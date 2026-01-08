Безработни ще чистят дерета

Регистрирани безработни в бюрата по труда ще бъдат включени в дейности по предварително почистване на дерета с цел предотвратяване на наводнения и други бедствия. Това съобщи на министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. По думите му мярката едновременно ще намали безработицата и ще подпомогне общините, като възможност за участие ще имат и хора с увреждания.

Инициативата ще се реализира по програмата "Заетост без бариери", която разполага с бюджет от 40 млн. евро и ще стартира след по-малко от месец. Заплащането за наетите ще бъде в размер на минималната работна заплата, а за лица с висше образование – минимална заплата плюс 50%, уточни Гуцанов.

Идеята за програмата е възникнала след бедствието в курорта Елените, обясни Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Тя подчерта, че почистването на речните корита е сериозен проблем, тъй като много дерета не са отразени в кадастралните карти, а Законът за горите налага ограничения за премахване на растителността.

Надяваме се с програмата общините да създадем предпоставки тези дерета, които традиционно създават проблеми, да бъдат почистени, коментира Михайлова. По думите ѝ всяка община ще определи кои терени се нуждаят от почистване.

Заместник-министърът на труда и социалната политика в оставка Наталия Ефремова съобщи, че финансирането на дейностите ще бъде възможно за срок до две години. Програмата ще се администрира от Агенцията по заетостта, като общините ще кандидатстват директно към нея. Освен почистване ще могат да се реализират и дейности по залесяване на общински терени.