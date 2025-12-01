Радев: Защо при бюджет от 10 млрд. за здраве децата разчитат на благотворителност?

Президентът Румен Радев даде старт на тазгодишната инициатива "Българската Коледа". Началото бе поставено в детската клиника на Александровска болница.

Проф. Атанас Йонков, директор на УМБАЛ "Александровска", посочи, че това е една от най-успешните благотворителни инициативи. Той даде висока оценка на лекарите в лечебното заведение. Тук се създава и елитът от кадри по педиатрия, изтъкна Йонков.

По повод успехите на лечебното заведение на Клиниката по педиатрия Румен Радев връчи ордена на държавния глава.

Гергана Петрова, началник на Клиниката, получи високото отличие. Тя не скри вълнението си от наградата. Детското здраве трябва да е приоритет в България, категорична бе Петрова и си пожела повече излекувани деца в страната.

Президентът изрази задоволството си от днешното събитие. Болницата, по думите му, има водещо място в българското здравеопазване.

"Българската Коледа" се утвърди като символ на съпричастност, заяви той. Тя укрепва вярата ни в човечността, а зад нея застават хора с големи сърца, според Радев.

През тази година са събрани 3,7 милиона лева. 550 деца са получили подкрепа от "Българската Коледа". 26 болници в страната са получили нова апаратура.

Тази национална кауза не замества задълженията на здравната система, предупреди Румен Радев. "Българската Коледа" е коректив за институциите, подчерта държавният глава. Той попита здравните власти защо при бюджет от 10 милиарда за здраве тези деца трябва да разчитат на благотворителност.

Деца поздравиха присъстващите гости, а след официалната част президентът и съпругата му Десислава Радева разгледаха Клиниката.