Митов за протеста на гръцките фермери: Желязков е получил уверение, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време

8 Януари, 2026 12:50 734 30

  • даниел митов-
  • протест-
  • гръцки фермери-
  • росен желязков-
  • решение на проблема

Министърът на вътрешните работи провери Европейската шенгенска система, която регистрира данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство

Митов за протеста на гръцките фермери: Желязков е получил уверение, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов провери Европейската шенгенска система, която регистрира данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство, информират от dariknews.bg.

Системата ще събира както биографична информация, така и биометрични данни на пътуващите на граничните пунктове с Турция, Сърбия и Северна Македония.

На Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“, на българо-сръбската граница, службите на МВР, които администрират и използват Системата за влизане/излизане (EES) на Европейския съюз (ЕС) предоставиха информация за функционирането и основните ѝ предимства.

"Въвежда се поетапно централизирана европейска система за регистрация на данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство. Поетапно ще бъде въвеждана във всяка една европейска държава. Аз съм убеден, че няма проблем с опашките, но когато се въвежда подобна система, нормално е да се изчистват проблеми. Това няма да създава затруднения, а хората от "Гранична полиция", които работят със системата, са обучени добре", съобщи Митов.

Вътрешният министър в оставка каза пред журналисти, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.

По думите му протестът на гръцките фермери е традиционен всяка година. „Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Правителството работи с гръцките си колеги, за да може да бъде вдигната блокадата възможно най-бързо“, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иди се оплачи на

    26 1 Отговор
    Византиеца.

    Ти кой беше ?

    12:52 08.01.2026

  • 2 побърканяк

    28 0 Отговор
    Къдравата сю пак се изока неподготвена.

    12:54 08.01.2026

  • 3 🤦🤦🤦🤦

    25 0 Отговор
    ЛУДА РАБОТА . ТЕЗИ НЕГОДНИЦИ НЕ МОГАТ ДА ВОДЯТ НИКАКЪВ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ С НИКОГО

    12:55 08.01.2026

  • 4 Гербаджия в оставка.

    23 1 Отговор
    Натирен от народа.

    12:55 08.01.2026

  • 5 проблемът ще бъде решен най-скоро време

    22 2 Отговор
    като се махнете завинаги от манежа

    12:56 08.01.2026

  • 6 Данка

    19 1 Отговор
    и тя изпълзя да сипе тъпотии ненужни ! Бил уверен Костинбродския ? Как , бе , умен ? Нещо черно на бяло има ли ? Падението е тотално и продължава .

    12:56 08.01.2026

  • 7 Гръка

    4 0 Отговор
    Целия месец мицотака нема откъде да намери пара за исканията на агротикесите хаоса започва в пълен мащаб нас в гърция ни подготвят за блокада поне до пасха

    Коментиран от #9, #28

    12:59 08.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    В хотел Хаяши на Росен Желязков една пържола е 280 лв.

    Коментиран от #14, #30

    13:00 08.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гръка":

    С парите на фермерите са си купили имения и Ферарита политиците.

    13:01 08.01.2026

  • 10 Емигрант

    14 1 Отговор
    Долни, нагли и безскрупулни български политици ! Гърците ли са виновни за безумната ви некадърност бе палячо ? Как така все някой друг е виновен за мизерното съществуване на българите, а не политиците които е избрал народът ? Но така ще е, защото българинът не може да осъзнае, че е ПРРОСТ и десетилетия сам избира НАЙ-КОРУМПИРАНИТЕ ПОЛИТИЦИ И НАЙ-ИЗВЕСТНИ МУТРИ ДА ГО УПРАВЛЯВАТ ! След гърците кого ли ще обвинят тези мутри в управлението ?

    13:03 08.01.2026

  • 11 Росинант Джилезов

    6 2 Отговор
    Вече всичко съм оправил. Скоро и повиквателни за крайната.

    13:09 08.01.2026

  • 12 Чупката

    10 1 Отговор
    Приказки от безполезен глупак!

    13:17 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Емигрант

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Верно ли 280 лв за парче месо от 170-200 гр. ? Ами такава цена няма дори в ресторантите на "Риц" и "Планета Холивуд" от най-доброто телешко в света ? Явно в България политиците ви са най-крадливите в Галактиката....280 лв. пържола, тя от ядлива платина ли е бе ? Какви сте вие в България, че търпите тези "изнасилвачи" на суверен, живи същества ли сте или изкуствени интелекти в "пробация" ?

    13:22 08.01.2026

  • 15 Насосвания

    8 0 Отговор
    Желязков е никой и каквото и да му обещаят между две узота си остава кръчмарска хвалба. Банкянският некадърник е като магнит за другонищонеможещи крадци и лесносклоними женоря, за това и резултатите от управленията им са бунтове и протести. Кога са си тръгнали с благодарности? Питам електоралните им овце, които упорито ги връщат на власт. Естествено, ще се появяват всякакви партийни гъби върху това бунище, природа.

    13:23 08.01.2026

  • 16 Уф Божкеее...!

    8 0 Отговор
    И Желязков и Митов,са едни...,,фактори"...нямам думи...!

    13:23 08.01.2026

  • 17 Емигрант

    7 1 Отговор
    До÷л÷ни, наг÷ли и без÷скр÷упулни български политици ! Гърците ли са виновни за безумната ви некадърност бе па÷ля÷чо ? Как така все някой друг е виновен за мизерното съществуване на българите, а не политиците които е избрал народът ? Но така ще е, защото българинът не може да осъзнае, че е ПР÷ОСТ и десетилетия сам избира НАЙ-КОРУМПИРАНИТЕ ПОЛИТИЦИ И НАЙ-ИЗВЕСТНИ МУТРИ ДА ГО УПРАВЛЯВАТ ! След гърците кого ли ще обвинят тези мутри в управлението ?

    Коментиран от #22

    13:24 08.01.2026

  • 18 Иван Грозни

    9 0 Отговор
    Абе Сю, кой ви бръсне за сливи вас. Вие сте никои и всеки може да ви обещае нещо само и само да не му досаждате.

    Коментиран от #21

    13:27 08.01.2026

  • 19 Пръделка

    6 0 Отговор
    А аз получих уверение, че за гърците Желязков не е никакъв и че скоро няма да вдигнат барикадата!
    Пиленце сладко, не се показквай, че ми се повдига от мазната ти мутра!

    13:29 08.01.2026

  • 20 Казал-рекъл!

    5 0 Отговор
    Значи премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време...
    Пък на нас Митов ни казва,че проблемът ще бъде решен в най-скоро време...
    Изобщо - ...спокойно моряци...корабът потъва бавно...

    13:29 08.01.2026

  • 21 При това...

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Иван Грозни":

    ...са в статут на оставка...!

    13:30 08.01.2026

  • 22 Ще обвинят тези, които са

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Емигрант":

    Ги избрали!
    Те не са искали, ама на хората са настоявали и са ги молили на колене!
    Щом Пеевски винвги е искал за мин. председател да е Борисов, че да има ред, какво има за коментар?

    13:33 08.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Плефнефлиев

    0 0 Отговор
    Абе.. без да ви обиждам искам да го направя, но етиката, културата и вероизповеданието ми не го позволяват. Абе дет рекъл ония... с 200 км/ч!

    13:39 08.01.2026

  • 25 Митов не знае

    0 0 Отговор
    Разликата м/у кражба и грабеж, хахаха, министър с овакантен стол!
    Ами това ми каза човек от клуба на който е ЧЛЕН лицето от снимката!

    13:42 08.01.2026

  • 26 Емигрант

    2 0 Отговор
    НАП прави ли ИСТКНСКИ проверки на политиците ви в България, на целите им фамилии до "девето коляно" за имущество движимо и недвижимо как е придобито и какви данъци са платени ? Как ще се напълни хазна с глоби от нещастни търговци без да бъдат проверени истинските измамници и крадци ? Къде са парите от ЕС влезли в Българската икономика в размер на над СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЕВРО ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ С ТЕЗИ ПАРИ НИКОГА НЯМАШЕ ДА БЪДЕТЕ НАЙ-БЕДНИ В СЪЮЗА ? Сега за да се прикрие МЕГАКРАЖБАТА виновни ще са гърците, след тях някой друг, Македония например или "Хавай", ред на обвинения няма....както дойде, или каквото им хрумне, народът е търпелив с наведена глава, защото не умее да разсъждава реално....

    13:44 08.01.2026

  • 27 QR Виза

    0 0 Отговор
    "Аврио" , каза гръцкия герберас Мицо и прати Желязко да пасе по гръцките пасища😉

    13:44 08.01.2026

  • 28 Така ще е и тука

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гръка":

    Гърците нямат пари, квото им разрешат от световната банка- собственици на ЕЦБ и частното им "евро"...и в България ще е така....няма вече бюджети, увеличения на заплати на раята...

    13:47 08.01.2026

  • 29 Евроатлантически погром

    1 1 Отговор
    Абе защо гърчолята протестират изобщо? Те не забогатяха ли рязко? Нали са в Клубът и ползват евракис от над 20 години, това не е ли достатъчно, та реват, че ЕС ги унищожава... Някой лъже тук и това не са фермерите!

    13:47 08.01.2026

  • 30 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Такава трябва да е цената, тези пържоли се приготвят на "водна баня" като водата е загрята по естествен начин от триене защото пада от висока точка като имитира ВОДОПАД ! Как се казваше това по социалистически "ноу хау" ли беше, как беше не помня, той Желязков знае, все пак е от "силен" комунистически род !

    14:04 08.01.2026

