Таксиметров шофьор преби с юмруци трудноподвижен мъж в Русе

Таксиметров шофьор нападна с юмруци трудноподвижен мъж в Русе, съобщиха от полицията.
На 15 декември е подаден сигнал за побой на ул. „Славянска“.
Установен е мъж, придружаван от дъщеря си.
Те са съобщили, че са пресичали пътното платно и докато жената придържала трудноподвижния си баща, покрай тях преминал таксиметров автомобил, който едва не ги блъснал.
При създалата се ситуация е възникнало напрежение, при което жената е ударила по колата, а водачът е спрял, слязъл е и е нанесъл удари с юмруци в лицето на възрастния мъж, вследствие на което той е паднал на земята.
Пострадалият е прегледан и е транспортиран в болница. По случая се води разследване.
1 Колтура на пътя
14:34 17.12.2025
2 Ник. А
14:43 17.12.2025
3 Не ползвам по възможност
Коментиран от #21
14:49 17.12.2025
4 агресор
14:49 17.12.2025
5 Бойкотирам яко таксиджиите
14:53 17.12.2025
6 1488
новото начало владеят еднолично територията
Коментиран от #9, #10
14:53 17.12.2025
7 Весело
15:00 17.12.2025
8 1488=Неграмотен Травестит
15:02 17.12.2025
9 Знайко
До коментар #6 от "1488":На Русе кмета е от БСП, явно има мнозинстно бесепари там. Исках да кажа БСП-Ново начало.
15:03 17.12.2025
10 8841
До коментар #6 от "1488":Спокойно можеш да изредиш всичките области...уви...
15:09 17.12.2025
11 СвръхАз
15:30 17.12.2025
12 Тома
Коментиран от #23
15:34 17.12.2025
13 Ако има проблем
15:37 17.12.2025
14 Е добре за какво
Ок, бил е в нарушение ама да посягаш на частна собственост също е нарушение!
И заради тая овца са пребили баща и!!!!!
Коментиран от #15, #17
15:42 17.12.2025
15 Ако бях аз
До коментар #14 от "Е добре за какво":Щях да хвърля и камък защото мосово шофьорите не спират на пешеходни пътеки и минават на червено.
15:45 17.12.2025
16 отекчен
15:49 17.12.2025
17 спонтанен сарказъм
До коментар #14 от "Е добре за какво":О не, жена крепяща трудноподвижният си баща е ударила колата на бакшиша! Сигурно му е огънала ламарината, или поне му е развалила гланца. Абсолютно оправдано е пребил човека, все пак ламарината и нарушеното спокойствие на шофьора са на първо място.
15:54 17.12.2025
18 оня с коня
жената удря с умруци имало е обратен удар пак със юмруци
всичко е ясно каквото повикало такова се обадило
Коментиран от #22
15:58 17.12.2025
19 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие
много кофтиГЕНживее тука
15:58 17.12.2025
20 Гост
Коментиран от #24
15:59 17.12.2025
21 смешник
До коментар #3 от "Не ползвам по възможност":а не бе , ще спират бавно щото ти не спазваш дистанция
15:59 17.12.2025
22 спонтанен сарказъм
До коментар #18 от "оня с коня":всъщност нещата са започнали малко по-рано. Тея наглеци тръгнали да пресичат пътя от където минава таксито, абсолютно заужено е слязъл! Къде си мислят, че се намират тея?!
16:00 17.12.2025
23 БАКШИША
До коментар #12 от "Тома":някой са лежали и по затворите и пак упражняват професията щото няма вече кои да ви вози пиянитеГЪЗОВЕ беКРЕТЕНЧЕ
16:02 17.12.2025
24 пак ще ходиш пеш щото си беден
До коментар #20 от "Гост":като се върне юбер какво ще се промени? ще се возиш и пари ще ти дават ли? кавал? пак ще си плащаш!
16:04 17.12.2025