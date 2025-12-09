Новини
България »
Протестиращи в Русе и Панагюрище поискаха оставката на правителството

Протестиращи в Русе и Панагюрище поискаха оставката на правителството

9 Декември, 2025 04:10, обновена 9 Декември, 2025 03:17 502 1

  • русе-
  • панагюрище-
  • оставка-
  • правителство-
  • протести

Ние искаме достойно бъдеще за нашите деца, родители и за нас самите, заявиха недоволните от управлението

Протестиращи в Русе и Панагюрище поискаха оставката на правителството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестиращи срещу политиката на правителството се събраха и тази вечер на различни места в страната, предаде БТА, цитирана от dariknews.bg.

В Панагюрище хора, скандиращи „Оставка“, се събраха при „Вечния огън“ в мемориален комплекс „Априлци“. Протестът бе заявен в общината от Павел Хрисков и Даниела Куртакова, които са общински съветници от „Продължаваме промяната - Демократична България“. За БТА те казаха, че протестът е граждански, а не партиен.

„Ние сме дошли с една цел – да кажем, че нашите сърца горят заедно. В една обща истина. Ние искаме достойно бъдеще за нашите деца, родители и за нас самите. Бъдеще, което ние отговорно сме дали на едни хора там, в София. Но виждаме, че бъдещето ерозира покрай ерозиращите институции, които трябва да гарантират не само свободата, а и правата, сигурността ни“, посочи пред протестиращите Хрисков.

Затова сме тук днес, да кажем „Не“, „Не желаем такова правителство“, „Не желаем такова управление“, „Не желаем повече такъв модел“, изброи той.

Откраднаха ни най-скъпото. Откраднаха ни времето, посочи от своя страна Куртакова. По думите ѝ „40 години тъпчем на едно и също място“. „Не искаме да губим и бъдещето на нашите деца, които ще плащат заеми“, допълни тя.

Организаторите демонстрираха ритуал с факел, наречен от тях „Светлина от човек на човек“, като присъстващите предаваха пламъка чрез свещи. Според организаторите жестът има за цел да подчертае идеята за общност, солидарност и мирно гражданско изразяване. Те уточниха, че ритуалът цели насочване на общественото внимание към по-добро бъдеще.

Протест с искания за оставка на правителството, както и срещу въвеждане на еврото, се проведе и в Русе. От местната администрация в крайдунавския град съобщиха за БТА, че има подадено уведомление от гражданин.

Един от протестиращите пред сградата на Областната и общинската администрация на площад "Свобода" в Русе носи български национален флаг, а някои от тях са с отличителни знаци на "Обединение 29", съобщи Кореспонденът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

"Управляващите унищожиха образованието, искат да унищожат и икономиката с въвеждането на еврото. Протестът ни е надпартиен. Ние сме "Обединение 29", "Непримиримите", "Гласът на безгласните". Всичките партии са мафия и само искат да ни използват", заяви на микрофон пред присъстващите председателят на сдружение "Обединение 29" Любомир Петков.

"Как да събудим умрял народ? За тази земя са давали живота си ханове, царе, герои. България не е само територия, душа и сърце. Сега един бездушен народ не я продава, той я подарява. Сега е моментът ние българите да си върнем България", добави по микрофона адвокат Ваня Симеонова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    0 0 Отговор
    Ми като искате достойно бъдеще, развивайте си мозъците и бачкайте!!!!!

    04:06 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове