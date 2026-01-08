ПП-ДБ готви чистка във ВСС, ако Борислав Сарафов не бъде отстранен ВИДЕО

Борислав Сарафов трябва незабавно да бъде освободен от поста изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като оставането му на власт компрометира честността на предстоящите избори. Това заявиха от "Да, България" на специален брифинг днес, определяйки кадровия въпрос в държавното обвинение като "централния въпрос на 2026 година".

Надежда Йорданова, бивш правосъден министър и депутат от коалицията, беше категорична, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да действа още на първото си заседание за годината.

"Стотици хиляди българи преди празниците настояваха именно за това: Сарафов - вън и провеждане на честни избори. С прокуратура, начело с него, такива са невъзможни", заяви Йорданова.

Искането на десните идва на фона на продължаващата конституционна и кадрова криза в съдебната власт. Борислав Сарафов заема поста "временно" вече над две години и половина, въпреки че според последните законови промени, срокът за изпълняващ длъжността е ограничен до 6 месеца – период, който изтече още през юли 2025 г..

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", втвърди тона, наричайки Сарафов "най-голямата бухалка на Делян Пеевски, но не единствената". От партията настояват и за освобождаването на Антон Славчев, председател на Антикорупционната комисия, още в първата седмица на новата парламентарна сесия.

От формацията планират да използват парламентарните механизми, за да принудят ВСС да действа. Атанас Славов обяви, че ще инициират акт на Народното събрание, който да задължи кадровиците на Темида да публикуват резултатите от вътрешните разследвания по скандалните казуси "Нотариуса" и "Осемте джуджета".

"Ако Сарафов не бъде освободен, ще предложим и освобождаване на членове на ВСС", предупреди Славов, поставяйки директно на картата съдбата на самия съвет.

Политическият залог е висок – 2026-а се очертава като ключова изборна година, а контролът върху прокуратурата традиционно се разглежда като инструмент за натиск или чадър по време на кампании. Въпросът остава дали фрагментираният парламент ще има силата да наложи волята си над капсулираната съдебна система.