НАП: Всяко плащане за данъци вече е само в евро

Данъчната кампания за 2026 година, която започва официално на 10 януари, ще постави на изпитание финансовата дисциплина на българите заради прехода към единната европейска валута. Въпреки че доходите за изминалата 2025 година ще се декларират в български левове, всички задължения към държавната хазна вече се погасяват изключително в евро, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

"Всички публични вземания, установявани или събирани от Агенцията, се плащат единствено в евро", уточниха от приходното ведомство. Това правило важи и в периода на двойно обращение до 31 януари, тъй като безкасовите плащания задължително се извършват в новата валута.

Хиляди граждани, които отдават имоти под наем чрез платформите Airbnb и Booking, са изправени пред сложен административен режим. Те трябва да подават своите патентни декларации към общините директно в евро, докато годишната им декларация по чл. 50 към НАП остава в левове.

"Няма нови моменти с реализираните доходи, но облагането в повечето случаи остава с патентен данък при оборот под 100 000 лева", заяви Евгения Попова, държавен експерт в НАП. Тя припомни, че лицата, ползващи онлайн платформи, задължително трябва да имат и специална регистрация по ЗДДС съгласно член 97а, при която обаче не е възможно приспадане на данъчен кредит.

Рискът за данъкоплатците през тази година е свързан най-вече с прецизността при закръгляването на сумите. Лихвеният процент за просрочени задължения към държавата за първото полугодие на 2026 година е фиксиран на 10,15%.

"Когато се облагат като търговци, в годишните си декларации лицата попълват Приложение № 2, като информацията в него отново е в левове", поясни Нина Младенова, експерт в дирекция „Обслужване“. Срокът за подаване на декларациите за физически лица е 30 април, а за едноличните търговци и земеделските стопани – до 30 юни 2026 година.