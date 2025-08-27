Контрера: Заради еврото София ще блокира първите дни на януари

Евроидиотите отново само ще констатират колапса, написа заместник-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера в профила си във Фейсбук.

Задава се хаос с въвеждане на еврото на ниво Столична община. Парадоксът е, че този хаос е създаден от най-видните апологети на въвеждането на еврото - ПП и ДБ, посочва Контрера и прогнозира, че може да се стигне до там с дни общината да спре да функционира след 01.01.2026 г. Задава се интересно начало на 2026 г., гарантирано от ПП-ДБ-СС.

Съветникът от ВМРО е категоричен, че пипнат ли ПП-ДБ-„Спаси София“ власт става пълна каша. Това е предизвестен хаос.

Така на прага на влизането в еврозоната остават стотици неизвестни от размера на отделните глоби и имуществени санкции, до размера на таксите, цени на услуги, праговете за определяне на такси/цени на услуги, данъчните основи и прочие. София да се стяга за поредната криза на това некадърно розово-лилаво управление, констатира още Контрера.

Цялата позиция на Карлос Контрера:

Във футбола има един термин – „евроидиоти“, та и работата на еврошмекерите е същата. Лилавото софийско НПО гръмко заключава, че София не е готова за приемане на еврото. Стига, бе, сериозно! Тя държавата не е готова, та София...

От месеци като общински съветник от ВМРО - Българско национално движение предупреждавам, че нито държавата има готовност и организационно-техническа подготовка, камо ли Столична община. Преди три месеца по доклад на ПП се направи една комисия в Столичния общински съвет, която трябваше да въвежда промени в наредбите във връзка с влизането в Еврозоната от 01.01.2026 г. ПП-ДБ позорно избягаха да оглавят тая комисия, като последователно отказаха от „Да, България“ и ДСБ (направиха си отводи). В резултат комисията беше оглавена от ГЕРБ, а ПП-ДБ, „Спаси София“ щяха да помагат. Като цяло глупост неземна. Сега евроентусиастите си разменят взаимни обвинения чий ще бъде грандиозният провал с въвеждане на еврото в Столична община. „Спаси София“ обвиняват ПП-ДБ и Васил Терзиев, защото не им се приело всяко число, всяка цифричка да се променя. ПП-ДБ се крият като мишоци и си траят публично, вместо да посочат „Спаси София“ като откровени идиоти, които искат да се гласуват един по един над двеста текста, без да има съгласие коя стойност как и накъде се закръглява. Какъв пък ще е прогнозният финансов ефект никой не може да каже.

Задава се хаос с въвеждане на еврото на ниво Столична община. Парадоксът е, че този хаос е създаден от най-видните апологети на въвеждането на еврото - ПП и ДБ. Прогнозирам тотално омазване около и след 1 януари 2026 г. до степен с дни общината да спре да функционира. Виновни, разбира се няма да има. Чакай ПП, ДБ или пък „Спаси София“ да свършат някаква работа или пък да носят някога отговорност за нещо. Въпросът е къде дремаха тия 8 месеца, при положение че по закон тези промени трябваше да бъдат приети пролетта, а сега сме края на август, а тепърва ще се гласуват септември-октомври. Ще се гласуват, ако трите крила на умно-красивите не се избият до тогава.

Цялата работа с въвеждането на еврото е една пълна каша, предизвестен хаос, защото след големите заявки и хвалби за еврозоната, както обикновено работата е основно в писане на постове по социалните мрежи и дрънкане по медиите. След това циркове, безумия, късане на нерви и една торба проблеми. Пипнат ли ПП-ДБ-„Спаси София“ власт - така става. Иначе на приказки го докарват, стига да има достатъчно хора да и се връзват. Така на прага на влизането в еврозоната остават стотици неизвестни от размера на отделните глоби и имуществени санкции, до размера на таксите, цени на услуги, праговете за определяне на такси/цени на услуги, данъчните основи и прочие. Задава се интересно начало на 2026 г., гарантирано от ПП-ДБ-СС.

София да се стяга за поредната криза на това некадърно розово-лилаво управление!