Купуваме хеликоптери за гасене на пожари за 60 милиона евро

Купуваме хеликоптери за гасене на пожари за 60 милиона евро

5 Декември, 2025 11:47 593 15

Съветът по сигурността разработва система, която да предава данни в реално време

Купуваме хеликоптери за гасене на пожари за 60 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Между 1000-1500 пожара годишно възникват в земеделски земи и до над 300 в горски територии. Военновъздушните сили (ВВС) разполагат с нужната техника да гасят пожари. Това стана ясно от премиера на Росен Желязков по време на парламентарния контрол, уточни news.bg.

По данни на НИМХ последните години са от най-горещите. Държавата ни полага усилия за изграждане на устойчив национален капацитет за справяне с пожарите. Това е изключително важно, по думите на премиера.

Съветът по сигурността разработва система, която да предава данни в реално време, стана ясно още от коментара му.

В бюджета за 2026 са предвидени 60 милиона евро за закупуване на хеликоптери за гасене на пожари, посочи още премиерът Желязков.


България



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор
    Ако почистите горите от сухата маса, пожари няма да има. И ще е по евтино.

    11:52 05.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    7 5 Отговор
    ДА НЕ СА КАТО ЕФ КИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ?

    11:53 05.12.2025

  • 3 007 лиценз ту кил

    7 2 Отговор
    Да пренасочат Водопада.

    11:54 05.12.2025

  • 4 побърканяк

    5 2 Отговор
    Нови или втора употреба.

    11:54 05.12.2025

  • 5 Шеф Манчев

    7 1 Отговор
    Комисионът вече е уточнен.За италианско кухненско,хотелско обзавеждане.Честит да бъде този ден!

    11:55 05.12.2025

  • 6 Тома б

    7 1 Отговор
    Никакви усилия не полагате гербави к-а-ци един кмет не окоси 5 метра около селото където кметува - мафиоти

    11:58 05.12.2025

  • 7 Пожарникаря

    6 3 Отговор
    При гасенето на пожарите в последните две години най-голяма ефективност показаха самолетите.... Защо не се купуват самолети? Два-три самолета ще излязат почти същите пари, а ефективността им е в ПЪТИ по добра Ама.... какво ли търся аз ум там дето има само сметки за кражбИ.....

    Коментиран от #8, #10

    11:58 05.12.2025

  • 8 nupo.@пак

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пожарникаря":

    на ваати в лоното ле ше кацат и зареждат с вода
    друг въпрос шо не ползват спартакусите

    12:07 05.12.2025

  • 9 И тях ще

    2 2 Отговор
    получите както милиционерите колите и джиповете ! Грабене като за последно ! Оставка и само оставка !

    12:08 05.12.2025

  • 10 Стършел

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пожарникаря":

    Предимството на хеликоптера е, че може да взима вода от много места, а самолета само от големите водоеми. За планински местности е много ефективен. А и по принцип е многоц елево въздухоплавателно средство

    12:08 05.12.2025

  • 11 ?????

    2 1 Отговор
    Най-доброто в противопожарната авиация в света са руските самолети Бе-200.
    Скъпи са и едва ли можем да ги купим, но поне можем да ги наемаме когато трябва. Всъщност няма кой да ни разреши но пък тва лятто шведите ни пратиха два селскостопански самолета на помощ.
    Турците всяко лято им се молят като на алах. Преди и гърците ги поръчваха всяка година, но сега и на тях са им забранили.
    Между другото преди години те изгасиха пожара около Стара Загора. Безплатно. Държавата плати само керосина.

    Коментиран от #13

    12:10 05.12.2025

  • 12 ТЪПОТО СИ Е ТЪПО

    1 1 Отговор
    Защо хеликоптери бре , самолетите побира в пъти повече ВОДА !?

    Коментиран от #15

    12:11 05.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 писарке пак пропусна

    2 0 Отговор
    за 60 милиона евро
    колко хеликоптера
    1 или 2

    коя фирма ще прибере парите
    кой е производителя да видим цените на най евтините втора употреба
    и да разберем колко ще отидат в офшорки

    12:13 05.12.2025

  • 15 и маати

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТЪПОТО СИ Е ТЪПО":

    събира много.днк

    12:13 05.12.2025

