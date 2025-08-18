Фонд "Земеделие" одобрява средствата за пострадалите от пожарите стопани

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов свиква извънредно заседание на Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на помощите за пострадалите от пожарите стопани, съобщават от Нова телевизия.

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж.

Помощта ще се предоставя на база констатирани щети, като към момента експертни комисии извършват огледи и установяват пораженията по стопанствата. Максималният размер на подпомагане, който един земеделски стопанин може да получи за три години, е 50 хиляди евро.