21-годишна издъхна след раждане в Русе

Получен е сигнал за трагичен случай в Акушеро-гинекологичния комплекс на Университетската болница "Канев“ в Русе. В писмо до Dunavmost Ферхан Арифов съобщава, че Габриела, 21-годишна жена от град Две могили, е издъхнала само няколко дни след като е станала майка.
Според Арифов, младата жена е влязла в болницата в напълно добро здравословно състояние, за да роди. След раждането обаче се е оплаквала многократно от болки в долната част на стомаха, но – според близките ѝ – не е получила необходимото внимание от медицинския екип.
"Това е втора родилка, която умира от невнимание. Въпросът е – до кога ще измират млади и невинни хора? Искаме справедливост за Габи“, завършва писмото на Арифов.
Близките на Габриела настояват за пълно разследване и отговорност от страна на лечебното заведение.
По-рано днес от пресцентъра на УМБАЛ "Канев“ съобщиха, че ще бъде направено официално изявление пред медиите по случая. Изпълнителният директор Иван Иванов и директорът по медицинските дейности д-р Лидия Стефанова трябва да дадат повече информация относно трагичния инцидент.
До коментар #1 от "Тия":Млада,здрава жена, в най- добратя възраст да бъде майка.Знаете ли каква е причината, вече доста родилки ,здрави прави,с нормално протичаща бременност,раждат,и след това ги изпускат" в родилното? Цезарово сечение се нарича.Всички родилни домове,са се специализирали натам.Там са парите.Влиза,не когато е термина,( както Природата го решава) а на определен ден.Все едно пломба ще и правят .Лесно и много доходно.Но екипите губят опит, практика при класическото раждане.И когато жената реши да ражда ,както е ставало от зората на човечеството,те не са адекватни, дори при съвсем нормална бременност.Там е бедата! Преди 1989 г, цезарово сечение,беше изключение.Прилагаха го, единствено,при много тежки отклонения,за да спасят живота на родилката.Сега го превърнаха в поточна линия за хилядарки.
