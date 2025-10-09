Новини
Климатичните бедствия изядоха един процент от българската икономика през 2025 година

9 Октомври, 2025 21:40 555 13

  • климатични промени-
  • климатични аномалии-
  • бедствия-
  • пожари-
  • щети-
  • икономика

Сходно е положението в съседна Гърция. Другите най-засегнати страни са Кипър и Малта

Снимка: БГНЕС
От началото на годината България преживя рекордни жеги, серия от опустошителни пожари и катастрофални наводнения, които отнеха човешки животи. Климатичните промени вече имат своята цена и тя расте с всяка изминала година. Според ново изследване на Европейската централна банка и университета в Майнхайм, те струваха на Европа около 43 милиарда евро само през 2025 година. Това са предварителни данни, които не отчитат последните природни катаклизми на континента, а годината още не е приключила.

За целия Европейски съюз щетите възлизат на четвърт процент от икономиката, но за България ударът е четири пъти по-силен. Загубите у нас достигат един процент от брутния вътрешен продукт, или около един милиард евро – колкото бюджета на средно голям град. На практика това означава, че през 2025 година всеки българин загуби по около 140 евро заради сушата и горещините.

"Сходно е положението в съседна Гърция. Другите най-засегнати страни са Кипър и Малта. Защо ли? Защото са малки икономики, до голяма степен изложени на рискове, свързани с климата. Иначе в абсолютни стойности големите икономики в Европа търпят и по-големи загуби," коментира Генади Кондарев, енергиен експерт от Черноморския изследователски енергиен център, цитиран от БНР.

България не е достатъчно подготвена за нарастващите климатични рискове – инфраструктурата ѝ е остаряла, а новата често се изгражда без да се отчита изменението на климата. Сред причините за тежките щети и за загубата на човешки живот по Черноморието е по всяка вероятност строителство там, където не би трябвало да се строи.

Събития, които преди са се случвали веднъж на век, вече се повтарят все по-често. Пример за това са резките температурни амплитуди през тази година – топъл край на зимата, последван от студена пролет, което удари земеделието и вдигна цените на плодовете, а след това горещ септември и снежни виелици още в началото на октомври.

"Затова е време да започнем да планираме и строим с мисъл за екстремното време, което вече е новото нормално," подчерта експертът.

Експертите предупреждават, че България е сред най-уязвимите държави в Европа – заради зависимостта си от земеделието и водните ресурси и ограничените възможности за адаптация.

"Възможностите са много и всичко това попада в сферата на адаптация. Цяло лято говорим, особено покрай пожарите, за осигуряване на техника, която да гаси тези пожари, а не всичко да се прави от доброволци и с подръчна техника. Но в същото време трябва да мислим и за дългосрочните решения," обясни Кондарев.

Той постави въпроса дали инфраструктурата – язовири, водни системи – е готова за новите климатични явления. В момента те са празни, но силни валежи могат бързо да ги препълнят. С повишаване на температурите бурите стават по-силни, засушаванията – по-тежки.

"Това лято ни показа, че България не е толкова богата на водни ресурси, колкото смятахме, а те се губят заради неподдържана инфраструктура и непрецизно управление и се стига до водни режими," допълни експертът.

Може да се прави повече – да се опазват почвите, да се използва и рециклира вода разумно, за да не се подкопават възможностите за производство на храна. Това обаче изисква признание на проблема и планиране. Българското общество трудно разпознава тези дългосрочни тенденции и често се подлъгва от популистки обещания, че няма нужда от действия.

Прогнозите към 2030 година са тревожни – загубите от климатичните промени могат да достигнат от три до пет процента от икономиката.

"Говорим за едни промени, които могат да изтрият всякакъв икономически напредък. Ако годишно България губи от три до пет процента от добавената стойност на икономиката си или не може да я осъществи, за какъв икономически растеж става дума," подчерта Генади Кондарев.

Сектори като селско стопанство са пряко засегнати. Също и туризмът, защото вече има части от сезоните, които стават непредсказуеми. Едно екстремно явление може да унищожи активи в различни сектори, което прави ситуацията особено сложна.

Изследването е публикувано на 14 септември 2025 година от доктор Sehrish Usman от университета в Майнхайм съвместно с икономисти от Европейската централна банка Miles Parker и Mathilde Vallat.


  • 1 пък партията на обществените поръчкари

    10 0 Отговор
    изядоха бая проценти от българската икономика
    още от времето на император Тикварий

    21:43 09.10.2025

  • 2 Да,бе

    12 0 Отговор
    А политическото бедствие изяде поне 10%,но не само тази,а последните 30 години.

    21:44 09.10.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    9 0 Отговор
    Сега ще оставят Путин
    да си почине малко
    и ще прехвърлят вината
    на климатичните "бетствия" 😁

    21:46 09.10.2025

  • 4 А корупцията

    8 0 Отговор
    и мафията почти всичко !

    21:47 09.10.2025

  • 5 Гошо

    7 0 Отговор
    Мале нещастниците 1%, от кво ве
    От 20 сериозни пожара от които загасихте два, единия у гърчолята да не ви изгорят новите къщи на халкидики
    И едно наводнение
    Бряхххх , голяма икономика
    Да живейййй кауфланда и лидълъ

    21:57 09.10.2025

  • 6 цяло лято палят умишлено

    8 0 Отговор
    в големи мащаби и едновременно точат язовири на макс

    21:58 09.10.2025

  • 7 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Нищо не са изяли ,а се откраднати милиарди.

    22:00 09.10.2025

  • 8 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Няма климатични бедствия, а има управленски мързел и нехайство, разчитайки на благоприятно време и за алиби - "климатичните промени". А трябват язовири за резервна вода и за събиране на прекомерни валежи. Пример: яз.Искър проектиран преди ОСЕМ ДЕСЕТИЛЕТИЯ с далновиден бивш софийски кмет инж. И.Иванов, когато столицата е била неколко кратно с по-малко население и така е преодолял климатичните промени.

    22:01 09.10.2025

  • 9 Име

    2 0 Отговор
    Оправдание за кражби!

    22:15 09.10.2025

  • 10 Коментиращ

    3 0 Отговор
    По-голяма щета нанесоха продажните бг журналя, наети да лъжат, подвеждат и мамят нашия народ!
    Тези индивиди ощетиха нацията ни с много над 1% от българската икономика!!!

    Положението с продажните журналисти е толкова сериозно, че масово (дори възрастните хора вече) избягват телевизията!!!

    Крайно време е освен политиците, отговорност за заробването, затъпяването и ограбването на народа ни, да носят и продажните журналя!
    Да се интервюират в килиите и да отърват народа ни от публичното си присъствие!!!

    Коментиран от #11

    22:24 09.10.2025

  • 11 Гей-Варна 🏳️‍🌈

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментиращ":

    Продавам видео!

    1. Аз съм активен
    2. Аз съм пасивен
    3. Сядам с дупе на дилдо!

    22:26 09.10.2025

  • 12 Към

    2 0 Отговор
    А Топлофкация София изяде 1.8 % от националния бюджет.
    Но ние, нямащи Толофикация, защо трябваме да плащаме дълговете на Топлофицация от два милиард лева? Повишете цената на абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    Защо хората от градове и села да плащме дълга на Топлото. Това е 1.8 % от националния бюджет.
    Справедливост ли е това?

    22:29 09.10.2025

  • 13 Що за простотия

    1 0 Отговор
    Презастраховането и строенето в дерета природно бедствие ли е

    22:39 09.10.2025

