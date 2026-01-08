Новини
ПП-ДБ готви чистка във ВСС, ако Борислав Сарафов не бъде отстранен ВИДЕО

8 Януари, 2026 13:37

  • борислав сарафов-
  • модел борисов-пеевски-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • оставка-
  • всс

Политическият залог е висок – 2026-а се очертава като ключова изборна година, а контролът върху прокуратурата традиционно се разглежда като инструмент за натиск или чадър

ПП-ДБ готви чистка във ВСС, ако Борислав Сарафов не бъде отстранен ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов трябва незабавно да бъде освободен от поста изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като оставането му на власт компрометира честността на предстоящите избори. Това заявиха от "Да, България" на специален брифинг днес, определяйки кадровия въпрос в държавното обвинение като "централния въпрос на 2026 година".

Надежда Йорданова, бивш правосъден министър и депутат от коалицията, беше категорична, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да действа още на първото си заседание за годината.

"Стотици хиляди българи преди празниците настояваха именно за това: Сарафов - вън и провеждане на честни избори. С прокуратура, начело с него, такива са невъзможни", заяви Йорданова.

Искането на десните идва на фона на продължаващата конституционна и кадрова криза в съдебната власт. Борислав Сарафов заема поста "временно" вече над две години и половина, въпреки че според последните законови промени, срокът за изпълняващ длъжността е ограничен до 6 месеца – период, който изтече още през юли 2025 г..

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", втвърди тона, наричайки Сарафов "най-голямата бухалка на Делян Пеевски, но не единствената". От партията настояват и за освобождаването на Антон Славчев, председател на Антикорупционната комисия, още в първата седмица на новата парламентарна сесия.

От формацията планират да използват парламентарните механизми, за да принудят ВСС да действа. Атанас Славов обяви, че ще инициират акт на Народното събрание, който да задължи кадровиците на Темида да публикуват резултатите от вътрешните разследвания по скандалните казуси "Нотариуса" и "Осемте джуджета".

"Ако Сарафов не бъде освободен, ще предложим и освобождаване на членове на ВСС", предупреди Славов, поставяйки директно на картата съдбата на самия съвет.

Политическият залог е висок – 2026-а се очертава като ключова изборна година, а контролът върху прокуратурата традиционно се разглежда като инструмент за натиск или чадър по време на кампании. Въпросът остава дали фрагментираният парламент ще има силата да наложи волята си над капсулираната съдебна система.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тавариш

    7 27 Отговор
    ПпДБ свършиха мръсната работа на Копейкин.

    13:38 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 с два пръста чело от село

    41 0 Отговор
    тате не е комуни3!

    13:39 08.01.2026

  • 5 ала бала

    25 7 Отговор
    без Сарафов не става.

    13:40 08.01.2026

  • 6 Сглобката си краде на воля

    30 5 Отговор
    Тия от ППДБ ги оставиха.

    13:40 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Другарки и другари на цветно фото

    40 3 Отговор
    Божко некъпаното - потомствено комунисче, пухкавата сeклецарка на Бoй.кикев - потомствена комуниска, некъф Фaнтомас - по-скоро чи.foo.т криптокомунисче, Иво Освинчев - потомствено комунисче. Толкоз за дe йбъ!

    13:43 08.01.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    30 5 Отговор
    Минавам само да кажа. Тези питеци предлагат закриване на държавата - вливането на територията ни в обща европейска държава. С произтичащото от това премахване на езика и съответно кирилицата. Националният празник и националния ни флаг естествено изчезват. Предлага се реално закриване на държавата ни, вижте им поста във фейсбук от вчера.

    Коментиран от #23

    13:46 08.01.2026

  • 10 хихи

    31 1 Отговор
    ще предложим и освобождаване на членове на ВСС......Това точно как ще стане?

    13:47 08.01.2026

  • 11 Някой

    36 2 Отговор
    И как ще я направят тази чистка? Да не би да са на власт? Да не би да имат мандат от мнозинството от народа?
    Смешници!

    Коментиран от #14

    13:47 08.01.2026

  • 12 про100то

    27 2 Отговор
    така де честни избори и малко ала бала за десерт.

    13:48 08.01.2026

  • 13 Вся власть советов

    25 1 Отговор
    Малката група екзалтирани екстремисти трябва вече да почнат да се успокояват, че докато батьо им Доньо е зает с друго, те може да я закъсат у нас.

    13:49 08.01.2026

  • 14 Предизборен кризисен ПР

    24 2 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Никак. Надъхват си предизборно сояджийски безполов електорат.

    13:49 08.01.2026

  • 15 иван костов

    26 2 Отговор
    Докога ще се точи делото срещу обвиняемите Мирчев и Божанов?

    13:50 08.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ПартокраД за бой се стяга

    22 2 Отговор
    Тия криптокомунистчета пак ни гласят сбтобла 2.0 с Буци и Шиши.

    13:51 08.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    31 2 Отговор
    И тези са яли гъби. И то много гъби. По Конституция, съдебната власт е независима, а не частна собственост на Мирча Кришан на деда му.

    13:53 08.01.2026

  • 20 пп дб

    18 2 Отговор
    се показаха като тотални мъ.р.ши,но сарафов е по-бо.кл.ук и от тях.100 пъти да се сменят политиците,докато не се изрине мвр и прокуратура ,нищо няма да се оправи.

    13:53 08.01.2026

  • 21 И тези

    23 2 Отговор
    нещо много си повярваха.Под 10% от протестиращите ще гласуват за тях.

    13:54 08.01.2026

  • 22 Някой помни ли на Руди записа?

    28 1 Отговор
    Имаше нещо като - ще овладеем всяка държавна бухалка, независимо по законен или незаконен път. Ей това са тия мър...ши.

    13:54 08.01.2026

  • 23 Схемлинка

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    Не забравяй, че и вие бяхте с тия на тюркян-чучур!

    14:00 08.01.2026

  • 24 Майора

    22 1 Отговор
    Ало вие от Партията на кеша и пудела с пачките имате ли? Заради вас и вашата некадърност страната се намира в това положение заради умните Ристьо и секретарката на Прокопиев измислили промените в Закона за съдебната власт и ограничаващи дейността на прокуратурата! Много бързо забравихте искането за овладяване на службите и цялата власт в страната със свое МВР и свой главен прокурор! Няма да стане вашата шарлатани и мошеници!

    14:01 08.01.2026

  • 25 УСА боклук

    11 2 Отговор
    С Борисов какво ще правите или ще се сгадате под юргана

    Коментиран от #27

    14:02 08.01.2026

  • 26 кажете за кризата

    14 1 Отговор
    с отпадъците и снегопочистването от днес, или във вашите райони се почиства с приоритет, как са се окръглили всички, папали са доста и са доволни, че са подхванали пак дребнотемие, което сега ще слушаме от сутрин до вечер, некадърници, дано не стъпите във властта повече-резултатите са налице!

    14:03 08.01.2026

  • 27 Не задавай отговори

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "УСА боклук":

    Ще правят втора сглобка за втора цедка мазно турско кафе.

    14:04 08.01.2026

  • 28 Главен

    5 7 Отговор
    Или дамаджаната или лудичкя.

    Коментиран от #32

    14:04 08.01.2026

  • 29 Промяна

    14 2 Отговор
    ТОВА НЕ Е ЛИ ЗАЯВКА ОТКРИТА ЗА МЕТЕЖ В ДЪРЖАВАТА НИ КОИ СА ТЕЗИ ЧЕ ЩЕЛИ СЪС СИЛА ДА ПРИНУДЯТ ДОКОГА БЕЗЧИНСТВАТА НА НЯКОЛКОТО ДРУГАРИ ЩЕ СЕ НЕГЛИЖИРАТ ОТ ЗАКОНИТЕ НИ

    14:05 08.01.2026

  • 30 Град Симитли

    11 2 Отговор
    Бат Шиши, ако иска окончателно да приключи ППДБ,
    ще накара бай Сараф да подаде оставка и ще премахне поста "Главен прокурор"...
    .... Тогава ППДБ стават безпредметни/още повече, че войната завършва, а и няма паметници за рязане! /... :))

    14:06 08.01.2026

  • 31 Анонимни

    14 3 Отговор
    Вървете да ринеге боклуците из София вие колко гласоподаватели имате реално

    14:07 08.01.2026

  • 32 Верно ли бe?

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Главен":

    А защо не червени прокурор женераль дьо гн0м?

    Коментиран от #35

    14:07 08.01.2026

  • 33 Гост

    12 1 Отговор
    Чл. 130, ал. 8 от Конституцията на България:
    Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:
    1. подаване на оставка;
    2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
    3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
    4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
    Както и при условията на установяване на несъвместимост с длъжностите или дейностите по чл. 18, ал. 1 от ЗСВ, т.е. член на ВСС е избран за депутат, кмет, общински съветник, упражнява търговска дейност и др.

    Това е правният режим на освобождаване от длъжност на членовете на ВСС.
    Нека сега явно правно неграмотните ПП-лгДБ-ейци да обяснят на какво точно правно основание в качеството си на депутати могат да освободят от длъжност членове на ВСС!? И сред тях има бивши правосъдни министри...

    Коментиран от #36

    14:08 08.01.2026

  • 34 Бойко Българоубиец

    7 0 Отговор
    Те и за геша викаха така хахахах ще сложа заместника му и готово 😉😘

    14:09 08.01.2026

  • 35 Ники иска да пътува

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Верно ли бe?":

    Подкрепям.

    14:09 08.01.2026

  • 36 замислен

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    А кой казва че наистина му искат оставката? Просто това е добра тема да ги дават по телевизията, да дават интервюта и т.н. и да има какво да кажат като предизборна кампания. Вече няма Росенец да го превземат с гумена лодка, дебелия събори сараите, детския лагер на Камчия се оказа че е образователна институция с програма от Оксфорд. Все за нещо трябва да се мрънка.

    Коментиран от #40

    14:13 08.01.2026

  • 37 Промяна

    5 6 Отговор
    И чак сега ще се види че сте слуги на олигарсите Закрихте спец съд и делата за олигарситеги няма Ето ги Мутрите истинските щели да изхвърлят незнам кого си ВИЕ КОИ СТЕ

    Коментиран от #39

    14:13 08.01.2026

  • 38 анализ

    7 0 Отговор
    Неграмотност, простащина и простотия - бич божий

    14:16 08.01.2026

  • 39 Цъфнал ГЕРБ

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Как кои са? Най-верните ви куpолапaционни партньорки.

    Коментиран от #43

    14:18 08.01.2026

  • 40 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "замислен":

    Съгласен съм, че са депутати в опозиция и все нещо трябва да "мрънкат" за пред Илектората! Но все пак имат претенции, че техния Илекторат са "умни", т.е. правно грамотни поне дотолкова да си направят справка в законите. За да видят, че любимците им искат незаконни глупости да правят! По същия начин могат да направят пресконференция с искане за "отсраняване"..... на Путин или Тръмп например!

    14:19 08.01.2026

  • 41 Тагарев Тошко

    5 0 Отговор
    Тези до метачи ли стигнаха! За друго нямат правомощия и власт!

    14:21 08.01.2026

  • 42 Лай, лай, скачай,

    5 1 Отговор
    скачай! Тези некадърници, неможачи, могат само да лаят в платени телевизии и студиа.И кои са тези на снимката-пърхота, дебелия задник от Росенец, тулумбата , секретарка на Христо Иванов, който умно се покри-кой с какво друго ги знае тези, потрес, отвратително- досадници!

    14:21 08.01.2026

  • 43 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Цъфнал ГЕРБ":

    Вече и аз незнам КОЙ кой е

    14:22 08.01.2026

  • 44 Тия мошеници

    3 2 Отговор
    от ППДБ нямат никаква работа в съдебната система!
    Нито в управлението!

    Но подозирам, че Боко пак ще прави сглобки с тях! За това смятам да накажем Борисов на тия избори.

    14:28 08.01.2026

  • 45 1111

    3 0 Отговор
    Има пълен знак на идентичност между Зеленски и ППДБ: Искам това. Искам онова. Искам да искам. Искам, ама боли, Искам, ама сърби.

    Вцялост и по същество става дума за едно; пари.
    Какво друго, де!!!

    ПС

    А хората - кучета ги яли.

    14:30 08.01.2026

