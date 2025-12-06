Новини
България »
Цената за килограм шаран в Русе надхвърли 12 лева

6 Декември, 2025 12:20 844 38

  • шаран-
  • русе-
  • дунав-
  • никулден

Ако е приготвен за директна консумация, сумата може да се удвои

Цената за килограм шаран в Русе надхвърли 12 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За Никулден цената за килограм шаран в Русе надхвърли 12 лева. Ако е приготвен за директна консумация, сумата може да се удвои. Няма гаранция обаче, че рибата е дунавска, предупреждават търговците, съобщи БНТ.

Причината е, че уловът на шаран в реката по това време на годината е минимален.

Въпреки че са на брега на Дунав и тази година русенци няма да сложат на трапезата си дунавски шаран за Никулден.

Сунай Сабриев, рибар и собственик на риболовен магазин: Шаранът е топлолюбива риба. Просто в момента нивото е много високо и много трудно може да го уловим.

Семейството на Сибел Хасанова има два магазина. В единия предлагат жива риба, а в другия готови рибни ястия. Те разчитат на доставчици от близкото дунавско село Ряхово.

Сибел Хасанова, търговец на риба: Имаме дори клиенти, които идват от други градове специално за дунавска риба. От време на време излиза дунавски шаран, наистина е много слаба тази година за дунавската риба.

Неделчо Неделчев, търговец на риба: Вносът на чужда риба от Гърция, от Турция, все повече настъпва в нашия пазар.

Хората, които нямат време за риболов, а цената не им е по джоба, също ще спазят традицията, но ще изберат по-достъпна риба.

Сибел Хасанова, търговец на риба: Освен шаран по-често се търси бяла риба, сом, таранка, мряна, толстолоб.

Контролът остава засилен. Проверяват се всички 13 специализирани магазина, складове, заведения и пазари за производство и продажба на риба и рибни продукти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 3 Отговор
    Ние купуваме само Хек.

    12:22 06.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    В София един шаран излиза 70 лв.

    Коментиран от #3, #7, #9, #23, #25, #26, #37

    12:22 06.12.2025

  • 3 Гост

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Едно време за 70 лв да си купил цяло агне.

    12:24 06.12.2025

  • 4 Слава

    2 13 Отговор
    Русе е кръстено на Русия!

    Коментиран от #19, #27

    12:25 06.12.2025

  • 5 Умен по цялата глава

    17 1 Отговор
    Трябва да си ненормален да ядеш риба която е плувала и живяла във вода в която са изсипани всички отпадни води на Европа.

    12:25 06.12.2025

  • 6 побърканяк

    10 2 Отговор
    Благодаря за тези пари ще купя килограм пържоли.

    12:26 06.12.2025

  • 7 Любопитен

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А бе скъперник, една порция в твоята кафеджийница колко я бръснеш?

    Коментиран от #12

    12:27 06.12.2025

  • 8 Оги

    9 0 Отговор
    Щом има шарани да дават, меко прибират хората. Даже е малко, и на 20 лева ще кълват.

    12:30 06.12.2025

  • 9 Бай Яни

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В клауфанд средно 25 лв излиза прясен изчистен ,без гравата шаранчето. 😃🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    12:31 06.12.2025

  • 10 Сериозно, ли бе.

    5 4 Отговор
    Та това си е национална трагедия.

    12:32 06.12.2025

  • 11 селяк

    6 2 Отговор
    Голема работа. У клуба на богатите сме нема как. Честит празник

    12:37 06.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    Сладководни риби не продавам .Само кости са

    12:39 06.12.2025

  • 13 Сухо ду.., риба не яде

    7 3 Отговор
    Честито на шараните.

    12:39 06.12.2025

  • 14 Любопитен

    12 1 Отговор
    Има предостатъчно вносен шаран на цена 8 лева. Никой не е задължен да купува български или дунавски шаран. Не знам откъде се ражда заблудата, че някой има задължението да купува надценена некачествена продукция/улов само защото е български. Има и внос, светът не свършва с българското...

    12:39 06.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Яни":

    Пресен друг път.

    12:39 06.12.2025

  • 16 Жбръц

    10 0 Отговор
    От утре,да си е хапват сами.Да им е сладко! Д,ва и дивата ганъовска лакомия,която няма насищане! Може ли,обикновена скумрия да поскъпне за няма 3 месеца( женски пазар София) от 7,90 лв/ кг на 12,80 лв? Същата скумрия,като размер и качество.Или спецално са е уловили за Никулден,а? Попаднах на клип,сниман онлайн на пазара в киев.В държава,която се води война,риба- (не замразена), цените ме слисаха.Обърнати в гривна към евро Запомних няколко: Шаран- ,3,5 евро, Скумрия едра,охладена -2,6 евро, Платиката- 2,9 евро, филе съомга- 5,90 евро, и дори цели есетри - няма да повярвате- 6 ,20 евро за килограм.С известни изключения, колбаси- но истинско домашно производство,шунка,сланина( нищо общо с нашата) сирена, кашкавал ,мед,са поне с 30-40% по евтини от нашия пазар.

    12:40 06.12.2025

  • 17 мечо

    4 4 Отговор
    животат стана много скап миналата година ядохме галаби точно на николден сега щте ще ядеме пенгасус но миналата година бияхме го закасали бияхме трагнали по казаните

    12:43 06.12.2025

  • 18 ГЕРБ

    5 2 Отговор
    Защо не протестирате тъпаци

    12:44 06.12.2025

  • 19 а лоното

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Слава":

    на маати

    12:45 06.12.2025

  • 20 Хайде ,

    1 0 Отговор
    сега , не е казано , че трябва да бъде Дунавски шарана !

    12:53 06.12.2025

  • 21 Мисля

    1 1 Отговор
    Изобщо не е задължително да се яде риба.Именниците ги разбирам(ако са вярващи) но иначе има толкова други вкусни неща.Риба,та риба...защо,бе?

    12:56 06.12.2025

  • 22 шаран в Русе надхвърли 12 лева

    2 1 Отговор
    а на избори колко ли струва шаран да гласува

    иначе стотици хиляди гласуват за своите чобани

    13:02 06.12.2025

  • 23 В София

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сте големи шарани

    13:02 06.12.2025

  • 24 Див селянин

    1 1 Отговор
    Я риба ни ям🔞🤣🤣🤣

    Коментиран от #28, #31, #32

    13:03 06.12.2025

  • 26 подробност

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Но половината от тези 70лв. е глава,опашка,люспи,кости и вътрешности които отиват за котките.Използва се само 35лв.Ако пък и кожата е дебела като гьон и е тлъст от мазгоч,набутването е пълно.Не,мерси.

    13:23 06.12.2025

  • 27 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Слава":

    А бе откъде ви намират такива неграмотни олигофрени ?

    13:24 06.12.2025

  • 29 Дядо Кънчо

    0 2 Отговор
    Всички държави, през които минава река, (Дач, Данубе, Дунай) - Дунав си изхвърлят отпадъците от тоалетните в реката. Рибата Шаран се храни с тия изпражнения. А ние даже по времето на Бай Тошо построихме за снабдяване на населението с питейна вода от Река "Дач, Данубе, Дунай". Извод: Това означава, че ние сме горди и покорни на Комунистическите традиции от миналия век - да пиеме "Пикняяяяя" и да си хапваме "Шарани, хранени с отпадъци от тоалетната чиния. "Здраствуйте Ребята - Напред - комунистическата наука е Слънце" Едно време си ловяхме Шарани от езерата, реките и пиехме водичка от бистра рекичка или от геранче на кака Сийка с менци! Еххх прекрасни времена са имали нашите деди преди 1944г. и са пеели - "Сийке, седни на моя, Сийке кацни на моя"!

    13:26 06.12.2025

  • 30 Вълков

    0 0 Отговор
    Пазар Красно село. Шаран - 15.60, изчистен 23,40 лв. Чудесни цени, без увеличение.

    13:26 06.12.2025

  • 32 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Див селянин":

    Трият ме , ама ти сам ще се сетиш какво да ядеш тогава

    13:28 06.12.2025

  • 33 Факт

    0 0 Отговор
    От Дунавци след моста!

    13:33 06.12.2025

  • 34 Дядо Кънчо

    0 1 Отговор
    Ето как се лови риба, от чиста и свята българска рекичка!

    13:36 06.12.2025

  • 35 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    Никой не се чуди на банан , залепен с тиксо и продаден за 6,2 милиона дол.
    Защо да се възмущаваме на шаран за 12 лева килото?Да не забравяме,че сме в клуба на богатите.
    Когато бяхме в клуба на бедните шарана беше 6 лв.

    13:53 06.12.2025

  • 36 мокър дъжд

    1 1 Отговор
    Поколениетоа Z ясе сьомга.

    13:53 06.12.2025

  • 37 То е ако искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На когото му е скъпо - подминава, има и консерви за по-бедните. Аз като студент съм карал на русенско варено и консерви с риба. Може и на попчета. За всеки джоб има нещо.

    13:58 06.12.2025

  • 38 Фикри

    0 0 Отговор
    Споко, в понеделник ще е на 6 лв.

    14:00 06.12.2025

