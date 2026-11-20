Председателят на „Възраждане“ разобличи задкулисното разпределяне на влияние при избора на парламентарната квота за Висшия съдебен съвет и предупреди управляващите, че политическата сметка може да им излезе прескъпо.

„Цивилизационен избор“, когато трябва да управляват с ГЕРБ и ДПС, и „спасение от ГЕРБ и ДПС“, когато трябва да се сглобят с някой друг. Това е изтърканият политически рефрен, с който „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ оправдават всяка своя безпринципна договорка. Днес обаче старият сценарий се разиграва отново – този път с участието на „Прогресивна България“, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов от трибуната на Народното събрание.

Костадинов посочи, че формацията с пълно парламентарно мнозинство е отстъпила 40% от своята квота за Висшия съдебен съвет на представители на ПП и ДБ. Така, вместо да използва даденото ѝ от избирателите мнозинство, „Прогресивна България“ на практика подарява политическо влияние на формации с несъизмеримо по-малка парламентарна тежест. Това не е принципна политика, а поредното разпределяне на власт под претекста за реформи.

„Това е тържеството на политическото лицемерие, което доведе до отвращението на огромната част от българските граждани от политическия процес“, заяви Костадинов. Той предупреди, че управляващите повтарят грешките на предишните мнозинства и рискуват да превърнат днешните си партньори в утрешни политически противници. ПП и ДБ вече са доказали, че умеят да влизат в сглобки с едни, а след това да се представят за техни най-яростни разобличители.

Костадинов беше категоричен, че изборът на Висш съдебен съвет не бива да се превръща в пазарлък за партийни квоти и политическа вярност. Кандидатите трябва да бъдат оценявани по професионалните си качества и независимостта си, а не по това на кого са политически задължени.

„Възраждане“ ще участва в гласуването и ще подкрепи кандидатите, които е оценила по професионалните им качества, сред които е Цвета Рангелова.

В отговор на Антон Кутев, който защити договорката с аргумента за необходимостта от съдебна реформа, Костадинов припомни, че със същите оправдания ПП и ДБ навремето легитимираха сглобката с ГЕРБ и ДПС. Тогава също обещаваха реформи, за да оправдаят политическите си компромиси. Резултатът беше тежка загуба на обществено доверие.

„В този случай говорим за безпринципна сделка. И цената ще я платите вие“, заключи Костадинов.