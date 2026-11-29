Полетите от летище „Васил Левски“ – София излитат със закъснения до 30 минути заради обилния снеговалеж през последното денонощие. От пресцентъра на столичното летище уточняват пред TravelNews, че забавянето е свързано с процедурите за гарантиране на безопасността на въздушния транспорт при зимни метеорологични условия.

„Закъсненията са от порядъка до 30 минути“, съобщават от летището. Пистата за излитане и кацане и пътеките за рулиране се почистват постоянно със специализирана техника.

Самолетите се обработват срещу сняг и лед

Преди излитане самолетите се обработват със специални течности, които отстраняват натрупания сняг и лед и ограничават риска от повторно заледяване. Процедурата е необходима, тъй като дори тънък слой лед или скреж върху крилата може да наруши аеродинамиката, да намали подемната сила и да увеличи въздушното съпротивление.

Обработката обикновено преминава през два етапа. При първия се отстраняват вече натрупаните сняг и лед с нагрята течност. При продължаващ снеговалеж може да бъде нанесена и по-гъста течност, която временно предпазва повърхностите от ново заледяване. Ако самолетът изчака по-дълго преди излитане, обработката може да се повтори.

Именно това допълнително технологично време води до забавянията при зимни условия. От летището препоръчват пътниците да следят актуалния статус на полетите си чрез таблото на аеропорта и приложенията на авиокомпаниите. Необходимо е и да се предвиди повече време за придвижване до терминалите заради зимната обстановка в София.

Прогнозата остава снежна

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира обилен снеговалеж в София на 29 ноември и максимална температура около минус 3 градуса. Според института снеговалежите в Западна България постепенно ще отслабват от север, но студеното време ще се запази.

Метеорологичните условия са от значение не само за движението по пистата, но и за времето, необходимо за подготовка на самолетите и безопасното им извеждане към полосата. Затова пътниците с полети от София трябва да се съобразят с възможни промени в часа на излитане, дори когато полетът не е отменен.