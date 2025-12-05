Купуваме хеликоптери за гасене на пожари за 60 милиона евро

Между 1000-1500 пожара годишно възникват в земеделски земи и до над 300 в горски територии. Военновъздушните сили (ВВС) разполагат с нужната техника да гасят пожари. Това стана ясно от премиера на Росен Желязков по време на парламентарния контрол, уточни news.bg.
По данни на НИМХ последните години са от най-горещите. Държавата ни полага усилия за изграждане на устойчив национален капацитет за справяне с пожарите. Това е изключително важно, по думите на премиера.
Съветът по сигурността разработва система, която да предава данни в реално време, стана ясно още от коментара му.
В бюджета за 2026 са предвидени 60 милиона евро за закупуване на хеликоптери за гасене на пожари, посочи още премиерът Желязков.
1 Данко Харсъзина
11:52 05.12.2025
2 Боруна Лом
11:53 05.12.2025
3 007 лиценз ту кил
11:54 05.12.2025
4 побърканяк
11:54 05.12.2025
5 Шеф Манчев
11:55 05.12.2025
6 Тома б
11:58 05.12.2025
7 Пожарникаря
Коментиран от #8, #10
11:58 05.12.2025
8 nupo.@пак
До коментар #7 от "Пожарникаря":на ваати в лоното ле ше кацат и зареждат с вода
друг въпрос шо не ползват спартакусите
12:07 05.12.2025
9 И тях ще
12:08 05.12.2025
10 Стършел
До коментар #7 от "Пожарникаря":Предимството на хеликоптера е, че може да взима вода от много места, а самолета само от големите водоеми. За планински местности е много ефективен. А и по принцип е многоц елево въздухоплавателно средство
12:08 05.12.2025
11 ?????
Скъпи са и едва ли можем да ги купим, но поне можем да ги наемаме когато трябва. Всъщност няма кой да ни разреши но пък тва лятто шведите ни пратиха два селскостопански самолета на помощ.
Турците всяко лято им се молят като на алах. Преди и гърците ги поръчваха всяка година, но сега и на тях са им забранили.
Между другото преди години те изгасиха пожара около Стара Загора. Безплатно. Държавата плати само керосина.
Коментиран от #13
12:10 05.12.2025
12 ТЪПОТО СИ Е ТЪПО
Коментиран от #15
12:11 05.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 писарке пак пропусна
колко хеликоптера
1 или 2
коя фирма ще прибере парите
кой е производителя да видим цените на най евтините втора употреба
и да разберем колко ще отидат в офшорки
12:13 05.12.2025
15 и маати
До коментар #12 от "ТЪПОТО СИ Е ТЪПО":събира много.днк
12:13 05.12.2025