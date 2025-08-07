Новини
Васил Терзиев: Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана

7 Август, 2025 14:26 1 072 9

  • васил терзиев-
  • симеоновски лифт

Когато през април представихме Визия за Витоша, ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции

Васил Терзиев: Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана!

Това написа на личната си страница във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето какво още сподели той:

"Получих официално входиран проект от собственика на лифта – „Витоша ски“ АД (TechnoAlpin).

Когато през април представихме Визия за Витоша, ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции: https://vitosha.me/roadmap

Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август – ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове.

Ето че още в началото на август имаме резултат – внесен проект!

Проектът включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Оттук нататък предстои:

анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание);

актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет);

приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Вече работим по нужните градоустройствени процедури. От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята.

Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша: https://vitosha.me/petition


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоби

    4 2 Отговор
    Първа стъпка към Президентския посст.

    14:36 07.08.2025

  • 2 Геле паничката

    2 3 Отговор
    Общината ще налива пари в лифтовете на Цеко!! Кой се вози на тоя лифт, 15 лв билетче, рейса е 1,60. Аз бих го принудил да си ги демонтира, и пускам нова концесия с нови лифтове. На княжево боцкам 2 гондоли, се разминават по средата, като тая в италия, при монте бланко

    14:47 07.08.2025

  • 3 Миме

    4 1 Отговор
    тоя жълтопаветен либерас требе да бъде застрелян у шавливия ГЗ

    14:52 07.08.2025

  • 4 Кико

    3 2 Отговор
    Аха, първата стъпка.....и лифта ли ще зяпа така, както вече втора година зяпа надлеза към Бояна?
    Щото зяпането е първата и основна стъпка на този вече доказан аматьор-мързеливец!

    14:58 07.08.2025

  • 5 не вярвам на

    1 2 Отговор
    дс, сик, вис, мултигруп, тим и други туморни образувания

    Коментиран от #9

    15:01 07.08.2025

  • 6 Аъъ

    3 1 Отговор
    Дами и господа! Получих имейл! - последваха бурни аплодисменти, крещят от радост, бабите припадат...

    15:07 07.08.2025

  • 7 Аз...

    1 3 Отговор
    Ще те спънат и в това начинание. Дано да стане

    15:11 07.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "не вярвам на":

    Други няма, изброил си всички

    15:52 07.08.2025

