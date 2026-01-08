Новини
България »
Безработни ще чистят дерета

Безработни ще чистят дерета

8 Януари, 2026 14:24

  • безработни-
  • елените-
  • дерета

Идеята за програмата е възникнала след бедствието в курорта Елените

Безработни ще чистят дерета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Регистрирани безработни в бюрата по труда ще бъдат включени в дейности по предварително почистване на дерета с цел предотвратяване на наводнения и други бедствия. Това съобщи на министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. По думите му мярката едновременно ще намали безработицата и ще подпомогне общините, като възможност за участие ще имат и хора с увреждания.

Инициативата ще се реализира по програмата "Заетост без бариери", която разполага с бюджет от 40 млн. евро и ще стартира след по-малко от месец. Заплащането за наетите ще бъде в размер на минималната работна заплата, а за лица с висше образование – минимална заплата плюс 50%, уточни Гуцанов.

Идеята за програмата е възникнала след бедствието в курорта Елените, обясни Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Тя подчерта, че почистването на речните корита е сериозен проблем, тъй като много дерета не са отразени в кадастралните карти, а Законът за горите налага ограничения за премахване на растителността.

Надяваме се с програмата общините да създадем предпоставки тези дерета, които традиционно създават проблеми, да бъдат почистени, коментира Михайлова. По думите ѝ всяка община ще определи кои терени се нуждаят от почистване.

Заместник-министърът на труда и социалната политика в оставка Наталия Ефремова съобщи, че финансирането на дейностите ще бъде възможно за срок до две години. Програмата ще се администрира от Агенцията по заетостта, като общините ще кандидатстват директно към нея. Освен почистване ще могат да се реализират и дейности по залесяване на общински терени.


България
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя която...

    31 4 Отговор
    Хора с увреждания ще Ви чистят деретата?!?Вие нормални ли сте?

    Коментиран от #15, #31

    14:27 08.01.2026

  • 2 Бебча

    8 0 Отговор
    Безработни ще чистят комета и пердета.

    14:27 08.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    1 млн работещи издържаме 5 млн неработещи.Докога мислят че ще издържим?

    14:27 08.01.2026

  • 4 12340

    18 0 Отговор
    Значи и МС, воглаве с Хаяши сан..?!
    ... Ще извадят ТЕЛК ове, че са на смъртен одър хронично!

    14:29 08.01.2026

  • 5 Трол

    19 0 Отговор
    Значи депутатите ще чистят дерета. Интересно решение.

    14:29 08.01.2026

  • 6 И Бою

    19 0 Отговор
    няма работа !

    14:30 08.01.2026

  • 7 А другарката

    12 1 Отговор
    с протежета ще усвоява мащабни средства , нали ?

    14:33 08.01.2026

  • 8 Авеее

    8 2 Отговор
    Регистрирани безработни ще гуцат на деретата ,казвайки:-Стани,почисти се на чешмата и ходи!

    14:36 08.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В клуба на клошарите

    13 0 Отговор
    Иновативно борим безработицата!

    14:39 08.01.2026

  • 12 патент

    9 0 Отговор
    Яааа,дрън-дрън! Деретата сами ще се почистват. После за "работата" някой ББатко ще дърпа пачки в евро.Мъ-хъ!

    14:41 08.01.2026

  • 13 Дръжте

    6 1 Отговор
    Още пенсионерите.Безработните между които има и хора с "така търсените математика,физика,химия"като образование да чистят дерета.

    14:42 08.01.2026

  • 14 Софийски селянин,

    14 1 Отговор
    Мързеливи българи цигани и други в България бол, паразити чиновници колкото искаш...
    Както при Соца казваха има работа за целият китайски народ..

    14:44 08.01.2026

  • 15 От Каспичан,

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тя която...":

    При бай Тошо и те работеха,имаше Съюз на слепите глухите и инвалидите..
    Ама тогава не им казваха хора със специални потребности!
    И нямаха такива привилегии като сега, ама пусти либерални ценности..

    14:51 08.01.2026

  • 16 а тези от боята

    11 0 Отговор
    ще чистят ли те дето са на помощи?

    14:52 08.01.2026

  • 17 пенчо

    12 0 Отговор
    Един оператор с багер ще изчисти повече от колкото 30 безработни, които ще се чудят къде да се подпрат и къде да поседнат. Това се нарича усвояване на пари.

    14:58 08.01.2026

  • 18 А ПАНДИЗЧИИТЕ ША СТОЯТ НА

    7 0 Отговор
    ТОПЛО С ТОПЛА ХРАНА.....Я ДА ОТВАРЯТЕ НЮ БЕЛЕНЕ И БОЙКО ДА ХОДИ С ППДБ И ДРУГИТЕ НА РАЙЕТА ДА БАЧКАТ ПРЕДИ ВЪЖЕТО...

    15:02 08.01.2026

  • 19 Гост

    6 1 Отговор
    А работещите безработни ( да се разбира плочкаджии и други строители, които уж са безработни, а бачкат в сивия сектор и се водят на борсата) да за сипват същите дерета със строителен отпадък. Безценно, омагьосан кръг, филм за д3бiлi. Нека кипи безмислен труд, хубавото е, че все повече балами, които плащат данъци в България се преорентират и пререгистрират фирмите си в някое по цивилизовано и смислено място.

    Коментиран от #21

    15:03 08.01.2026

  • 20 Боко

    9 0 Отговор
    След деретата да довършат магистралите😁 хитлер така е борил безработицата👌

    15:03 08.01.2026

  • 21 Боко

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    88% от милиционерите , пожарникари, военни … са майстораги и бачкат частно👌

    15:06 08.01.2026

  • 22 Перо

    6 2 Отговор
    Не! Министърът от червената буржоазия трябва да обясни защо хората са останали безработни и защо те трябва да вършат работата на унтерменшите от общината?

    Коментиран от #24

    15:11 08.01.2026

  • 23 не е правилно

    8 1 Отговор
    Безработните да бъдат използвани за черен труд, само защото им се дават някакви дребни пари помощи, а осъдените на пробация да не ги търсят за нищо. Крайно време е осъдените на пробация заради извършено престъпление да бъдат ангажирани с обществено полезен труд, както е в цял свят. Безработните не са извършили престъпление, но ще опъват каиша, онези с престъпленията ще си въртят синджирчето и само ще ходят да се подписват при пробационния служител. Що за държава е това?

    15:18 08.01.2026

  • 24 не точно

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Перо":

    на унтермешите, а на частни фирми, на които общините плащат за почистването. Като използват безработните безплатно, частните фирми реализират сериозни печалби.

    15:26 08.01.2026

  • 25 Гуцана

    5 1 Отговор
    скоро ще е безрабботен

    15:29 08.01.2026

  • 26 Значи всички

    5 0 Отговор
    Шкембелии от НС и фустите от втора употреба, първи ще нарамят лопатите!
    По- безработни от тях няма!

    Коментиран от #27

    15:33 08.01.2026

  • 27 Вече се знаят бригадирите

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Значи всички":

    Борисов, Пеевски, Зафиров!
    Да живей, живей труда!!!

    15:38 08.01.2026

  • 28 Хенриета Джоли

    3 0 Отговор
    Ходете Вие да ги чистите чичковци-чиновници, вместо да подпирате бюрата по цял ден и да се чудите кой да прекарате да Ви върши мръсната работа! Хитро, а?

    15:44 08.01.2026

  • 29 Справедлив

    0 0 Отговор
    А аз мисля,че тия от Народното събрание в последните 35 години ще трябва да...ЧИСТЯТ!
    ДОРДЕ ШАВАТ...
    КАЗАХ!

    16:03 08.01.2026

  • 30 Добра идея

    0 0 Отговор
    Аз отдавна предлагам такава дейност да извършват,но имигрантите.А може и безработните.

    16:07 08.01.2026

  • 31 Кака Сврака

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тя която...":

    Ако отново прочетеш написаното,бавнои без паника,ще го разбереш по-добре.И аз имам ТЕЛК,и съм в състояние да извършвам нетежка физическа работа.Единствено ми е забранено тежък физически труд,иработа на височини.Така че с радост ще работя,но съм от София.

    16:12 08.01.2026

