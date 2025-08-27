Новини
Контрера: Заради еврото София ще блокира първите дни на януари

27 Август, 2025 11:36 722 15

  • карлос контрера-
  • евро-
  • януари

Столична община не е готова и не прави опити да се подготви

Контрера: Заради еврото София ще блокира първите дни на януари - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Евроидиотите отново само ще констатират колапса, написа заместник-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера в профила си във Фейсбук.

Задава се хаос с въвеждане на еврото на ниво Столична община. Парадоксът е, че този хаос е създаден от най-видните апологети на въвеждането на еврото - ПП и ДБ, посочва Контрера и прогнозира, че може да се стигне до там с дни общината да спре да функционира след 01.01.2026 г. Задава се интересно начало на 2026 г., гарантирано от ПП-ДБ-СС.

Съветникът от ВМРО е категоричен, че пипнат ли ПП-ДБ-„Спаси София“ власт става пълна каша. Това е предизвестен хаос.

Така на прага на влизането в еврозоната остават стотици неизвестни от размера на отделните глоби и имуществени санкции, до размера на таксите, цени на услуги, праговете за определяне на такси/цени на услуги, данъчните основи и прочие. София да се стяга за поредната криза на това некадърно розово-лилаво управление, констатира още Контрера.

Цялата позиция на Карлос Контрера:

Във футбола има един термин – „евроидиоти“, та и работата на еврошмекерите е същата. Лилавото софийско НПО гръмко заключава, че София не е готова за приемане на еврото. Стига, бе, сериозно! Тя държавата не е готова, та София...

От месеци като общински съветник от ВМРО - Българско национално движение предупреждавам, че нито държавата има готовност и организационно-техническа подготовка, камо ли Столична община. Преди три месеца по доклад на ПП се направи една комисия в Столичния общински съвет, която трябваше да въвежда промени в наредбите във връзка с влизането в Еврозоната от 01.01.2026 г. ПП-ДБ позорно избягаха да оглавят тая комисия, като последователно отказаха от „Да, България“ и ДСБ (направиха си отводи). В резултат комисията беше оглавена от ГЕРБ, а ПП-ДБ, „Спаси София“ щяха да помагат. Като цяло глупост неземна. Сега евроентусиастите си разменят взаимни обвинения чий ще бъде грандиозният провал с въвеждане на еврото в Столична община. „Спаси София“ обвиняват ПП-ДБ и Васил Терзиев, защото не им се приело всяко число, всяка цифричка да се променя. ПП-ДБ се крият като мишоци и си траят публично, вместо да посочат „Спаси София“ като откровени идиоти, които искат да се гласуват един по един над двеста текста, без да има съгласие коя стойност как и накъде се закръглява. Какъв пък ще е прогнозният финансов ефект никой не може да каже.

Задава се хаос с въвеждане на еврото на ниво Столична община. Парадоксът е, че този хаос е създаден от най-видните апологети на въвеждането на еврото - ПП и ДБ. Прогнозирам тотално омазване около и след 1 януари 2026 г. до степен с дни общината да спре да функционира. Виновни, разбира се няма да има. Чакай ПП, ДБ или пък „Спаси София“ да свършат някаква работа или пък да носят някога отговорност за нещо. Въпросът е къде дремаха тия 8 месеца, при положение че по закон тези промени трябваше да бъдат приети пролетта, а сега сме края на август, а тепърва ще се гласуват септември-октомври. Ще се гласуват, ако трите крила на умно-красивите не се избият до тогава.

Цялата работа с въвеждането на еврото е една пълна каша, предизвестен хаос, защото след големите заявки и хвалби за еврозоната, както обикновено работата е основно в писане на постове по социалните мрежи и дрънкане по медиите. След това циркове, безумия, късане на нерви и една торба проблеми. Пипнат ли ПП-ДБ-„Спаси София“ власт - така става. Иначе на приказки го докарват, стига да има достатъчно хора да и се връзват. Така на прага на влизането в еврозоната остават стотици неизвестни от размера на отделните глоби и имуществени санкции, до размера на таксите, цени на услуги, праговете за определяне на такси/цени на услуги, данъчните основи и прочие. Задава се интересно начало на 2026 г., гарантирано от ПП-ДБ-СС.

София да се стяга за поредната криза на това некадърно розово-лилаво управление!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    11:37 27.08.2025

  • 2 Трол

    2 1 Отговор
    Това може да се окаже основна полза от въвеждането.

    11:38 27.08.2025

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор
    31 декември и 1 януари са банкови ваканции, а курсът лев:евро тогава ще е плаващ.

    11:42 27.08.2025

  • 4 Абе "блокира"?

    3 13 Отговор
    Знаете ли изобщо, какво ви чака? Всеки европеец от еврозоната ще е задължен да има сметка директно при ЕЦБ. И тогава полеко ще ви закрият всички други сметки и наличните пари в обръщение. От октомври т.г. ЕЦБ въвежда цифровото евро, тип СиБиДиСи... А това е тоталното заробване. Ще забранят да притежавате и злато. Ще ви оставят по 45м2 жилищна площ на калпак и останалото ще раздадат на пришълците. В България ще дойдат също милиони и ще ни принудят тука да останат у нас. Просто всичките сте много наивни. Нас ще ни унищожат с помоща на еврото съвсем лесно. И няма нищо да можем да направим!!! Ама нали го искате?

    Коментиран от #10, #13

    11:45 27.08.2025

  • 5 провинциалист

    2 0 Отговор
    "стотици неизвестни от размера на отделните глоби и имуществени санкции, до размера на таксите, цени на услуг" - макак така? Нали обменният курс е известен и непроменим, а еврото няма да доведе до поскъпване? Елементарна сметка е.

    11:47 27.08.2025

  • 6 БЛА БЛА БЛА

    8 1 Отговор
    ТО И 2000Г ЩЕШЕ ДА СПРЕ СВЕТА ЗАРАДИ КОМПЮТРИТЕ!!!!!

    11:50 27.08.2025

  • 7 Инж1

    9 1 Отговор
    Не умряхме от студ без руския газ, ЕС не се разпадна....И еврото няма да ни бутне!?!?!?
    За какво е това елементарно насаждане на страхове???? Чии интереси обслужва този прим@т???

    Коментиран от #15

    11:53 27.08.2025

  • 8 Контрира

    4 0 Отговор
    Сайта достигна ново дъно .
    Интервю с Контрера.?
    Какво падение?

    11:57 27.08.2025

  • 9 Даката

    3 0 Отговор
    Както Сърбия и Северна Македония са с Русия и не спряха да и целуват ауспуха, така и нашите русофили от ВМРО нямат спирка.
    Трябва ни спешно закон срещу държавната измяна, сегашните ни закони не вършат никаква работа, щом като българските ни офицери, заклели се в българския флаг и конституция, да защитават България и българските интереси не спряха да снасят секретна военна информация в руското посолство, срещу заплащане естествено, така или иначе нищо няма да им направят, поне да изкарат някой лев, а съвестта я няма, за удобство... тотално липсва при русофилите... промитите им мозъци не отчитат никакъв проблем, когато вражеска държава получава секретна военна информация, това е нещо нормално... отчитат я като българо-руска дружба???? Хайде в затвора и по-скоро... моля.

    11:57 27.08.2025

  • 10 И този лъже

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе "блокира"?":

    Що лъжеш така нескопосано!
    Излагаш се!

    11:59 27.08.2025

  • 11 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    0 1 Отговор
    Оказва се, че гербаджийката Пламенка от Варна краднала ток, като направила байпас на електромера на фирмата си. И сега е осъдена от съда да плати начислените и 27 000 лв изразходвана електроенергия. А аз очаквах прокуратурата да арестува цялото електроразпределение и съда да го изпрати в постоянен арест. Видимо е станало някакво позорно объркване, защото на словата на Пламенка трябва да се вярва. Нали нейната честна дума /с помощ от гербавата правосъдна система/ изпрати варненския кмет Благомир Коцев в ареста. Такива грешки, като с Пламенка трябва своевременно да се изобличават и коригират, защото е доказано че гербаджия е еквивалент на висока почтеност, върхов морал и безпримерна честност в отношението към обществото.
    DMS ток за Пламенка

    12:00 27.08.2025

  • 12 Kyчka на мyтpaта борисов ли е Контера?

    2 0 Отговор
    Срещу мафията е протеста, срещу pycките еничари борисов, пеевски, радев и слугинажа им като контера, слафчо, копейкин ,,,

    12:02 27.08.2025

  • 13 Клета невежа копейка 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе "блокира"?":

    Единствено забрани срещу свободата на човека се издават в руслямия, ислямия и Северна Корея.
    Там където даже и нашите npocти копейки не искат да стъпят.

    12:05 27.08.2025

  • 14 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    1 0 Отговор
    Гербажии твърдят, че Кокорчо е теглил кредит 9 милиарда и изхарчил 9 милиарда за тоя що духа. Статистиката твърди, че дългът на Република България е намалял докото Кокорчо бе финансов министър. Бюджетът твърди, че докато е бил бюджетът на Кокорчо е изпълнен от Денков до последната точка.
    Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Аз твърдя, че ще тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е ... Точка.

    12:06 27.08.2025

  • 15 Инджинере

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Инж1":

    Какъв ще го ядеш бедна ти е фантазията.

    12:11 27.08.2025

Новини по градове:
