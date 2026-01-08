Новини
Васил Терзиев: Темата за боклука не е политически спор, а битка за 400 милиона лева

Васил Терзиев: Темата за боклука не е политически спор, а битка за 400 милиона лева

8 Януари, 2026 18:37 593 24

  • васил терзиев-
  • почистване-
  • сняг-
  • боклук

Има проблеми с чистотата – виждаме ги, знаем ги и ги решаваме, район по район. Извинявам се за затрудненията

Васил Терзиев: Темата за боклука не е политически спор, а битка за 400 милиона лева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев заяви на страницата си във Фейсбук, че темата за сметосъбирането и чистотата на града не е политически спор, а въпрос на отговорност към публичните средства. „Темата за боклука не е политически спор. Това е проста сметка – за 400 милиона лева. Или ги плащаме ние, или ги спестяваме“, подчерта той.

Терзиев посочи, че въпреки временните затруднения в отделни райони, общината работи активно за решаването им. „Има проблеми с чистотата – виждаме ги, знаем ги и ги решаваме, район по район. Извинявам се за затрудненията“, заяви кметът и добави, че усилията са насочени към осигуряване на непрекъсваемост на услугата.

Терзиев беше категоричен, че няма и няма да има договори за сметосъбиране на неприемливо високи цени. „Отказахме да подпишем договори на 348–379 лв. на тон. Не са и няма да бъдат подписани на такива цени. Който казва друго – лъже“. По думите му, подписването на такива договори би довело до разходи за чистота над 1 млрд. лв., без гаранция за по-добра услуга.

Терзиев подчерта, че приоритетите са ясни: услугата да не спира, цената да бъде реална, а изискванията към изпълнителите да се повишават. „Има временен дискомфорт, но алтернативата е над 1 милиард лева разходи за София без по-добра услуга“, каза той.

Кметът обърна внимание и на дългосрочните последици от подобни решения, свързани с бъдещото изчисляване на такса „смет“ според количеството отпадък. „Ако днес приемем високи цени, след няколко години това ще се усети директно от всяко семейство“, предупреди Терзиев.

В заключение той заяви, че няма да избере лесния път. „Най-лесното за един кмет е да подпише високата сметка и да се ‘отърве’ от проблема. Аз няма да направя това. Заедно ще се справим“, каза кметът на София.


  • 1 таксиджия 🚖

    17 2 Отговор
    Потомствен лигльо буклук. Кво разбираш ти от градоустройство и камиони бе, фалшив програмист!

    18:40 08.01.2026

  • 2 Ккк

    16 0 Отговор
    Луда работа кви 400 милиона бе вие луди ли сте бе къде живеете за тия пари трябва нови кофи нови камиони чистене както трябва а не стари работи за такива пари пъпна излагация пари на вятъра

    18:42 08.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Червената шапчица

    12 1 Отговор
    Васил Терзиев: Темата за боклука не е политически спор, а битка за 400 милиона лева, собственост на моите дядо и тати, откраднати чрез ДС... Парите са моя собственост - аз съм наследника...

    18:44 08.01.2026

  • 5 Майора

    15 0 Отговор
    Обещания , обещания и накрая нищо! Да не говорим че половин София ще се чисти от “Титан”!Крайно време е да си подадеш оставка и нови избори! Ти при 3 см сняг не можа дасе справиш камо ли при по голям! Очернихте Фандъкова , но при нея такива проблеми нямаше, защото ти си получил всичко наготово и “ морен вода не си пил” , а да не говорим и за преливащите кофи с боклук!

    18:46 08.01.2026

  • 6 Верно ли

    7 0 Отговор
    Хайде, и тоя пед@л - биткаджия! Хващай мешката и на фронта, биткаджията!

    18:47 08.01.2026

  • 7 Най-слабият кмет

    9 0 Отговор
    на София след като не само кофите преливат а и няма кой да изчисти снегът от улиците. Къде са снегопочистващите фирми господин измислен кмет след като трябва да шофираме по снежни улици.
    А ако бяха паднали три десет сантиметра сняг а не два-три какво щеше да се получи смешник.

    18:47 08.01.2026

  • 8 SDEЧЕВ

    3 0 Отговор
    С две думи спестяваме 400 милиона от почистване и се извиняваме ,че е кочина вече три месеца. бях го похвалил този мушмул за Витоша ,но и той шарлатан излезе.

    Коментиран от #10, #19

    18:49 08.01.2026

  • 9 Да питам

    3 0 Отговор
    Защо за Люлин и Красно село не се подписаха анекси към договорите,както се направи за другите райони.На инат ли?!Защото докато се търси изход,поне старите фирми,щяха да чистят.

    18:49 08.01.2026

  • 10 SDEЧЕВ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "SDEЧЕВ":

    И ги спеатяваме от вноските на Софиянци платени от тях за почистване.

    18:52 08.01.2026

  • 11 Ароматни сметки

    9 0 Отговор
    3 месеца по - късно ДС неможача подписва анекс със същите фирми, които нарича мафия.
    Проблем - не са неговата мафия, както Артекс, заради чиито разрешителни за строеж, които е обещал срещу млн, си подаде оставката гл. архотект. Хайде малко смелост, без лъжи, розови обешания и лозунги. Заразихте с невъзможностите си, оставка!

    18:53 08.01.2026

  • 12 Промяна

    6 1 Отговор
    Оставка кмете а счупени те клони а шумаците а боклуците затрупали отводнителни шахти а мизерията а плъховете кмете те колко милиона са шарлатания гласуващите софиянци защо мълчите

    18:53 08.01.2026

  • 13 Бай Араб

    10 0 Отговор
    София е затънала в боклуци ,това виждам. А България е затънала в проблеми създадени от ПП .

    18:54 08.01.2026

  • 14 Приказка за стълбицата

    8 0 Отговор
    Още Смирненски го е написал --колкото по-нагоре се качваш по стълбицата,толкова повече не чуваш воплите на хората долу.Пък тези от ПП ,мислят,че като се извинят след всяка грешка,нещата се решават.Ама те непрекъснато грешат,бе хора

    18:54 08.01.2026

  • 15 Анонимен

    5 0 Отговор
    Кофите за боклук са се разпаднали знаеш ли или ти ще купиш с твои лични милиони

    18:56 08.01.2026

  • 16 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Парите за сметосъбиране отиват към Асен Василев , къде е прокуратурата ? Събориха правителството да могат ПП да трупат пачки.

    18:57 08.01.2026

  • 17 Все борци мърлячи

    6 0 Отговор
    Първо чистиш после се бориш.Връщай заплатата и се дръпни , някой да изчисти.

    18:59 08.01.2026

  • 18 Бай Араб

    4 1 Отговор
    Сега протести няма нали освободиха кмета на Варна преди да е пропял,няма пари няма протести. Асен Василев събира пари от всички кметове от ПП.

    19:00 08.01.2026

  • 19 Бай Араб

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "SDEЧЕВ":

    Нищо не спестяваме ,парите ги прибира Асен Василев .Къде е прокуратурата ?

    19:03 08.01.2026

  • 20 Бай Араб

    7 0 Отговор
    Сняг и кал това виждам в София.Заледени тротоари.

    19:06 08.01.2026

  • 21 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Аз съм на 70години и не вярвам, че Радев ще промени нещо защото и той е един от тях.

    19:14 08.01.2026

  • 22 Потърпевщ

    2 0 Отговор
    По КОМУНИСТИЧЕСКО сега ДЕМОКРАТИЧЕСКО ни омръзна да ни Грант едни и същи СЪЩЕСТВА.
    Дядо Комунист, син преходник, внук ДЕМОКРАТ.
    Какво се ПРОМЕНИ.
    Същите ИЗВЕРГИ продължават да ръководят и крадат народа както по КОМУНИСЪИМЕСКО време.

    Ние народа сме ВИНОВНИ докато ги ПРЕИЗБИРАМЕ. Ч

    19:16 08.01.2026

  • 23 замислен

    2 0 Отговор
    Кмете воювай си колко искаш с който искаш, ама защо аз, който си плащам да живея в боклуците?

    19:16 08.01.2026

  • 24 Хенриета Джоли

    1 0 Отговор
    Йорданка Асенова Фандъкова моля те върни се!!!Обичам те!

    19:23 08.01.2026

