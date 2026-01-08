ПП-ДБ готви чистка във ВСС, ако Борислав Сарафов не бъде отстранен ВИДЕО

Борислав Сарафов трябва незабавно да бъде освободен от поста изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като оставането му на власт компрометира честността на предстоящите избори. Това заявиха от "Да, България" на специален брифинг днес, определяйки кадровия въпрос в държавното обвинение като "централния въпрос на 2026 година".
Надежда Йорданова, бивш правосъден министър и депутат от коалицията, беше категорична, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да действа още на първото си заседание за годината.
"Стотици хиляди българи преди празниците настояваха именно за това: Сарафов - вън и провеждане на честни избори. С прокуратура, начело с него, такива са невъзможни", заяви Йорданова.
Искането на десните идва на фона на продължаващата конституционна и кадрова криза в съдебната власт. Борислав Сарафов заема поста "временно" вече над две години и половина, въпреки че според последните законови промени, срокът за изпълняващ длъжността е ограничен до 6 месеца – период, който изтече още през юли 2025 г..
Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", втвърди тона, наричайки Сарафов "най-голямата бухалка на Делян Пеевски, но не единствената". От партията настояват и за освобождаването на Антон Славчев, председател на Антикорупционната комисия, още в първата седмица на новата парламентарна сесия.
От формацията планират да използват парламентарните механизми, за да принудят ВСС да действа. Атанас Славов обяви, че ще инициират акт на Народното събрание, който да задължи кадровиците на Темида да публикуват резултатите от вътрешните разследвания по скандалните казуси "Нотариуса" и "Осемте джуджета".
"Ако Сарафов не бъде освободен, ще предложим и освобождаване на членове на ВСС", предупреди Славов, поставяйки директно на картата съдбата на самия съвет.
Политическият залог е висок – 2026-а се очертава като ключова изборна година, а контролът върху прокуратурата традиционно се разглежда като инструмент за натиск или чадър по време на кампании. Въпросът остава дали фрагментираният парламент ще има силата да наложи волята си над капсулираната съдебна система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тавариш
13:38 08.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 с два пръста чело от село
13:39 08.01.2026
5 ала бала
13:40 08.01.2026
6 Сглобката си краде на воля
13:40 08.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Другарки и другари на цветно фото
13:43 08.01.2026
9 Ивелин Михайлов
Коментиран от #23
13:46 08.01.2026
10 хихи
13:47 08.01.2026
11 Някой
Смешници!
Коментиран от #14
13:47 08.01.2026
12 про100то
13:48 08.01.2026
13 Вся власть советов
13:49 08.01.2026
14 Предизборен кризисен ПР
До коментар #11 от "Някой":Никак. Надъхват си предизборно сояджийски безполов електорат.
13:49 08.01.2026
15 иван костов
13:50 08.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ПартокраД за бой се стяга
13:51 08.01.2026
19 Данко Харсъзина
13:53 08.01.2026
20 пп дб
13:53 08.01.2026
21 И тези
13:54 08.01.2026
22 Някой помни ли на Руди записа?
13:54 08.01.2026
23 Схемлинка
До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":Не забравяй, че и вие бяхте с тия на тюркян-чучур!
14:00 08.01.2026
24 Майора
14:01 08.01.2026
25 УСА боклук
Коментиран от #27
14:02 08.01.2026
26 кажете за кризата
14:03 08.01.2026
27 Не задавай отговори
До коментар #25 от "УСА боклук":Ще правят втора сглобка за втора цедка мазно турско кафе.
14:04 08.01.2026
28 Главен
Коментиран от #32
14:04 08.01.2026
29 Промяна
14:05 08.01.2026
30 Град Симитли
ще накара бай Сараф да подаде оставка и ще премахне поста "Главен прокурор"...
.... Тогава ППДБ стават безпредметни/още повече, че войната завършва, а и няма паметници за рязане! /... :))
14:06 08.01.2026
31 Анонимни
14:07 08.01.2026
32 Верно ли бe?
До коментар #28 от "Главен":А защо не червени прокурор женераль дьо гн0м?
Коментиран от #35
14:07 08.01.2026
33 Гост
Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:
1. подаване на оставка;
2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
Както и при условията на установяване на несъвместимост с длъжностите или дейностите по чл. 18, ал. 1 от ЗСВ, т.е. член на ВСС е избран за депутат, кмет, общински съветник, упражнява търговска дейност и др.
Това е правният режим на освобождаване от длъжност на членовете на ВСС.
Нека сега явно правно неграмотните ПП-лгДБ-ейци да обяснят на какво точно правно основание в качеството си на депутати могат да освободят от длъжност членове на ВСС!? И сред тях има бивши правосъдни министри...
Коментиран от #36
14:08 08.01.2026
34 Бойко Българоубиец
14:09 08.01.2026
35 Ники иска да пътува
До коментар #32 от "Верно ли бe?":Подкрепям.
14:09 08.01.2026
36 замислен
До коментар #33 от "Гост":А кой казва че наистина му искат оставката? Просто това е добра тема да ги дават по телевизията, да дават интервюта и т.н. и да има какво да кажат като предизборна кампания. Вече няма Росенец да го превземат с гумена лодка, дебелия събори сараите, детския лагер на Камчия се оказа че е образователна институция с програма от Оксфорд. Все за нещо трябва да се мрънка.
Коментиран от #40
14:13 08.01.2026
37 Промяна
Коментиран от #39
14:13 08.01.2026
38 анализ
14:16 08.01.2026
39 Цъфнал ГЕРБ
До коментар #37 от "Промяна":Как кои са? Най-верните ви куpолапaционни партньорки.
Коментиран от #43
14:18 08.01.2026
40 Гост
До коментар #36 от "замислен":Съгласен съм, че са депутати в опозиция и все нещо трябва да "мрънкат" за пред Илектората! Но все пак имат претенции, че техния Илекторат са "умни", т.е. правно грамотни поне дотолкова да си направят справка в законите. За да видят, че любимците им искат незаконни глупости да правят! По същия начин могат да направят пресконференция с искане за "отсраняване"..... на Путин или Тръмп например!
14:19 08.01.2026
41 Тагарев Тошко
14:21 08.01.2026
42 Лай, лай, скачай,
14:21 08.01.2026
43 Промяна
До коментар #39 от "Цъфнал ГЕРБ":Вече и аз незнам КОЙ кой е
14:22 08.01.2026
44 Тия мошеници
Нито в управлението!
Но подозирам, че Боко пак ще прави сглобки с тях! За това смятам да накажем Борисов на тия избори.
14:28 08.01.2026
45 1111
Вцялост и по същество става дума за едно; пари.
Какво друго, де!!!
ПС
А хората - кучета ги яли.
14:30 08.01.2026