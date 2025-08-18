Новини
Фонд "Земеделие" одобрява средствата за пострадалите от пожарите стопани

Фонд "Земеделие" одобрява средствата за пострадалите от пожарите стопани

18 Август, 2025 07:05 552 6

Помощта ще се предоставя на база констатирани щети, като към момента експертни комисии извършват огледи и установяват пораженията по стопанствата. Максималният размер на подпомагане, който един земеделски стопанин може да получи за три години, е 50 хиляди евро.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов свиква извънредно заседание на Държавен фонд „Земеделие“ за одобрение на помощите за пострадалите от пожарите стопани, съобщават от Нова телевизия.

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж.

  • 1 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Не им давайте много че до година сами ще започнат да се палят да барнат компенсаторките

    Коментиран от #2

    07:20 18.08.2025

  • 2 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    защо мислиш че сега не са ги запалили

    07:23 18.08.2025

  • 3 Палят -

    1 0 Отговор
    присвояват !

    07:28 18.08.2025

  • 4 Специалиста

    1 0 Отговор
    С тези компенсации, догодина всичко ще запалят.

    07:53 18.08.2025

  • 5 питам се

    0 0 Отговор
    Не беше ли по-разумно вместо сега да се дават компенсации, с тези пари още преди няколко години да бяха закупени пожарни самолети и да се подновят пожарните коли, за да могат пожарите да се гасят докато са в малък мащаб? Отговорната държавна политика предполага да се мисли в посока превенция и бърза реакция, а не след като бедата вече е дошла да компенсираме пострадалите. Въпросът е реторичен, разбира се, все пак не забравям що за хора ни управляват.

    08:05 18.08.2025

  • 6 Кочо

    0 0 Отговор
    Путин е наредил, послушковците действат

    08:41 18.08.2025

