1:0 за Румен Радев: Президентът присъства на откриването на завод на "Райнметал" в Германия

Изпълнителният директор на германския концерн "Райнметал" Армин Папергер анонсира, че очаква до три седмици да се подпишат и договори с България за изграждане у нас на фабрики за производство на боеприпаси и барут.

Това стана в рамките на откриването на нова производствена мощност на най-големия концерн в Европа от отбранителната индустрия, уточни БНР.

На церемонията по покана на Папергер присъства и държавният ни глава Румен Радев. Новата фабрика в Долна Саксония ще е най-голямата мощност за производство на артилерийски снаряди в Европа.

Посещението на държавният глава Румен Радев във Федералната република е в момент, в който страната ни интензивно преговаря с най-мощният европейски отбранителен концерн "Райнметал", у нас да се изградят производствени мощности за 155 милиметрови снаряди по натовски стандарти и фабрика за барут. Инвестиция, която може да надхвърли 1 милиард евро, а България да се включи със средствата, които ще изтегли като кредити по линия на европейския механизъм SAFE- за общи отбранителни проекти.

Планирана е и среща на президента Радев с Армин Папергер след края на официалната церемония. Преди това официалните гости, след тях и генералният секретар на НАТО Марк Рюте разгледаха иновативните производствени мощности, вероятно и у нас фабриката за снаряди ще е по модела, който бе представен днес Ундерлюф, Долна Саксония. Тази инвестиция е за 500 милиона евро, а изграждането е отнело година и половина.