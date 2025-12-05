Купуваме хеликоптери за гасене на пожари за 60 милиона евро

Между 1000-1500 пожара годишно възникват в земеделски земи и до над 300 в горски територии. Военновъздушните сили (ВВС) разполагат с нужната техника да гасят пожари. Това стана ясно от премиера на Росен Желязков по време на парламентарния контрол, уточни news.bg.

По данни на НИМХ последните години са от най-горещите. Държавата ни полага усилия за изграждане на устойчив национален капацитет за справяне с пожарите. Това е изключително важно, по думите на премиера.

Съветът по сигурността разработва система, която да предава данни в реално време, стана ясно още от коментара му.

В бюджета за 2026 са предвидени 60 милиона евро за закупуване на хеликоптери за гасене на пожари, посочи още премиерът Желязков.