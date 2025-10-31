Новини
България »
338 000 семейства получават по 606 лв. помощ за отопление тази зима

338 000 семейства получават по 606 лв. помощ за отопление тази зима

31 Октомври, 2025 12:52 825 26

  • семейства-
  • помощи-
  • отопление

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

338 000 семейства получават по 606 лв. помощ за отопление тази зима - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенцията за социално подпомагане е издала заповед за отпускане на помощ за отопление на 337 945 хора и семейства. Техният брой е с близо 13 000 повече в сравнение с миналата година.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Размерът ѝ за целия зимен сезон е 606,70 лв. Сумата е с близо 10% повече в сравнение с миналата година.

Право да получат помощи за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление. Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов беше определен корекционен коефициент, за да не се допусне пенсионери да отпаднат от подпомагане заради ръста на пенсиите от 1 юли.

Изплащането на помощта се извършва от 15-о число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 3 Отговор
    БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА ЩЕДРО РАЗДАВА НА ВСИЧКИ!

    Коментиран от #2

    12:55 31.10.2025

  • 2 боко

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ша фърлям с жипката!

    12:57 31.10.2025

  • 3 Гост

    21 2 Отговор
    Повечето са цигане дето живеят от всякакви помощи и телкове.

    12:58 31.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    Паразити.

    12:58 31.10.2025

  • 5 Добре

    19 2 Отговор
    До кога ще тикаме и плащаме на хайлази, които не са учили, имат присъствена работа на ниска заплата или са на минимална и им дават под масата. Учиш, бачкаш като идиот за да имаш сносни доходи и какво се оказва, плащаме на хайлазите....

    Коментиран от #7

    13:00 31.10.2025

  • 6 Реалист

    19 1 Отговор
    Герб ( Борисов)и Пеевски (ново начало) пълнят гърлата на циганите предвид предстоящи избори .

    13:00 31.10.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре":

    ЗА ДА СЕ ИЗУЧИШ ПАК ПЛАЩАШ

    13:02 31.10.2025

  • 8 Гост

    12 1 Отговор
    Тия пари за дърва по селата кметовете ореждат електората на Боко Тиква, за да гласуват после за тях да са им бчагодарни.

    13:05 31.10.2025

  • 9 Ми честито ...

    20 1 Отговор
    Щом бедните са станали с 13 000 повече в сравнение с миналата година значи добре вървим към еврозоната

    13:11 31.10.2025

  • 10 тъмнолилав

    9 0 Отговор
    багодаря ногу, ама не стигат, трябва да лашкам укрошоршки подлоги за да закърпя двата края.

    13:22 31.10.2025

  • 11 Благодаря ви Българи

    7 2 Отговор
    Аз съм на улицата заради ГЕРБ,втора зима!


    Мирослав Германов

    Коментиран от #26

    13:23 31.10.2025

  • 12 Мирослав Германов

    4 2 Отговор
    Втора зима на улицата заради ГЕРБ Перник!
    Дори имота в България не ми дават да си продам!

    13:26 31.10.2025

  • 13 редник

    5 1 Отговор
    Хм, и откъде държавата ги вади тези пари?...

    13:27 31.10.2025

  • 14 Хейт

    8 2 Отговор
    Пффф, помощи получават само семействата от един етнос. Да, точно този! Всички останали опъват каиша.

    13:32 31.10.2025

  • 15 Оооо велики еврозонци

    6 2 Отговор
    338 000 мръзнещи и гладуващи семейства ще получат по 606 лв. помощ за отопление тази зима след 19-ият пакет санкции на ЕК и след 36 годишен атлантически погром в България. Пакет санкции -пакет помощи ...

    13:38 31.10.2025

  • 16 Германов

    9 2 Отговор
    Дават помощи само и единствено на Цигани за да са мирни,на мене ми отказаха в Бобов дол и ме изгониха с полиция от България!

    13:38 31.10.2025

  • 17 България не е това което беше

    6 0 Отговор
    Ами то в ДАНС работят само Роми по проект на САЩ,целта е неизвестна, явно да имат гръб !

    13:40 31.10.2025

  • 18 пенсионер

    9 1 Отговор
    Глупости, не се раздават на калпак - ходих да подам, за първи път, окрилен от мисълта, че ще ми помогнат за зимата. Попълних бланките предварително, подадох лично и там ми поискаха данни и документи, несъществуващи в заявленията , вкл. копие на нотариален акт(!). Едва тогава забелязах, че опашката е предимно от определен етнос , хвана ме срам и си тръгнах. Подозирам, че това е селекция, в тяхна полза...

    Коментиран от #22

    13:41 31.10.2025

  • 19 Е верно пичове

    6 0 Отговор
    Освен банани и помощи за отопление през социализма нямаше .....да живее атлантизма и бананите

    13:41 31.10.2025

  • 20 глоги

    5 0 Отговор
    337 945 хора и семейства....... КОЛКО БРОЯ СА ХОРАТА И КОЛКО БРОЯ СА СЕМЕЙСТВАТА?!

    13:45 31.10.2025

  • 21 Санкциите работят

    5 1 Отговор
    Благодарение на евролиберастките разбирания на управляващите ни. Още ще има, но парите свършват и клъц. Ще си мечтаете за 3 към 1.

    13:45 31.10.2025

  • 22 Не лъжи бре

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "пенсионер":

    Ако нямаш доходи от трудова дейност и пенсията ти е под прага няма значение дали си българин или ром. И не е нужно да имаш нотариален акт. И под наем да си пак е същото. И студент в общежитие да си дори, пак е същото

    13:46 31.10.2025

  • 23 Целева а?

    2 0 Отговор
    От 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започна раздаването на продукти.... Помощта е за 640 000 уязвими български граждани и техните семейства . Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали........Цифрата обаче НЕ е сходна с тези 338 000 семейства които ще получат по 606 лв. помощ за отопление тази зима нали ? 640 000 към 338 000 ..... Извода какъв е? 302 000 на улицата ли живеят ? А? Някой има ли отговор?

    13:58 31.10.2025

  • 24 Системата оставя много хора зад борда

    2 0 Отговор
    Например ако имат къща на село. Да но селото може да е далеч , да няма транспорт и да няма как да им помогне особено самотно живеещи хора с малки пенсии дори не кандидатстват за отоплителна помощ , защото имат къща на село която не могат да продадат , но и нямат сили да ползват .

    14:07 31.10.2025

  • 25 ХаХаХа

    2 0 Отговор
    Днешната българска "демокрация" е по-лош вариант и от комунизма! Който работи ще е беден за сметка на заможните безработни лентяи. С помощите се стимулира мързела и липсата на образование. Липсва работна ръка във всички сектори, но помощите за линтяи валят като мана небесна!

    14:11 31.10.2025

  • 26 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Благодаря ви Българи":

    На улицата си защото си мълзелив неграмотник. Сега пак ще вземат от моите честно изкарани, с труд, пари ще ти дадат на теб! Уличник!

    14:16 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове