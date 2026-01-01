Акция на пътя по Нова година: Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани шофьори

По време на специализираната полицейска операция по Нова година са проверени 10 480 моторни превозни средства и 11 771 водачи и пътници. За установени нарушения са съставени 2153 фиша и 369 акта, уточняват от МВР.

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 шофьори, употребили алкохол. 13 от тях били с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а 16 управлявали с над 1,2 промила. Един водач отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества са засечени да шофират 4 водачи, а двама са отказали да бъдат тествани. Контролът по пътищата в цялата страна продължава.