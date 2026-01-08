Посланикът на Кипър: ЕС трябва да е способен да действа самостоятелно във всички сфери

Задълбочаване на автономността на Европейския съюз е в центъра на приоритетите на започналото кипърско председателство на Съвета на ЕС, заяви посланикът на Република Кипър в София Хараламбос Кафкаридис в Централен Военен клуб в София на традиционната публична дискусия по повод началото на кипърското ротационно председателство, организирана от ПанЕвропа България.

В началото на изказването си посланик Кафкаридис поздрави България за присъединяването ѝ към еврозоната от 1 януари, като заяви, че ЕС се нуждае от позитивни развития, посочи БТА.

Кипър поема председателството в трудни времена с много предизвикателства – ситуацията в Газа, руската агресия в Украйна, последните развития във Венецуела, посочи посланикът и допълни, че ЕС трябва да посрещне тези предизвикателства по-силен и обединен.

Посланикът представи приоритетите на кипърското председателство, които са фокусирани около визията за Европейски съюз, отворен към света, със същевременно задълбочаване на европейската автономност във всичките ѝ аспекти – от отбраната до социалната кохезия и конкурентоспособността. Това се очаква от ЕС като световен лидер, защото остава водеща сила в света, посветена на мултилатерализма, на Хартата на ООН и на международното право, заяви Кафкаридис.

Той обясни, че автономност не означава изолационизъм и уточни, че ЕС трябва да остане отворен към света, но трябва да има способността да действа самостоятелно. Ние се нуждаем от силен и уверен ЕС, който поставя Европа на първо място, като работи с партньори във взаимен интерес, каза посланикът.

Кафкаридис се спря на необходимостта от укрепване на способността на ЕС да действа самостоятелно в областта на сигурността, когато това е необходимо, като изтъкна нуждата от намаляване на зависимостите. КП ще подкрепи ключови отбранителни инициативи в рамките на Бялата книга за укрепване на европейската сигурност и ще работи за засилване на трансатлантическата връзка като ключов елемент в европейската сигурност по реципрочен и взаимноизгоден начин.

Той изтъкна и икономическата сигурност, което е друго ключово измерение на европейската сигурност. Кипърското правителството ще насърчава морската стратегия на ЕС със сътрудничество със страни от Африка, Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион.

Пак в сферата на сигурността посланик Кафкаридис спомена управлението на водните ресурси и осигуряването на чиста и достъпна вода за всички.

За миграцията като елемент на европейската сигурност кипърското председателство ще работи за пълното прилагане на Европейския пакт за миграцията.

Като друг елемент на европейската автономност посланикът на Кипър посочи конкурентоспособността, защото по-конкурентоспособна Европа ще е по-способна да постигне устойчив растеж и да реализира стратегическите си цели.

Завършване на единния пазар е решаващо за европейската интеграция, а финансовата автономия на ЕС е ключова за развитието на динамична икономика, заяви посланикът.

Високите енергийни цени продължават да спъват икономическото развитие на ЕС, каза той и допълни, че кипърското председателство ще насърчи енергийната свързаност, особено на островите и периферните региони.

Укрепването на дигиталния суверенитет на ЕС е необходимо за осигуряването на дигиталното лидерство на ЕС, заяви Кафкаридис.

Той подчерта нуждата ЕС да остане отворен към света, което означава отворена комуникация със света с обща стратегия. „Трябва да подчертаем, че това усилие започва вътре в ЕС“, заяви той и посочи разширяването като стратегическа инвестиция на Евросъюза. Кипърското председателство е решено да подкрепи дневния ред на разширяването в Западните Балкани, Украйна, Турция на основата на изпълнението на критериите и разрешаване на отворените въпроси със съседните страни. Кафкаридис подчерта нуждата страните кандидатки от Западните Балкани - решаване на проблемите със съседите.

Той потвърди, че и при кипърското председателство Украйна ще остане централен приоритет. Кипърското председателство ще продължи да подкрепя Украйна за постигане на траен и справедлив мир със зачитане на украинския суверенитет и териториална цялост.

Сред другите приоритетни сфери на международно сътрудничество Кафкаридис посочи развитието на връзките с Южното партньорство, със страните от Средиземно море и от Персийския залив. Кипърското председателство ще подкрепи и по-дълбоко сътрудничество със САЩ и Обединеното кралство.

Напреженията в международната търговия изтъкват нуждата от укрепване на сътрудничествата чрез мрежа от търговски споразумения, каза посланикът.

Като друг аспект на приоритетите на кипърското председателство той посочи изграждането на Съюз, който не оставя никого назад. Това означава борба с бедността, осигуряване на достъпно жилищно настаняване и енергия, на достъпно и качествено образование, на дигитална сигурност, на инклузивно общество с равни възможности за всички.

Той се спря и на значението на Многогодишната финансова рамка като необходимо условие за изграждането на автономен ЕС и като стратегическа карта за развитие.

В отговор на въпрос кипърският посланик заяви, че председателството е солидарно с Дания и че ЕС е единен по отношение на всякакви заплахи към суверенитета на страните членки.

За Венецуела той припомни, че ЕС отдавна подкрепя демократичен преход в страната и изрази надежда, че последните развития ще поведат събитията в тази посока.

За инфраструктурата посланикът посочи, че кипърското председателство ще подкрепи всеки проект по отношение на диверсификацията на енергийните източници. Той каза, че Кипър ще се превърне в основен източник на енергоизточници, включително за Европа, заради откритията на големи находища на природен газ в офшорната зона на острова.

На въпрос за възможността от федерализация на ЕС Кафкаридис каза, че страната му подкрепя по-тясната интеграция и че пътят напред е към по-федерализиран съюз, за да може той да действа по-ефективно, когато е необходимо. Същевременно посланикът заяви, че волята на всяка страна трябва да бъде зачитана по основни въпроси, затова и принципът на консенсус трябва да бъде запазен, доколкото всички страни са равни и това прави съюза по-силен.