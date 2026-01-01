Акция на пътя по Нова година: Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани шофьори

По време на специализираната полицейска операция по Нова година са проверени 10 480 моторни превозни средства и 11 771 водачи и пътници. За установени нарушения са съставени 2153 фиша и 369 акта, уточняват от МВР.
В рамките на изминалия ден са установени общо 29 шофьори, употребили алкохол. 13 от тях били с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а 16 управлявали с над 1,2 промила. Един водач отказал тестване.
Под въздействие на наркотични вещества са засечени да шофират 4 водачи, а двама са отказали да бъдат тествани. Контролът по пътищата в цялата страна продължава.
1 Поредните рекетьор ски акции на мвр
Коментиран от #5
17:39 01.01.2026
2 Спецназ
Извода е че голяма част от колите в насрещното са ни
сънародници от типа "малоумни пияндурници"!
17:45 01.01.2026
3 Това ни икономиката
17:47 01.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Еничарите се гаврят с раята за кефа на Султана! Но раята е прекалено глупава и послушна!
17:48 01.01.2026
5 Коуега
До коментар #1 от "Поредните рекетьор ски акции на мвр":Че са корумпирани повечето, спор няма,но чукай на дърво , да не попадаш на пияни и друсани шофьори.
17:48 01.01.2026
6 Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани
явно толкова им е дневния план на заптиетата
17:50 01.01.2026
