21-годишна издъхна след раждане в Русе

21-годишна издъхна след раждане в Русе

25 Август, 2025 12:51 1 062 9

След раждането се е оплаквала многократно от болки в долната част на стомаха

21-годишна издъхна след раждане в Русе
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Получен е сигнал за трагичен случай в Акушеро-гинекологичния комплекс на Университетската болница "Канев“ в Русе. В писмо до Dunavmost Ферхан Арифов съобщава, че Габриела, 21-годишна жена от град Две могили, е издъхнала само няколко дни след като е станала майка.

Според Арифов, младата жена е влязла в болницата в напълно добро здравословно състояние, за да роди. След раждането обаче се е оплаквала многократно от болки в долната част на стомаха, но – според близките ѝ – не е получила необходимото внимание от медицинския екип.

"Това е втора родилка, която умира от невнимание. Въпросът е – до кога ще измират млади и невинни хора? Искаме справедливост за Габи“, завършва писмото на Арифов.

Близките на Габриела настояват за пълно разследване и отговорност от страна на лечебното заведение.

По-рано днес от пресцентъра на УМБАЛ "Канев“ съобщиха, че ще бъде направено официално изявление пред медиите по случая. Изпълнителният директор Иван Иванов и директорът по медицинските дейности д-р Лидия Стефанова трябва да дадат повече информация относно трагичния инцидент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    14 1 Отговор
    са ѝ разкъсали матката и не са разбрали , а на болките ѝ явно не са си направили труда да разберат от къде и защо идват . Тъга и гняв !

    Коментиран от #4

    13:01 25.08.2025

  • 2 Пич

    14 2 Отговор
    Двама мой приятели ! На единия бялата мафия уби бебето ! Случаят беше нашумял ! На другия преди три четири години щеше да убие жената ! Роди успешно и я изписаха с бебето , но вдигна температура 40 градуса ! Като ми каза отидох веднага посред нощите , натоварихме я и в болницата. С просто око се виждаше че е едвам жива. Стигнахме , и някакви лелки с бели престилки казаха че не вземали през нощта , но ще викнели доктора да прецени. Оня дойде и като ни викна че сме нахални , защото нормалните хора чакали до през деня !!! Направо започнах да го бия ! Оня обаче беше двуметрово насекомо и взе предимство като побегна по стълбите. Подгоних го а след нас крещяха някакви пенсионери от охраната , но къде ще ни стигнат. Това беше обаче достатъчно за да я приемат веднага и да събудят който трябва ! Оказа се че не са и извадили половината плацентата. Та не съжалявайте винаги докторите когато ги шамаросват ! Боя само грънци не пправя !!!

    13:10 25.08.2025

  • 3 Истинският въпрос е

    8 4 Отговор
    колко платени вноски за здравни осигуровки имат, тези два екземпляра 1 или 2?

    13:18 25.08.2025

  • 4 Даа!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Млада,здрава жена, в най- добратя възраст да бъде майка.Знаете ли каква е причината, вече доста родилки ,здрави прави,с нормално протичаща бременност,раждат,и след това ги изпускат" в родилното? Цезарово сечение се нарича.Всички родилни домове,са се специализирали натам.Там са парите.Влиза,не когато е термина,( както Природата го решава) а на определен ден.Все едно пломба ще и правят .Лесно и много доходно.Но екипите губят опит, практика при класическото раждане.И когато жената реши да ражда ,както е ставало от зората на човечеството,те не са адекватни, дори при съвсем нормална бременност.Там е бедата! Преди 1989 г, цезарово сечение,беше изключение.Прилагаха го, единствено,при много тежки отклонения,за да спасят живота на родилката.Сега го превърнаха в поточна линия за хилядарки.

    13:24 25.08.2025

  • 5 Тома

    8 0 Отговор
    При социализма младите лекари ги учеха на занаят когато почваха стажовете.А от 35 години никои никого не учи и това се случва за съжаление.

    13:30 25.08.2025

  • 6 доктор Хаус

    8 0 Отговор
    Тия ако са и направили пълни изследвания , аз ще си сменя името . Обаче накрая пак няма да има виновен . В тая болница само рекет и рушвети .

    13:33 25.08.2025

  • 7 Влаха

    4 0 Отговор
    Поне в това,уважавам братята римляни.При тях престилките не смеят да си играят номерата.Знаят,какво ще им случи,ако нещо се закучи! Бях на свиждане в хоспис.Българите мълчат,хранят ги " кетъринг" с храна ,която и клошар няма да вземе.Но 150 кинта им прибират.За ден.Да де,но доведоха и един римски брат.Настаниха го в същата стая,придружен от още двама.След което последва директното: Шефе,платих ти на куп,за цял месец.Храна,грижи и лечение.Но нали знаеш,колко мразим да ме прецакват.Сещаш се,да не те чакам отвън!

    13:35 25.08.2025

  • 8 цигане

    0 1 Отговор
    е била

    13:49 25.08.2025

  • 9 Потрес и ужас!

    0 0 Отговор
    Абе, Иванов ли си, Петров ли си, все там! Все същият енкадърник и нищожество си оставаш, деуто и за чеп за зеле не става! Не ставаш бе, нищожество дърто! Колко нещастници вече умряха в повереното ти "търговско дружество", дето нещо се слага и за болница?! Колко бе, Ивановия?! Вземай си чантичката и се разкарай! Да се разкарат и всички убийци в този "Дом на покойника"! Да, чиста проба убейци!

    14:06 25.08.2025

