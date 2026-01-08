Митов за протеста на гръцките фермери: Желязков е получил уверение, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов провери Европейската шенгенска система, която регистрира данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство, информират от dariknews.bg.

Системата ще събира както биографична информация, така и биометрични данни на пътуващите на граничните пунктове с Турция, Сърбия и Северна Македония.

На Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“, на българо-сръбската граница, службите на МВР, които администрират и използват Системата за влизане/излизане (EES) на Европейския съюз (ЕС) предоставиха информация за функционирането и основните ѝ предимства.

"Въвежда се поетапно централизирана европейска система за регистрация на данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство. Поетапно ще бъде въвеждана във всяка една европейска държава. Аз съм убеден, че няма проблем с опашките, но когато се въвежда подобна система, нормално е да се изчистват проблеми. Това няма да създава затруднения, а хората от "Гранична полиция", които работят със системата, са обучени добре", съобщи Митов.

Вътрешният министър в оставка каза пред журналисти, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.

По думите му протестът на гръцките фермери е традиционен всяка година. „Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Правителството работи с гръцките си колеги, за да може да бъде вдигната блокадата възможно най-бързо“, допълни той.