Новини
България »
1:0 за Румен Радев: Президентът присъства на откриването на завод на "Райнметал" в Германия

1:0 за Румен Радев: Президентът присъства на откриването на завод на "Райнметал" в Германия

27 Август, 2025 19:15 1 457 57

  • румен радев-
  • откриване-
  • завод-
  • райнметал-
  • германия

Инвестиция, която може да надхвърли 1 милиард евро

1:0 за Румен Радев: Президентът присъства на откриването на завод на "Райнметал" в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на германския концерн "Райнметал" Армин Папергер анонсира, че очаква до три седмици да се подпишат и договори с България за изграждане у нас на фабрики за производство на боеприпаси и барут.

Това стана в рамките на откриването на нова производствена мощност на най-големия концерн в Европа от отбранителната индустрия, уточни БНР.

На церемонията по покана на Папергер присъства и държавният ни глава Румен Радев. Новата фабрика в Долна Саксония ще е най-голямата мощност за производство на артилерийски снаряди в Европа.

Посещението на държавният глава Румен Радев във Федералната република е в момент, в който страната ни интензивно преговаря с най-мощният европейски отбранителен концерн "Райнметал", у нас да се изградят производствени мощности за 155 милиметрови снаряди по натовски стандарти и фабрика за барут. Инвестиция, която може да надхвърли 1 милиард евро, а България да се включи със средствата, които ще изтегли като кредити по линия на европейския механизъм SAFE- за общи отбранителни проекти.

Планирана е и среща на президента Радев с Армин Папергер след края на официалната церемония. Преди това официалните гости, след тях и генералният секретар на НАТО Марк Рюте разгледаха иновативните производствени мощности, вероятно и у нас фабриката за снаряди ще е по модела, който бе представен днес Ундерлюф, Долна Саксония. Тази инвестиция е за 500 милиона евро, а изграждането е отнело година и половина.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 8 Отговор
    Росен Желязков отпуска 1 млрд на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.

    Коментиран от #7

    19:16 27.08.2025

  • 2 1488

    11 5 Отговор
    на 9ти септември се готви преврат

    Коментиран от #34

    19:22 27.08.2025

  • 3 Сталин

    18 12 Отговор
    В България произвеждахме танкове ,МТЛБ ,самолети при Тодор Живков,а сега само барут и фишеци ,тези фашаги много хитри изнасят мръсното и опасно производство в колониите ,когато гръмне този завод за барут ще отнесе и най близкия град , някой съмнява ли се че този завод няма да гръмне

    Коментиран от #16

    19:24 27.08.2025

  • 4 Майна

    4 5 Отговор
    Ясно
    Служител на " лондонсити"
    Така ще се ориентира е- наемни работници на оръжейните " гешефти"
    Е, Радев- винаги съм знаел , че те внедриха за президент

    19:27 27.08.2025

  • 5 венци алкаш

    4 0 Отговор
    писането не ти се отдава

    19:31 27.08.2025

  • 6 АЛЕХ

    13 4 Отговор
    А къде е ,,ТИКВУН,, ?????

    19:32 27.08.2025

  • 7 А колко жалък беше Борисов?!

    18 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Борисов се плезеше до германеца, въртеше жално неразбиращите си от нищо очи, а шкембето му опираше на пода.

    19:34 27.08.2025

  • 8 Майна

    3 1 Отговор
    Същият подписва споразумение за някакво стратегическо ( отбранително сътрудничество) със Албания , Хърватия ( 07.2025 г) . Разбира се , нямаше и да го забележите, но го коментира един уважаван от мен международен анализатор . Лондонсити се нуждае от размирици на Балканите. Питайте го и какво подписа , какви договори с Азербайджан и Казахстан , всички от мюсюлманската дъга ( знаете, че зад Ердо стоят МI6 , подбутвайки го в амбициите му за Великата Империя Турция) ..
    Какво очаквате от възпитаник на " Максуел" с позивна " Мойсей"

    19:36 27.08.2025

  • 9 Ддд

    10 10 Отговор
    Какво общо има Радев с идването и построяването на заводи на Райнметал? Радев е безгласна пешка в управлението на държавата.
    Ако правителството не го одобри това няма да се случи. За това и беше поканен Борисов от шефа на Райнметал, да се уговорят два завода в България.

    19:38 27.08.2025

  • 10 Питам:

    11 9 Отговор
    Тиквата колко плати за една екскурзия до Германия заедно с ръкостискането и снимката?

    19:38 27.08.2025

  • 11 И какво общо има Радев

    10 7 Отговор
    С откриването на завод на "Райнметал" в Германия ? Що за тъпотия е това?

    19:38 27.08.2025

  • 12 АЛЕХ

    5 1 Отговор
    Много добре.С германците не могат да КРАДАТ!!!!!!!!

    Коментиран от #19

    19:38 27.08.2025

  • 13 Гориил

    18 3 Отговор
    Това можеше да се очаква. Производството на барут е опасна и вредна индустрия, която е трудно да се организира в Германия без референдуми и плебисцити. Отпадъците от производството на барут са течно, невероятно токсично вещество. Например, в руския град Чапаевск (където успях да посетя преди много години), в барутния завод, отпадъците са се съхранявали дълго време в специално изкопани басейни с дълбочина 20 метра; тези басейни непрекъснато се разширяваха и сега надхвърлят 350 квадратни километра (приблизително площта на град Харков). До ден днешен не са открити ефективни методи за неутрализиране и обезвреждане на отпадъците от масовото производство на барут и взривни вещества. С течение на времето обаче отпадъците постепенно се утаяват на дъното на басейните, превръщайки се в химическо съединение, твърдо като камък.

    Коментиран от #27

    19:38 27.08.2025

  • 14 Ддд

    5 2 Отговор
    Бързо си проличава, че автора е Московски възпитаник. :)))))))))))))))))

    19:39 27.08.2025

  • 15 Позор и гнус

    6 4 Отговор
    "Райнметал", у нас да се изградят производствени мощности за 155 милиметрови снаряди по натовски стандарти и фабрика за барут..... Позор и заа Радев

    19:40 27.08.2025

  • 16 Рон Джереми

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Моля, посочи какви танкове и къде сме ги произвеждали. И какви самолети, като изключим тези за селскостопанската авиация.

    19:40 27.08.2025

  • 17 Всички

    4 3 Отговор
    говорят за мир , и всички режат глави !

    19:40 27.08.2025

  • 18 Румен Чорапа

    11 3 Отговор
    Днес колко плати на Боташ?

    19:40 27.08.2025

  • 19 Ддд

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "АЛЕХ":

    Германците идват тука, защото заплатите и данъците са ниски. Те ще крадат, не българите.

    19:41 27.08.2025

  • 20 Дрът русофил

    4 2 Отговор
    Руснята утича у каналя!

    19:41 27.08.2025

  • 21 Дано всички работници

    1 5 Отговор
    В тази фабрика за барут да се споминат

    19:41 27.08.2025

  • 22 Хаджи Тошко Йорданов

    3 3 Отговор
    Председател на ПГ на ИТН

    19:43 27.08.2025

  • 23 Ветеран от протеста

    6 9 Отговор
    Резултата е 11:0 за Борисов който скоро приключва кремълския агент радев

    Коментиран от #26

    19:43 27.08.2025

  • 24 Хаха

    6 6 Отговор
    Радефф с юмручето е предател и играе с Ноко и Шишко!
    РАДЕФФ, БОКО И ШИШКО ВМЕСТО ДА СТРОЯТ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ПЪТИЩА ЩЕ СТРОЯТ ЗАВОДИ ЗА СМЪРТ!

    19:44 27.08.2025

  • 25 Абсурдно е

    4 4 Отговор
    среща на президент на държава, в случая Радев с човек като Армин Папергер да има. Особенно като фирма като Райнметал, пряко свързана с нацизма и Хитлер от времето на ВСВ

    19:45 27.08.2025

  • 26 Мда

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ветеран от протеста":

    За Радефф много си се объркал! Радефф го играе путинист, на гледай го какво прави Тримореца!

    19:46 27.08.2025

  • 27 Рон Джереми

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Когато Русия произвежда муниции: "Е, видяхте ли, Русия произвежда колкото цялото НАТО!".
    Когато България произвежда и може да се окаже, че ще произвежда колкото Русия: "Ама то е отровно, ама това, ама онова...".
    Истинските българи обичат България, тези, които обичат Русия преди България знаете какви са.

    19:48 27.08.2025

  • 28 фабрика за барут в България

    6 6 Отговор
    Тези хора определено не са у ред. Най вредното и най опасно производство което въобще съществува

    19:48 27.08.2025

  • 29 Илиев

    6 5 Отговор
    Може да е едно на нула за льотчика но не и за хората.Чакам Радев да се изкаже против воините,а не да прави мили очи на побеснелите европеици за война.Нищо добро не ни чака с откриването на заводи за война.Мислех Радев за по умен,а то какво стана мериси с Бойко кой е по голям почитател на Рюте,Урсула,Мерц все отбор юнаци🤮Радев у нас громи властта,а навън ръкопляска на тези,които я подкрепят.Беше ми неудобно да го гледам,а убеден съм не само на мен.

    19:48 27.08.2025

  • 30 ЧУВА СЕ

    5 3 Отговор
    Боко и Шиши били пред самоубийство.

    19:49 27.08.2025

  • 31 Станислав Балабанов говорител

    3 4 Отговор
    ПГ на ИТН - "Господин Армин Папергер лично покани господин Борисов като най влиятелния политически лидер и 3 пъти премиер на България. За неговото одобрение за милиардната инвестиция в България на Немския концерн "Райнметал". Имах удоволствието да бъда в делегацията и прикачвам снимка от срещата на генералния директор на концерна и господин Борисов. Радев пада на още по ниско ниво като си приписва заслугите"

    Коментиран от #44

    19:49 27.08.2025

  • 32 фабриката за барут

    5 4 Отговор
    Може на площадката на АЕЦ Козлодуй да я направят тези олигофрени ....

    Коментиран от #36

    19:49 27.08.2025

  • 33 Отново гнусното двуличие

    5 5 Отговор
    На Радев проличава. Невероятен смооотаняк е ей. Едно говори в България а точно обратното в чужбина

    19:52 27.08.2025

  • 34 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    НЕ НА 9 СЕПТЕМВРИ А НА ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ Е ПРИЗОВАНО ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ДА ПРИСЪСТВА.ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3 ЗА ПОДРОБНОСТИ.

    19:53 27.08.2025

  • 35 Абвер помни

    1 3 Отговор
    1:0 нула за кобурга Радер.

    19:55 27.08.2025

  • 36 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "фабриката за барут":

    НЕ НА МЕСТАТА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ВЯТЪРНИ МЕЛНИЦИ И СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ.

    19:55 27.08.2025

  • 37 И каква ще ни е ползата да питам

    1 2 Отговор
    От това че Райнметал щели подобно производство в България да реализират? А? Кой риска ще поеме?

    19:59 27.08.2025

  • 38 Биши

    1 3 Отговор
    , Борисов е най-добре с немския. Той е за Неми. Не се говори. Само се клати глава.

    20:01 27.08.2025

  • 39 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 2 Отговор
    в€нци НИ УБ€ЖДАВА В $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т...! ХАЙДЕ НЯМА НУЖДА!
    И КАТО ДОЙДАТ швабит€ $ г€н€рал Д€$И ИЛИ $ мит ко- $€к р€ тар ката Щ€ ПОДПИШАТ ДОГОВОРА,
    ИЛИ $ правит€л$твото(хубаво, лошо, каквото и да е)?!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    ОСТАВКА ЗА К А Р М А З Ъ Ф А Т М А К!
    80г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    20:04 27.08.2025

  • 40 Второ полувреме

    1 3 Отговор
    6 на 1 за Путин....

    20:04 27.08.2025

  • 41 Факт

    1 2 Отговор
    Изнасят опасното производство!

    20:05 27.08.2025

  • 42 ТИГО

    3 0 Отговор
    Скъпи пр0сти драскачи и коментиращи ! Не е РАЙН метал фирмата е РЕЙНМЕТАЛ защото е Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik („Рейнска металообработваща и машиностроителна фабрика“) но неграмотността не е порок !

    Коментиран от #46

    20:05 27.08.2025

  • 43 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    1 2 Отговор
    АЗ НАЛИ ВИ КАЗВАХ ,Ч€ ШТИРЛИЦ П€Д€рад€в € ТРОЙНОЙ А Г€ НТ
    (РУ$$КИЙ, нато-БКП И НА КОЙТО ПАРИ ДАД€)!?

    20:07 27.08.2025

  • 44 Безспорен факт

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Станислав Балабанов говорител":

    Прав е балабанката

    20:09 27.08.2025

  • 45 Технология снаряди

    1 1 Отговор
    България тегли заем за построяване на завода на Райнметал. Ще замърсява с токсично производство на 155мм боеприпаси, което е забранено в Европа.

    20:09 27.08.2025

  • 46 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ТИГО":

    И двамата извършиха военни престъпления и написаха черна страница в историята на европейския нацизъм.

    Коментиран от #48

    20:10 27.08.2025

  • 47 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Жалкото недоразумение се старае да покрие гафът с коментара на срещата в Аляска. Робското му поведение надмина дори това на Фицо и Орхан. Недоразумението си позволи за пореден път да говори за украинските жертви и за неизбежната победа на Путлер.
    Да се върнем малко в историята. В началото на хитлеровата инвазия в СССР жертвите са огромни. Стигат до Ленинград, Москва и Сталин град. В такъв момент безродникът в президентството би ли дал съвет на руснаците да вдигнат бялото знаме? Би ли казал на САЩ и Великобритания, че помощта им е безмислена?
    Би ли казал, че саможертвата на прадедите ни в Априлското въстание е безмислена?
    Гнусно е роб да дава съвети за свободата.

    20:12 27.08.2025

  • 48 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Гориил":

    Какви субстанции ползваш , и кои двама бълнуваш ???

    20:15 27.08.2025

  • 49 Не са прави хаджията Тошко и Балабанов

    1 1 Отговор
    Преди малко Радев рамо до рамо с шефа на НАТО откриха гигантския завод на "Райнметал" в Германия а Борисов беше отпратен -

    Румен Радев и шефът на НАТО Марк Рюте откриха заедно новия завод на Райнметал в Германия‼️🇩🇪🇧🇬
    РуменРадев МаркРюте НАТО

    Визитата на президента Румен Радев в завода на бъдещия инвеститор в България определено засенчи частната визита онзи ден на депутата от ГЕРБ Бойко Борисов.

    Подробности и снимки

    20:17 27.08.2025

  • 50 Бойко българоубиец

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов, лидер на управляващата центристко-дясна партия ГЕРБ в България, заяви в публикация във Facebook в понеделник, че се е срещнал с главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер в централата на компанията в Дюселдорф, за да обсъдят двата съвместни завода.
    Борисов каза, че е започнал разговори с Папергер за първи път през март за евентуално съвместно производство и че България и Rheinmetall сега подготвят планове за производство на барут и заряди, както и на 155-милиметрови снаряди, в съответствие със стандартите на НАТО. Радваме се от доверието, което България ни гласува, и ще бъдем надежден и ефикасен партньор на страната“, се казва в изявление на Rheinmetall.

    20:20 27.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Р Радев, какви Фабрики за Барут и

    0 0 Отговор
    И Боеприпаси ще Строите?? Откачихте ли?? Автоматично ставаме Военна цел, Мишена!!! Откачихте ли с Борисов???

    20:28 27.08.2025

  • 57 Цитирам точните думи на Борисов

    0 0 Отговор
    И се изтрива. А ферим пичове. В ВМЗ ще е и ще е най голямата фабрика за взривни материали в Европа . Два пъти по голяма от в Германия. Позор

    20:29 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове