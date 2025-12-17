Новини
България »
Таксиметров шофьор преби с юмруци трудноподвижен мъж в Русе

17 Декември, 2025 14:24 1 538 24

  • таксиметров шофьор-
  • побой-
  • русе

Пострадалият е прегледан и е транспортиран в болница

Таксиметров шофьор преби с юмруци трудноподвижен мъж в Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксиметров шофьор нападна с юмруци трудноподвижен мъж в Русе, съобщиха от полицията.

На 15 декември е подаден сигнал за побой на ул. „Славянска“.

Установен е мъж, придружаван от дъщеря си.

Те са съобщили, че са пресичали пътното платно и докато жената придържала трудноподвижния си баща, покрай тях преминал таксиметров автомобил, който едва не ги блъснал.

При създалата се ситуация е възникнало напрежение, при което жената е ударила по колата, а водачът е спрял, слязъл е и е нанесъл удари с юмруци в лицето на възрастния мъж, вследствие на което той е паднал на земята.

Пострадалият е прегледан и е транспортиран в болница. По случая се води разследване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колтура на пътя

    3 34 Отговор
    Добре че е бил бакшиш,друг е щял да ги изтряска.

    14:34 17.12.2025

  • 2 Ник. А

    4 33 Отговор
    Е, вече вместо да блъска по колите, ще сигнализира органите на реда ;)

    14:43 17.12.2025

  • 3 Не ползвам по възможност

    20 2 Отговор
    Шишо бакшишо гоуем герой да се научат да пускат мигачите и да не спират внезапно зер да изтърват клиент

    Коментиран от #21

    14:49 17.12.2025

  • 4 агресор

    27 1 Отговор
    Дайте го тоя на добрите момчета от залата ще го превъзпитаме експресно и успешно

    14:49 17.12.2025

  • 5 Бойкотирам яко таксиджиите

    34 2 Отговор
    По-нагла общност от тяхната не съществува.

    14:53 17.12.2025

  • 6 1488

    22 3 Отговор
    русе-разград-шумен-варна един българин нема
    новото начало владеят еднолично територията

    Коментиран от #9, #10

    14:53 17.12.2025

  • 7 Весело

    11 0 Отговор
    Радостин Василев веднага да взима бакшиша боксьор в "МЕЧ". Притежава качества за депутат от "МЕЧ".

    15:00 17.12.2025

  • 8 1488=Неграмотен Травестит

    8 1 Отговор
    един българин нема….

    15:02 17.12.2025

  • 9 Знайко

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    На Русе кмета е от БСП, явно има мнозинстно бесепари там. Исках да кажа БСП-Ново начало.

    15:03 17.12.2025

  • 10 8841

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Спокойно можеш да изредиш всичките области...уви...

    15:09 17.12.2025

  • 11 СвръхАз

    8 1 Отговор
    То па София е Рим..От ганьо нагоре!

    15:30 17.12.2025

  • 12 Тома

    8 1 Отговор
    Доказано е че 90% от бакшишите са криминално проявени

    Коментиран от #23

    15:34 17.12.2025

  • 13 Ако има проблем

    1 1 Отговор
    "Шерше ла фам!" (фр.) - търси жената !

    15:37 17.12.2025

  • 14 Е добре за какво

    2 5 Отговор
    Тая шматка за какво е ударил по колата???
    Ок, бил е в нарушение ама да посягаш на частна собственост също е нарушение!
    И заради тая овца са пребили баща и!!!!!

    Коментиран от #15, #17

    15:42 17.12.2025

  • 15 Ако бях аз

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Е добре за какво":

    Щях да хвърля и камък защото мосово шофьорите не спират на пешеходни пътеки и минават на червено.

    15:45 17.12.2025

  • 16 отекчен

    4 0 Отговор
    кажи бакшиш другото е ясно мозък като аспирин с една черта за равновесие

    15:49 17.12.2025

  • 17 спонтанен сарказъм

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Е добре за какво":

    О не, жена крепяща трудноподвижният си баща е ударила колата на бакшиша! Сигурно му е огънала ламарината, или поне му е развалила гланца. Абсолютно оправдано е пребил човека, все пак ламарината и нарушеното спокойствие на шофьора са на първо място.

    15:54 17.12.2025

  • 18 оня с коня

    1 3 Отговор
    е какво разследване да се води?

    жената удря с умруци имало е обратен удар пак със юмруци

    всичко е ясно каквото повикало такова се обадило

    Коментиран от #22

    15:58 17.12.2025

  • 19 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    1 1 Отговор
    тая държава ще се оправи само като гръмне АЕЦа

    много кофтиГЕНживее тука

    15:58 17.12.2025

  • 20 Гост

    2 1 Отговор
    Единственото което заслужават бакшишите е юбер да се върне ! Искрено им го пожелавам!

    Коментиран от #24

    15:59 17.12.2025

  • 21 смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не ползвам по възможност":

    а не бе , ще спират бавно щото ти не спазваш дистанция

    15:59 17.12.2025

  • 22 спонтанен сарказъм

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    всъщност нещата са започнали малко по-рано. Тея наглеци тръгнали да пресичат пътя от където минава таксито, абсолютно заужено е слязъл! Къде си мислят, че се намират тея?!

    16:00 17.12.2025

  • 23 БАКШИША

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    някой са лежали и по затворите и пак упражняват професията щото няма вече кои да ви вози пиянитеГЪЗОВЕ беКРЕТЕНЧЕ

    16:02 17.12.2025

  • 24 пак ще ходиш пеш щото си беден

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    като се върне юбер какво ще се промени? ще се возиш и пари ще ти дават ли? кавал? пак ще си плащаш!

    16:04 17.12.2025

