюджет за текущ ремонт и поддържане за 2026 г. Институтът определя това като административен блокаж, който е възпрепятствал навременното възлагане на ремонтни и обезопасителни дейности.

АПИ е поискала над 28,7 млн. евро за спешни дейности

В публикуваната позиция се посочва, че ръководството на АПИ е изпратило до МРРБ четири спешни писма – на 21 август, 3 септември, 4 септември и 8 септември. В тях е описана критична ситуация по републиканската пътна мрежа и е поискано възлагане на дейности за 28 762 682,47 евро.

Сред посочените задачи са въвеждане на реверсивно движение и обезопасяване на критични участъци по път I-1, както и дейности на територията на Областното пътно управление – София. ИПБ твърди, че писмата на АПИ не са довели до осигуряване на допълнителен ресурс.

ИПБ цитира предложение за финансиране от бюджета за персонал

Институтът цитира писмен отговор на Иван Шишков до председателя на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров. В него се предлага необходимите средства да бъдат осигурени чрез промяна в бюджета на агенцията и намаляване на разходите за персонал.

„За сметка на средствата по показател „Персонал“ да финансирате овладяването на критичната ситуация“.

От ИПБ възразяват, че по този начин маркировката, пътните знаци, мантинелите и обезопасяването на рискови участъци ще бъдат финансирани за сметка на бюджета за възнаграждения на служителите в АПИ. Труд също описа конфликта между МРРБ и пътната агенция като спор за десетки милиони евро и посочи, че организацията настоява за пряка намеса на министър-председателя.

Организацията иска проверки и публичност на разходите

ИПБ твърди, че забавянето е довело до пропускане на най-благоприятните месеци за ремонт и че част от дейностите са започнали в края на ноември – при ниски температури и преди зимния сезон. Като примери са посочени обходът на „Топли дол“, районът на Владая и други ключови направления.

Организацията свързва блокирането на поддръжката с 54 допълнително загинали човешки живота. В публикуваните материали обаче не е представен независим анализ, който да доказва пряка причинно-следствена връзка между административните решения и конкретния брой жертви.

ИПБ настоява прокуратурата и компетентните органи да проверят Заповед № РД-02-14-2816 от 19 август и последвалата кореспонденция между МРРБ и АПИ. Организацията иска още да бъдат оповестени договорите, заданията и разплащанията по близо 200-те милиона евро за пътна поддръжка, както и графикът за аварийно обезопасяване на критичните участъци.

Източници: petel.bg, trud.bg