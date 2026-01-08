Васил Терзиев: Темата за боклука не е политически спор, а битка за 400 милиона лева

Кметът на София Васил Терзиев заяви на страницата си във Фейсбук, че темата за сметосъбирането и чистотата на града не е политически спор, а въпрос на отговорност към публичните средства. „Темата за боклука не е политически спор. Това е проста сметка – за 400 милиона лева. Или ги плащаме ние, или ги спестяваме“, подчерта той.

Терзиев посочи, че въпреки временните затруднения в отделни райони, общината работи активно за решаването им. „Има проблеми с чистотата – виждаме ги, знаем ги и ги решаваме, район по район. Извинявам се за затрудненията“, заяви кметът и добави, че усилията са насочени към осигуряване на непрекъсваемост на услугата.

Терзиев беше категоричен, че няма и няма да има договори за сметосъбиране на неприемливо високи цени. „Отказахме да подпишем договори на 348–379 лв. на тон. Не са и няма да бъдат подписани на такива цени. Който казва друго – лъже“. По думите му, подписването на такива договори би довело до разходи за чистота над 1 млрд. лв., без гаранция за по-добра услуга.

Терзиев подчерта, че приоритетите са ясни: услугата да не спира, цената да бъде реална, а изискванията към изпълнителите да се повишават. „Има временен дискомфорт, но алтернативата е над 1 милиард лева разходи за София без по-добра услуга“, каза той.

Кметът обърна внимание и на дългосрочните последици от подобни решения, свързани с бъдещото изчисляване на такса „смет“ според количеството отпадък. „Ако днес приемем високи цени, след няколко години това ще се усети директно от всяко семейство“, предупреди Терзиев.

В заключение той заяви, че няма да избере лесния път. „Най-лесното за един кмет е да подпише високата сметка и да се ‘отърве’ от проблема. Аз няма да направя това. Заедно ще се справим“, каза кметът на София.