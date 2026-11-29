Зимната обстановка усложни движението по основни пътища в страната. Затворен е близо 31-километровият участък между Обзор и Несебър от главния път Бургас–Варна. Полицията регулира движението, а Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите да използват обозначения обходен маршрут. Не е обявено кога трасето ще бъде отворено.

Спряно е движението и по Е79 между Ботевград и Мездра в района на Копяновец. В километрична колона са блокирани ученически автобус и стотици автомобили, като причината са аварирали тежкотоварни камиони. Заради тях снегопочистващата техника не е могла да продължи работа.

Ограничено е движението на камиони над 12 тона по пътя Ботевград–Мездра и по участък от автомагистрала „Хемус“ между 71-ви и 102-ри километър в област Ловеч. На пътя Монтана–Враца край село Краводер също има ограничение заради аварирали тежкотоварни автомобили. Значителни навявания са отчетени по направленията Ботевград–Бяла и Русе–Велико Търново. По данни на АПИ над 430 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища.

Евакуации в Шуменско и Великотърновско

В област Шумен са затворени главният път Шумен–Силистра и отсечката от Нови пазар към Никола Козлево заради силни снегонавявания. За тежкотоварни автомобили са затворени и пътищата I-7 от Шумен до село Пристое и II-2. Екипи са евакуирали семейство, пътувало между селата Върбяне и Правенци. На мъж, пътувал между Велино и Живково, е оказана помощ, а пътници от закъсал автомобил край село Сливак са транспортирани на безопасно място. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Междуселищен автобус е закъсал между павликенските села Сичери и Дъскот. Служители на общината са евакуирали трима пътници. В областите Габрово и Велико Търново пътищата са отворени, но проходими при зимни условия, а по главния път Велико Търново–Русе има закъсали камиони.

Около 30 населени места са без ток

Снеговалежът е прекъснал електрозахранването в около 30 населени места в общините Габрово, Севлиево и Дряново. Аварийните екипи работят по отстраняването на повредите. По-ранните данни посочваха пет конкретни села без ток в община Габрово – Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани, но по-късно обхватът на авариите е нараснал.

На прохода „Шипка“ снежната покривка е около 20 сантиметра, температурата е около минус 6 градуса, а видимостта е намалена. „Със сигурност има още водачи, които очакват, че може би няма да има сняг. Моят съвет към тях е да не чакат последния момент“, заяви експертът по автомобилна безопасност Румен Дунев.

Ограничения в София

В столицата са работили 92 снегопочистващи машини, а са обработени улици в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Оборище“, „Банкя“, „Красно село“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Възраждане“. Заради снеговалежите автобусни линии 61 и 66 до Витоша са временно спрени, а линия 63 се движи до спирка „Бялата чешма“. В София и околните населени места са подадени 10 сигнала за паднали дървета и шест за намалена видимост.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg