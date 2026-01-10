Новини
Хекимян: Терзиев опитва да лови риба в мътна вода. Създаде, режисира и продуцира критична ситуация, хаос, който подцени

10 Януари, 2026 17:36 398 17

"Целта му беше да натрупа политически дивиденти, може би ще иска да расте в политиката. Можеше да се превърне в герой на деня, който се е справил с "мафията на боклука", но е обслужил нечии интереси", коментира кризата с боклука на столицата председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС

Хекимян: Терзиев опитва да лови риба в мътна вода. Създаде, режисира и продуцира критична ситуация, хаос, който подцени - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През последните няколко дни Васил Терзиев осъзна, че снегът се топи, но не и боклукът. Политическото доверие към него обаче се стопи най-бързо през последните дни. Той създаде, режисира и продуцира една критична ситуация, хаос, който подцени. Това каза в ефира на Nova News председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян.

Според него някои публикации за изказването на кмета за мафия на боклука в София са изчезнали.

"Целта му беше да натрупа политически дивиденти, може би ще иска да расте в политиката. Можеше да се превърне в герой на деня, който се е справил с "мафията на боклука", но е обслужил нечии интереси. Не видяхме прозрачни процедури в обществената поръчка. В последните дни наблюдаваме пряко договаряне на Терзиев. Това не е прозрачен начин. При целия шум никой вече не знае кой каква цена е предложил и на каква са сключени договори. Юристи смятат, че анексите са незаконни. Опитва да лови риба в мътна вода", смята Хекимян.

Председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС алармира: Терзиев не е бизнесмен, не управлява собствените си пари, а тези на софиянци. "Кметове на райони, които предстои да влязат в криза с боклука, казват, че положението се влошава. Ако Терзиев искаше да защити обществения интерес, трябваше да стартира процедурите много по-рано и да предвиди, че ще се стигне до криза. Той не разговаря с районните кметове или ги кара да не комуникират по темата", допълни общинският съветник.

Хекимян попита защо, ако софийският градоначалник твърди, че има мафия, е решил да се договаря пряко с нея относно извозването на отпадъците. "Ако пределната цена на тон е добре пресметната - 166 лева, няма да има проблем да се даде и лев по-малко. Не знаем при какви условия са сключени новите анекси, дали е законно и дали ще чистят по-добре. Ситуацията е форсмажорна. За мен означава по-безконтролно харчене на пари. Терзиев трябваше да има честен и открит диалог и да представи отчет пред СОС", посочи той. И предупреди за конфликт на интереси в предприятието за преработка на отпадъци в столицата, тъй като то чисти, събира боклук, извозва си го и накрая му се плаща без контрол на тонажа.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иска да каже

    5 1 Отговор
    пеаски номера, ама му е неудобно щото, нали, такова..... "всички сме за София"

    17:38 10.01.2026

  • 2 Гост

    11 1 Отговор
    Ти за мафия не говори, хикимяу, щото членуваш в такава. Разбра ли?

    17:39 10.01.2026

  • 3 Марш

    12 1 Отговор
    на село , ма , махленке !

    17:39 10.01.2026

  • 4 вариант

    2 0 Отговор
    Сякаш ще излезе постановка: как да убедим столичани, че такса смет се повишава с 20%!

    17:40 10.01.2026

  • 5 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Сякаш бойко го учил на тоя занаят

    Коментиран от #12

    17:41 10.01.2026

  • 6 Добре

    3 0 Отговор
    че е Хекимяу !

    17:42 10.01.2026

  • 7 Арменче

    6 1 Отговор
    Ти като хващаш риби в мътна вода няма лошо, но за друг не може.

    Коментиран от #10, #13

    17:42 10.01.2026

  • 8 Тулуп паша

    3 1 Отговор
    Машаала, Хекимянче! Какво си ми ти, мазно и ароматно - те такива ги обичам!

    17:44 10.01.2026

  • 9 Новичок

    3 1 Отговор
    Тоз папур ,игра ли ледено хоро сега на празника ?

    17:45 10.01.2026

  • 10 Мелезлак

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Арменче":

    Само бащата !

    17:45 10.01.2026

  • 11 Не,че нещо,ама...

    3 0 Отговор
    Риба СЕ хваща в мътна вода

    17:46 10.01.2026

  • 12 Боко Тиквата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Ааа не, аз не ги разбирам тия неща, но на жените си им е вродено по природа.

    17:46 10.01.2026

  • 13 не може

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Арменче":

    Рибата са столичани. От местните данъци се финансират общинари и обслужващи общината фирми!

    17:47 10.01.2026

  • 14 Удри с лопатата

    4 1 Отговор
    Кога стана и ти политик бе,и6рик?

    17:47 10.01.2026

  • 15 кой му дреме

    4 0 Отговор
    бтв е развьдник на бандити и гербаджии

    17:47 10.01.2026

  • 16 Хики Мики Ян

    1 0 Отговор
    Булгартабак, КТБ, ДПС и сега БТВ. До какво се е докоснало ченгенджиийското изчадие Пеев, всичко е затрило.

    Да не дава Господ тея да ни управляват!

    17:50 10.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

