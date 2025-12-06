За Никулден цената за килограм шаран в Русе надхвърли 12 лева. Ако е приготвен за директна консумация, сумата може да се удвои. Няма гаранция обаче, че рибата е дунавска, предупреждават търговците, съобщи БНТ.
Причината е, че уловът на шаран в реката по това време на годината е минимален.
Въпреки че са на брега на Дунав и тази година русенци няма да сложат на трапезата си дунавски шаран за Никулден.
Сунай Сабриев, рибар и собственик на риболовен магазин: Шаранът е топлолюбива риба. Просто в момента нивото е много високо и много трудно може да го уловим.
Семейството на Сибел Хасанова има два магазина. В единия предлагат жива риба, а в другия готови рибни ястия. Те разчитат на доставчици от близкото дунавско село Ряхово.
Сибел Хасанова, търговец на риба: Имаме дори клиенти, които идват от други градове специално за дунавска риба. От време на време излиза дунавски шаран, наистина е много слаба тази година за дунавската риба.
Неделчо Неделчев, търговец на риба: Вносът на чужда риба от Гърция, от Турция, все повече настъпва в нашия пазар.
Хората, които нямат време за риболов, а цената не им е по джоба, също ще спазят традицията, но ще изберат по-достъпна риба.
Сибел Хасанова, търговец на риба: Освен шаран по-често се търси бяла риба, сом, таранка, мряна, толстолоб.
Контролът остава засилен. Проверяват се всички 13 специализирани магазина, складове, заведения и пазари за производство и продажба на риба и рибни продукти.
1 Гост
12:22 06.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #9, #23, #25, #26, #37
12:22 06.12.2025
3 Гост
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Едно време за 70 лв да си купил цяло агне.
12:24 06.12.2025
4 Слава
Коментиран от #19, #27
12:25 06.12.2025
5 Умен по цялата глава
12:25 06.12.2025
6 побърканяк
12:26 06.12.2025
7 Любопитен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А бе скъперник, една порция в твоята кафеджийница колко я бръснеш?
Коментиран от #12
12:27 06.12.2025
8 Оги
12:30 06.12.2025
9 Бай Яни
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В клауфанд средно 25 лв излиза прясен изчистен ,без гравата шаранчето. 😃🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #15
12:31 06.12.2025
10 Сериозно, ли бе.
12:32 06.12.2025
11 селяк
12:37 06.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Любопитен":Сладководни риби не продавам .Само кости са
12:39 06.12.2025
13 Сухо ду.., риба не яде
12:39 06.12.2025
14 Любопитен
12:39 06.12.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Бай Яни":Пресен друг път.
12:39 06.12.2025
16 Жбръц
12:40 06.12.2025
17 мечо
12:43 06.12.2025
18 ГЕРБ
12:44 06.12.2025
19 а лоното
До коментар #4 от "Слава":на маати
12:45 06.12.2025
20 Хайде ,
12:53 06.12.2025
21 Мисля
12:56 06.12.2025
22 шаран в Русе надхвърли 12 лева
иначе стотици хиляди гласуват за своите чобани
13:02 06.12.2025
23 В София
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сте големи шарани
13:02 06.12.2025
24 Див селянин
Коментиран от #28, #31, #32
13:03 06.12.2025
26 подробност
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Но половината от тези 70лв. е глава,опашка,люспи,кости и вътрешности които отиват за котките.Използва се само 35лв.Ако пък и кожата е дебела като гьон и е тлъст от мазгоч,набутването е пълно.Не,мерси.
13:23 06.12.2025
27 Про стачка
До коментар #4 от "Слава":А бе откъде ви намират такива неграмотни олигофрени ?
13:24 06.12.2025
29 Дядо Кънчо
13:26 06.12.2025
30 Вълков
13:26 06.12.2025
32 Луд Скайуокър
До коментар #24 от "Див селянин":Трият ме , ама ти сам ще се сетиш какво да ядеш тогава
13:28 06.12.2025
33 Факт
13:33 06.12.2025
34 Дядо Кънчо
13:36 06.12.2025
35 Дядо Гъдю
Защо да се възмущаваме на шаран за 12 лева килото?Да не забравяме,че сме в клуба на богатите.
Когато бяхме в клуба на бедните шарана беше 6 лв.
13:53 06.12.2025
36 мокър дъжд
13:53 06.12.2025
37 То е ако искаш
До коментар #2 от "Последния Софиянец":На когото му е скъпо - подминава, има и консерви за по-бедните. Аз като студент съм карал на русенско варено и консерви с риба. Може и на попчета. За всеки джоб има нещо.
13:58 06.12.2025
38 Фикри
14:00 06.12.2025