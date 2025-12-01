Новини
Радев: Защо при бюджет от 10 млрд. за здраве децата разчитат на благотворителност?

Радев: Защо при бюджет от 10 млрд. за здраве децата разчитат на благотворителност?

1 Декември, 2025 16:23 709 34

550 деца са получили подкрепа от "Българската Коледа". 26 болници в страната са получили нова апаратура

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев даде старт на тазгодишната инициатива "Българската Коледа". Началото бе поставено в детската клиника на Александровска болница.

Проф. Атанас Йонков, директор на УМБАЛ "Александровска", посочи, че това е една от най-успешните благотворителни инициативи. Той даде висока оценка на лекарите в лечебното заведение. Тук се създава и елитът от кадри по педиатрия, изтъкна Йонков.

По повод успехите на лечебното заведение на Клиниката по педиатрия Румен Радев връчи ордена на държавния глава.

Гергана Петрова, началник на Клиниката, получи високото отличие. Тя не скри вълнението си от наградата. Детското здраве трябва да е приоритет в България, категорична бе Петрова и си пожела повече излекувани деца в страната.

Президентът изрази задоволството си от днешното събитие. Болницата, по думите му, има водещо място в българското здравеопазване.

"Българската Коледа" се утвърди като символ на съпричастност, заяви той. Тя укрепва вярата ни в човечността, а зад нея застават хора с големи сърца, според Радев.

През тази година са събрани 3,7 милиона лева. 550 деца са получили подкрепа от "Българската Коледа". 26 болници в страната са получили нова апаратура.

Тази национална кауза не замества задълженията на здравната система, предупреди Румен Радев. "Българската Коледа" е коректив за институциите, подчерта държавният глава. Той попита здравните власти защо при бюджет от 10 милиарда за здраве тези деца трябва да разчитат на благотворителност.

Деца поздравиха присъстващите гости, а след официалната част президентът и съпругата му Десислава Радева разгледаха Клиниката.


  • 1 Последния Софиянец

    17 9 Отговор
    Довечера щурм на Парламента и утре Бойко Борисов хвърля оставка и отлагат еврото.

    Коментиран от #6, #10, #17, #29, #30

    16:23 01.12.2025

  • 2 Много просто е ве Радев?😁

    4 4 Отговор
    Щот Немат Паре! Затова!

    16:25 01.12.2025

  • 3 Сталин

    13 5 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    16:25 01.12.2025

  • 4 си дзън

    15 6 Отговор
    Децата разчитат на благотворителност, защото парите отиват за заплати от по 30 000 лева
    на такива като Радев включително.

    Коментиран от #8, #32

    16:26 01.12.2025

  • 5 доник

    22 5 Отговор
    Защото 9 милиарда и половина не са за здраве, а за шкафче и чекмедже.

    16:26 01.12.2025

  • 6 Сталин

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да носим ли въже

    16:26 01.12.2025

  • 7 Ужасяващо е

    5 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    16:26 01.12.2025

  • 8 Сталин

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    16:27 01.12.2025

  • 9 Мишо

    10 7 Отговор
    Радев, защо всеки ден един милион отиват за Турция?

    Коментиран от #21

    16:27 01.12.2025

  • 10 доник

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За Крадливия селяк от Банкя си прав. За еврото няма как вече, свиквай.

    16:27 01.12.2025

  • 11 родител

    9 3 Отговор
    Срамно е ,че държва от ЕС.събира пластмасови капачки за закупуване на линейки ,а крадливите депутати се возят в коли за по 300 хил. лв . !! А изпаднах в ярост когато видях надписа на линейка - товяа е бъдещетето за нашите деца !!

    16:28 01.12.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ,
    ЧЕ 10 МЛРД СА МАЛКО....

    Коментиран от #22

    16:28 01.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даката

    6 7 Отговор
    Защото боклук смотан, имаме твоя договор с "Боташ"

    16:29 01.12.2025

  • 15 Сталин

    9 5 Отговор
    След 30 дена България се качва на потъващия кораб

    Коментиран от #25, #26

    16:29 01.12.2025

  • 16 Как защо

    8 1 Отговор
    За да има за приятелите им в частните болници ... Никъде няма подобна гавра, държавата да издържа частните болници

    16:29 01.12.2025

  • 17 Потресаващо!

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев пита защо, като че ли не знае, че пеевско- герберските депутати и министри не се свенят да крадат от здравето на хората.

    16:29 01.12.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Ами защото в комунистическо, при 9 милиона население, болниците в България са били 140...
    Днес при 5 милиона население болниците вече са 340!!!! като тия 200 горник са частни!!!

    Частните болници и частните училища трябва да не получават никакви средства от бюджета!

    Освен това държавата е длъжник на системата, защото не плаща вноските на "държавния служител", не плаща и вноските за пенсионери и деца - това са над 2/3 от населението, което се лекува с 10 млрд на шепа работещи!
    За това!

    16:30 01.12.2025

  • 19 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    Защот директорите на болници си вземат по 60 000 лв на месец, с някои врътки и поставяне стентове на здрави сърца вземат и 125000 лв на месец, а вашите деца, възрастни хора и т н. СА просто пълнеж по пътеките към светипетър. Наглост и бвзсрамие

    16:30 01.12.2025

  • 20 Анатоли Стайков

    2 0 Отговор
    Желая с Мара на фронта да ходя

    16:31 01.12.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мишо":

    Да ти отговоря на въпроса

    Всеки ден 1 милион отива в Турция без нищо - защото твоите европродажници не използват договореното

    В същото време само за заема на ГЕРБ/ДПС от тази година плащаш по 4 милиона на ден само за лихви - но нищо не казваш!
    Догодина тия 4 милиона лихви ще станат 9 милиона на ден лихви! Нещо да те убива или викаш то не е полит коректно да говорим за тия 9 милиона, като партийната повеля е да лаем само срещу Радев?

    16:33 01.12.2025

  • 22 Даката

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    А Радев кога ще влиза в затвора, точно боклука, който източва бюджета на България ежедневно с плащания към Боташ, без да получаваме нищо на стойност милион и петдесет хиляди лева - 1 050 000 лева грешни, изстрадани левове от българските данъкоплатци има очи да се покаже и да пита тези въпроси.... Що за безочие русофилско???
    Нямам думи...

    16:33 01.12.2025

  • 23 въпрос

    5 2 Отговор
    Това е точния въпрос , защо при 10 милиарда се налага да събираме пари за деца .Другия въпрос е защо няма детска болница , а в Борисовата има хотел .Дали не е подходящ за детска болница ?

    16:34 01.12.2025

  • 24 Горски

    4 1 Отговор
    Как може да дължим компенсация по милион на ден за Боташ, а да има дарителски акции за лечение. Много ми е интересно какво е дарил господина като лични средства за благотворителност? Няма ценности и алчността човешка, няма граници. Краде се безобразно. И парите за здравеопазване не са 10 милиарда, а поне 30 милиарда защото всичко се доплаща от пацентите. Има човеко-ненавистна данъчна разходно-приходна система в която здравната вноска се събира и контролира от НАП, а средствата се разходват под надзора на монополна НЗОК. Тази система обслужва само за хрантутене на паразити. Колкото и да сложиш в нея, тя ще го профука със същия нулев резултат. Защо потомствен милионер събра от "благотворителност" 200 000 за гаранция, това защо не питаш, а?

    16:35 01.12.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    ТОГАВА ВСИЧКИ ОТ ЕВРОЗОНАТА ЩЕ НИ СЪБИРАТ КАПАЧКИ ЗА ДЕТСКИ ЛИНЕЙКИ...

    16:35 01.12.2025

  • 26 Даката

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    И кой е тоя кораб... да не е Русия, щото всички виждат как потъва все по-дълбоко и по-дълбоко... за щастие отдавна се отървахме от тази гадост наречена Русия.
    Ако говориш за Европа... има да чакаш много време, по-скоро Русия ще фалира поне няколко пъти.

    16:38 01.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Довечера носете Вода и Кърпи срещу

    2 1 Отговор
    Сълзотворен Газ, носете Дъждобрани срещу Водното Оръдие на Полицията.

    16:38 01.12.2025

  • 29 Даката

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русофилските боклуци това ли си мечтаете, а защо просто не се преселите на североизток при вашите господари.

    16:39 01.12.2025

  • 30 Давай

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гепи черпака и тавата...гюрюлтия да вдигаш и да си в първите редици,както ВИНАГИ ТУК в сайта,въпреки ,че се пишеш...,,ПОСЛЕДНИЯТ..."

    16:42 01.12.2025

  • 31 Синбад Моряка

    2 1 Отговор
    "Защо при бюджет от 10 млрд. за здраве децата разчитат на благотворителност?"
    Защото Украйна им е по-важна от децата ни! Далаверата е огромна!

    16:44 01.12.2025

  • 32 лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    За....к ,ти ли ли издигна лозунга "Капачки за бъдеще"

    16:47 01.12.2025

  • 33 Наглост

    3 0 Отговор
    Живея до болница и всичките (и лекари и персонал) са с коли за по над 30 000 лв. (има и над 100 000 лв.) и по цял ден ревът за още пари само пари друго не признават. А иначе ако някой се разболее и има възможности въобще гледа да не се лекува тук последните примери Любо Пенев и жената на кмета

    16:51 01.12.2025

  • 34 Как

    0 0 Отговор
    Радев е агент на КГБ , но тук е прав.Лекарската алчност няма граници!

    16:57 01.12.2025

