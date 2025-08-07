Васил Терзиев: Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана

Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана!

Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето какво още сподели той:

"Получих официално входиран проект от собственика на лифта – „Витоша ски“ АД (TechnoAlpin).

Когато през април представихме Визия за Витоша, ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции: https://vitosha.me/roadmap

Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август – ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове.

Ето че още в началото на август имаме резултат – внесен проект!

Проектът включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Оттук нататък предстои:

анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание);

актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет);

приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Вече работим по нужните градоустройствени процедури. От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята.

Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша: https://vitosha.me/petition