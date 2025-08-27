1:0 за Румен Радев: Президентът присъства на откриването на завод на "Райнметал" в Германия

Изпълнителният директор на германския концерн "Райнметал" Армин Папергер анонсира, че очаква до три седмици да се подпишат и договори с България за изграждане у нас на фабрики за производство на боеприпаси и барут.
Това стана в рамките на откриването на нова производствена мощност на най-големия концерн в Европа от отбранителната индустрия, уточни БНР.
На церемонията по покана на Папергер присъства и държавният ни глава Румен Радев. Новата фабрика в Долна Саксония ще е най-голямата мощност за производство на артилерийски снаряди в Европа.
Посещението на държавният глава Румен Радев във Федералната република е в момент, в който страната ни интензивно преговаря с най-мощният европейски отбранителен концерн "Райнметал", у нас да се изградят производствени мощности за 155 милиметрови снаряди по натовски стандарти и фабрика за барут. Инвестиция, която може да надхвърли 1 милиард евро, а България да се включи със средствата, които ще изтегли като кредити по линия на европейския механизъм SAFE- за общи отбранителни проекти.
Планирана е и среща на президента Радев с Армин Папергер след края на официалната церемония. Преди това официалните гости, след тях и генералният секретар на НАТО Марк Рюте разгледаха иновативните производствени мощности, вероятно и у нас фабриката за снаряди ще е по модела, който бе представен днес Ундерлюф, Долна Саксония. Тази инвестиция е за 500 милиона евро, а изграждането е отнело година и половина.
Последния Софиянец

19:16 27.08.2025
1488

19:22 27.08.2025
Сталин

19:24 27.08.2025
Майна
Служител на " лондонсити"
Така ще се ориентира е- наемни работници на оръжейните " гешефти"
Е, Радев- винаги съм знаел , че те внедриха за президент
19:27 27.08.2025
венци алкаш
19:31 27.08.2025
АЛЕХ
19:32 27.08.2025
А колко жалък беше Борисов?!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Борисов се плезеше до германеца, въртеше жално неразбиращите си от нищо очи, а шкембето му опираше на пода.
19:34 27.08.2025
Майна
Какво очаквате от възпитаник на " Максуел" с позивна " Мойсей"
19:36 27.08.2025
Ддд
Ако правителството не го одобри това няма да се случи. За това и беше поканен Борисов от шефа на Райнметал, да се уговорят два завода в България.
19:38 27.08.2025
Питам:
19:38 27.08.2025
И какво общо има Радев
19:38 27.08.2025
АЛЕХ

19:38 27.08.2025
Гориил

19:38 27.08.2025
Ддд
19:39 27.08.2025
Позор и гнус
19:40 27.08.2025
Рон Джереми
До коментар #3 от "Сталин":Моля, посочи какви танкове и къде сме ги произвеждали. И какви самолети, като изключим тези за селскостопанската авиация.
19:40 27.08.2025
Всички
19:40 27.08.2025
Румен Чорапа
19:40 27.08.2025
Ддд
До коментар #12 от "АЛЕХ":Германците идват тука, защото заплатите и данъците са ниски. Те ще крадат, не българите.
19:41 27.08.2025
Дрът русофил
19:41 27.08.2025
Дано всички работници
19:41 27.08.2025
Хаджи Тошко Йорданов
19:43 27.08.2025
Ветеран от протеста

19:43 27.08.2025
Хаха
РАДЕФФ, БОКО И ШИШКО ВМЕСТО ДА СТРОЯТ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ПЪТИЩА ЩЕ СТРОЯТ ЗАВОДИ ЗА СМЪРТ!
19:44 27.08.2025
Абсурдно е
19:45 27.08.2025
Мда
До коментар #23 от "Ветеран от протеста":За Радефф много си се объркал! Радефф го играе путинист, на гледай го какво прави Тримореца!
19:46 27.08.2025
Рон Джереми
До коментар #13 от "Гориил":Когато Русия произвежда муниции: "Е, видяхте ли, Русия произвежда колкото цялото НАТО!".
Когато България произвежда и може да се окаже, че ще произвежда колкото Русия: "Ама то е отровно, ама това, ама онова...".
Истинските българи обичат България, тези, които обичат Русия преди България знаете какви са.
19:48 27.08.2025
фабрика за барут в България
19:48 27.08.2025
Илиев
19:48 27.08.2025
ЧУВА СЕ
19:49 27.08.2025
Станислав Балабанов говорител

19:49 27.08.2025
фабриката за барут

19:49 27.08.2025
Отново гнусното двуличие
19:52 27.08.2025
ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "1488":НЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ А НА ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ Е ПРИЗОВАНО ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ДА ПРИСЪСТВА.ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3 ЗА ПОДРОБНОСТИ.
19:53 27.08.2025
Абвер помни
19:55 27.08.2025
ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #32 от "фабриката за барут":НЕ НА МЕСТАТА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ И СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ.
19:55 27.08.2025
И каква ще ни е ползата да питам
19:59 27.08.2025
Биши
20:01 27.08.2025
АНТИ-КОМУНИ$Т
И КАТО ДОЙДАТ швабит€ $ г€н€рал Д€$И ИЛИ $ мит ко- $€к р€ тар ката Щ€ ПОДПИШАТ ДОГОВОРА,
ИЛИ $ правит€л$твото(хубаво, лошо, каквото и да е)?!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ОСТАВКА ЗА К А Р М А З Ъ Ф А Т М А К!
80г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
20:04 27.08.2025
Второ полувреме
20:04 27.08.2025
Факт
20:05 27.08.2025
ТИГО

20:05 27.08.2025
ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
(РУ$$КИЙ, нато-БКП И НА КОЙТО ПАРИ ДАД€)!?
20:07 27.08.2025
Безспорен факт
До коментар #31 от "Станислав Балабанов говорител":Прав е балабанката
20:09 27.08.2025
Технология снаряди
20:09 27.08.2025
Гориил
До коментар #42 от "ТИГО":И двамата извършиха военни престъпления и написаха черна страница в историята на европейския нацизъм.

20:10 27.08.2025
Абсурдистан
Да се върнем малко в историята. В началото на хитлеровата инвазия в СССР жертвите са огромни. Стигат до Ленинград, Москва и Сталин град. В такъв момент безродникът в президентството би ли дал съвет на руснаците да вдигнат бялото знаме? Би ли казал на САЩ и Великобритания, че помощта им е безмислена?
Би ли казал, че саможертвата на прадедите ни в Априлското въстание е безмислена?
Гнусно е роб да дава съвети за свободата.
20:12 27.08.2025
ТИГО
До коментар #46 от "Гориил":Какви субстанции ползваш , и кои двама бълнуваш ???
20:15 27.08.2025
Не са прави хаджията Тошко и Балабанов
Румен Радев и шефът на НАТО Марк Рюте откриха заедно новия завод на Райнметал в Германия‼️🇩🇪🇧🇬
РуменРадев МаркРюте НАТО
Визитата на президента Румен Радев в завода на бъдещия инвеститор в България определено засенчи частната визита онзи ден на депутата от ГЕРБ Бойко Борисов.
Подробности и снимки
20:17 27.08.2025
Бойко българоубиец
Борисов каза, че е започнал разговори с Папергер за първи път през март за евентуално съвместно производство и че България и Rheinmetall сега подготвят планове за производство на барут и заряди, както и на 155-милиметрови снаряди, в съответствие със стандартите на НАТО. Радваме се от доверието, което България ни гласува, и ще бъдем надежден и ефикасен партньор на страната“, се казва в изявление на Rheinmetall.
20:20 27.08.2025
Р Радев, какви Фабрики за Барут и
20:28 27.08.2025
Цитирам точните думи на Борисов
20:29 27.08.2025