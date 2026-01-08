Безработни ще чистят дерета

Регистрирани безработни в бюрата по труда ще бъдат включени в дейности по предварително почистване на дерета с цел предотвратяване на наводнения и други бедствия. Това съобщи на министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. По думите му мярката едновременно ще намали безработицата и ще подпомогне общините, като възможност за участие ще имат и хора с увреждания.
Инициативата ще се реализира по програмата "Заетост без бариери", която разполага с бюджет от 40 млн. евро и ще стартира след по-малко от месец. Заплащането за наетите ще бъде в размер на минималната работна заплата, а за лица с висше образование – минимална заплата плюс 50%, уточни Гуцанов.
Идеята за програмата е възникнала след бедствието в курорта Елените, обясни Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България. Тя подчерта, че почистването на речните корита е сериозен проблем, тъй като много дерета не са отразени в кадастралните карти, а Законът за горите налага ограничения за премахване на растителността.
Надяваме се с програмата общините да създадем предпоставки тези дерета, които традиционно създават проблеми, да бъдат почистени, коментира Михайлова. По думите ѝ всяка община ще определи кои терени се нуждаят от почистване.
Заместник-министърът на труда и социалната политика в оставка Наталия Ефремова съобщи, че финансирането на дейностите ще бъде възможно за срок до две години. Програмата ще се администрира от Агенцията по заетостта, като общините ще кандидатстват директно към нея. Освен почистване ще могат да се реализират и дейности по залесяване на общински терени.
1 Тя която...
Коментиран от #15, #31
14:27 08.01.2026
2 Бебча
14:27 08.01.2026
3 Последния Софиянец
14:27 08.01.2026
4 12340
... Ще извадят ТЕЛК ове, че са на смъртен одър хронично!
14:29 08.01.2026
5 Трол
14:29 08.01.2026
6 И Бою
14:30 08.01.2026
7 А другарката
14:33 08.01.2026
8 Авеее
14:36 08.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В клуба на клошарите
14:39 08.01.2026
12 патент
14:41 08.01.2026
13 Дръжте
14:42 08.01.2026
14 Софийски селянин,
Както при Соца казваха има работа за целият китайски народ..
14:44 08.01.2026
15 От Каспичан,
До коментар #1 от "Тя която...":При бай Тошо и те работеха,имаше Съюз на слепите глухите и инвалидите..
Ама тогава не им казваха хора със специални потребности!
И нямаха такива привилегии като сега, ама пусти либерални ценности..
14:51 08.01.2026
16 а тези от боята
14:52 08.01.2026
17 пенчо
14:58 08.01.2026
18 А ПАНДИЗЧИИТЕ ША СТОЯТ НА
15:02 08.01.2026
19 Гост
Коментиран от #21
15:03 08.01.2026
20 Боко
15:03 08.01.2026
21 Боко
До коментар #19 от "Гост":88% от милиционерите , пожарникари, военни … са майстораги и бачкат частно👌
15:06 08.01.2026
22 Перо
Коментиран от #24
15:11 08.01.2026
23 не е правилно
15:18 08.01.2026
24 не точно
До коментар #22 от "Перо":на унтермешите, а на частни фирми, на които общините плащат за почистването. Като използват безработните безплатно, частните фирми реализират сериозни печалби.
15:26 08.01.2026
25 Гуцана
15:29 08.01.2026
26 Значи всички
По- безработни от тях няма!
Коментиран от #27
15:33 08.01.2026
27 Вече се знаят бригадирите
До коментар #26 от "Значи всички":Борисов, Пеевски, Зафиров!
Да живей, живей труда!!!
15:38 08.01.2026
28 Хенриета Джоли
15:44 08.01.2026
29 Справедлив
ДОРДЕ ШАВАТ...
КАЗАХ!
16:03 08.01.2026
30 Добра идея
16:07 08.01.2026
31 Кака Сврака
До коментар #1 от "Тя която...":Ако отново прочетеш написаното,бавнои без паника,ще го разбереш по-добре.И аз имам ТЕЛК,и съм в състояние да извършвам нетежка физическа работа.Единствено ми е забранено тежък физически труд,иработа на височини.Така че с радост ще работя,но съм от София.
16:12 08.01.2026