Кметът на Изгрев се обяви срещу патриарха за църквата в "Изгрев"

С изумление прочетох публикуваното “опровержение” от страна на Софийската Митрополия относно моя добронамерен апел да не бъдат изкуствено бавени повече бюджетните средства, които Столична община отпусна за довършване на храм “Св. Пимен Зографски“ в район „Изгрев“.
Като кмет и мирянин, пряко ангажиран със строителството на храма, неговото финансиране и административно обслужване, съм безкрайно изненадан от реакцията.
Реалното строителство на първата църква в района стартира от „гола поляна“ през годините на моите два мандата като кмет. Ползвайки личния си авторитет и контакти успях да подсигуря множество дарения и помощ за градежа, възлизащи на повече от 1 400 000лв., до този момент.
През 2024г. станах единственият вносител на доклад до Столичния общински съвет, с искане за отпускане на средства за довършване на православния ни храм.
Благодаря на общинските съветници от всички политически партии, които единодушно подкрепиха моето искане и за пръв път от години се обединиха около подобна благородна кауза, важна не само за трите квартала в нашия район - „Изгрев“, „Изток“ и „Дианабад“, но и за миряните в цяла София.
Воден от искреното си желание да завършим дългоочакваното строителство на храм „Св. Пимен Зографски“ в най-кратки срокове проведох поредица от работни срещи с църковното настоятелство, което е юридическият субект, отговорен по закон за строителството, а в последствие и с представители на Митрополията.
На срещите, на вниманието на всички, бяха представени и три оферти от различни фирми, за довършване на храма, събрани от църковното настоятелство. Споменатата строителна фирма, за която се правят различни внушения, е с най-добра оферта от гледна точка на най-ниска цена, срокове и т.н. от трите.
Подчертавам, че става дума само за офертни предложения, тепърва подлежащи на евентуално одобрение, не за договори и/или поети ангажименти и плащания за никоя от страните.
На работните срещи многократно поставях въпроси, свързани с общите ни дейности и бързото превеждане на финансовите средства по сметката на юридическия субект, за да не блокираме работата и да не губим ценно време и подходящите метеорологични условия.
В тази връзка категорично не приемам обидните внушения за оказван натиск или други форми на въздействие.
Вярвам, че каузата ни със Светата Митрополия е обща затова с учудване прочетох “опровержението” на реалните факти. Изложих ги в моя фейсбук публикация преди дни, предизвикана от необяснимото и ненужно за мен забавяне от няколко месеца и липсата на достатъчно категорична комуникация по тази тема.
Разчитам, че ще продължим заедно работата по храма, в дух на разбирателство, взаимно уважение, активна комуникация и експедитивност.
Общината ще продължи да помага за реализацията на това свято дело – изграждането на църквата „Св. Пимен Зографски“, както го прави от първия му ден.
Оставам с очакване за споделяне на същите цели, в името на хората на “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад”, както и на нашата обща, православна вяра.
1 1488
Коментиран от #7
20:57 11.08.2025
2 шиши амедуф дугануф
21:02 11.08.2025
4 Този кмет е работещ и действащ
21:11 11.08.2025
5 С две думи
21:16 11.08.2025
6 ИМПЕРИАЛИСТ
21:36 11.08.2025
7 оня с коня
До коментар #1 от "1488":ОТЛИЧНО ЗНАЕШ че Кметът на "Изгрев" Делян Георгиев е от ПП/ДБ,но питаш кат Глупав с макс. доза язвителност дали е от ГЕРБ.А идейката ти е да Неглижираш точно ГЕРБ като го напишеш "ГРОБ",както и ги изкараш подигравателно "най-набожни".Пъклената ти логика обаче е наистина Йезуитска- Знаеш че ПП са Партия със "затихващи функции" ,т.е. пропадат на следващите избори,затова и не се занимаваш с тях на принципа "На умряло куче нож не се вади".ГЕРБ ОБАЧЕ... ти бърка в Джигера щото са най-мощната Партия и с най-голям Авторитет и ТОЧНО ТЯХ искаш да натиснеш,за да може някоя от Русофилските Партии които са ти на сърце да изплува по-нагоре в класацията.Не на пр0сти Гербаджии като мене такива чалъми можеш да пробутваш Байно - не си намерил църква в която да се кръстиш!
Коментиран от #14, #15
21:36 11.08.2025
8 горски
21:44 11.08.2025
11 Хихи
НАШТА КРАЖБА Е ДЕМОКРАЦИЯ, НА ДТУГИТЕ КОРУПЦИЯ
21:52 11.08.2025
12 Коментар
Желая му тихо и кротко приключване на мандата
21:54 11.08.2025
13 Боруна Лом
22:08 11.08.2025
14 среднощен
До коментар #7 от "оня с коня":"..Реалното строителство на първата църква в района стартира от „гола поляна“ през годините на моите два мандата като кмет..";
Два мандата от ПП-ДБ - по-скоро "не"...
Може би от ДБ или "независим", но все тая.. В "кварталът на дипломатите и Бялото братство" - трудно се строи православен храм - факт..
22:09 11.08.2025
15 Знаещ
До коментар #7 от "оня с коня":От цялото изказване истина е само,, на прости гербаджии като мен,,. Цяла България знае за чекмеджета, злато, къщи в Барселона, острови и т.н. И все пак има надъхани последователи на този крадец. Наистина всеки народ си заслужава управниците.
22:12 11.08.2025