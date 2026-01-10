Хекимян: Терзиев опитва да лови риба в мътна вода. Създаде, режисира и продуцира критична ситуация, хаос, който подцени

През последните няколко дни Васил Терзиев осъзна, че снегът се топи, но не и боклукът. Политическото доверие към него обаче се стопи най-бързо през последните дни. Той създаде, режисира и продуцира една критична ситуация, хаос, който подцени. Това каза в ефира на Nova News председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян.
Според него някои публикации за изказването на кмета за мафия на боклука в София са изчезнали.
"Целта му беше да натрупа политически дивиденти, може би ще иска да расте в политиката. Можеше да се превърне в герой на деня, който се е справил с "мафията на боклука", но е обслужил нечии интереси. Не видяхме прозрачни процедури в обществената поръчка. В последните дни наблюдаваме пряко договаряне на Терзиев. Това не е прозрачен начин. При целия шум никой вече не знае кой каква цена е предложил и на каква са сключени договори. Юристи смятат, че анексите са незаконни. Опитва да лови риба в мътна вода", смята Хекимян.
Председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС алармира: Терзиев не е бизнесмен, не управлява собствените си пари, а тези на софиянци. "Кметове на райони, които предстои да влязат в криза с боклука, казват, че положението се влошава. Ако Терзиев искаше да защити обществения интерес, трябваше да стартира процедурите много по-рано и да предвиди, че ще се стигне до криза. Той не разговаря с районните кметове или ги кара да не комуникират по темата", допълни общинският съветник.
Хекимян попита защо, ако софийският градоначалник твърди, че има мафия, е решил да се договаря пряко с нея относно извозването на отпадъците. "Ако пределната цена на тон е добре пресметната - 166 лева, няма да има проблем да се даде и лев по-малко. Не знаем при какви условия са сключени новите анекси, дали е законно и дали ще чистят по-добре. Ситуацията е форсмажорна. За мен означава по-безконтролно харчене на пари. Терзиев трябваше да има честен и открит диалог и да представи отчет пред СОС", посочи той. И предупреди за конфликт на интереси в предприятието за преработка на отпадъци в столицата, тъй като то чисти, събира боклук, извозва си го и накрая му се плаща без контрол на тонажа.
1 Иска да каже
17:38 10.01.2026
2 Гост
17:39 10.01.2026
3 Марш
17:39 10.01.2026
4 вариант
17:40 10.01.2026
5 ООрана държава
Коментиран от #12
17:41 10.01.2026
6 Добре
17:42 10.01.2026
7 Арменче
Коментиран от #10, #13
17:42 10.01.2026
8 Тулуп паша
17:44 10.01.2026
9 Новичок
17:45 10.01.2026
10 Мелезлак
До коментар #7 от "Арменче":Само бащата !
17:45 10.01.2026
11 Не,че нещо,ама...
17:46 10.01.2026
12 Боко Тиквата
До коментар #5 от "ООрана държава":Ааа не, аз не ги разбирам тия неща, но на жените си им е вродено по природа.
17:46 10.01.2026
13 не може
До коментар #7 от "Арменче":Рибата са столичани. От местните данъци се финансират общинари и обслужващи общината фирми!
17:47 10.01.2026
14 Удри с лопатата
17:47 10.01.2026
15 кой му дреме
17:47 10.01.2026
16 Хики Мики Ян
Да не дава Господ тея да ни управляват!
17:50 10.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.