Акция на пътя по Нова година: Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани шофьори

1 Януари, 2026 17:36 418 9

МВР провери над 10 000 автомобила

Акция на пътя по Нова година: Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани шофьори - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на специализираната полицейска операция по Нова година са проверени 10 480 моторни превозни средства и 11 771 водачи и пътници. За установени нарушения са съставени 2153 фиша и 369 акта, уточняват от МВР.

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 шофьори, употребили алкохол. 13 от тях били с концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а 16 управлявали с над 1,2 промила. Един водач отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества са засечени да шофират 4 водачи, а двама са отказали да бъдат тествани. Контролът по пътищата в цялата страна продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредните рекетьор ски акции на мвр

    4 2 Отговор
    Празници са на кат им трябват пари за посрещането

    Коментиран от #5

    17:39 01.01.2026

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    СмЕетай ОЩЕ 150 платили "КО ша парйм?" НА мЕсто!

    Извода е че голяма част от колите в насрещното са ни

    сънародници от типа "малоумни пияндурници"!

    17:45 01.01.2026

  • 3 Това ни икономиката

    1 0 Отговор
    Данъци и глоби.

    17:47 01.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    КРАЖБИТЕ НА ПЪТЯ ПРОДЪЛЖАВАТ!
    Еничарите се гаврят с раята за кефа на Султана! Но раята е прекалено глупава и послушна!

    17:48 01.01.2026

  • 5 Коуега

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поредните рекетьор ски акции на мвр":

    Че са корумпирани повечето, спор няма,но чукай на дърво , да не попадаш на пияни и друсани шофьори.

    17:48 01.01.2026

  • 6 Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани

    1 0 Отговор
    от дълго време тез числа се въртят около 30 на ден
    явно толкова им е дневния план на заптиетата

    17:50 01.01.2026

  • 7 предлагам

    0 0 Отговор
    Предлагам полицаите да си купят още 300 автомобила от фонда с глобите, за награда за добре свършената работа на новата година.

    17:50 01.01.2026

  • 8 Асеня да каже

    0 0 Отговор
    Как се връщат 9 милиарда за 9 дни? Без лихвите!

    17:52 01.01.2026

  • 9 Българите

    0 0 Отговор
    Тряя се научат да не шофират пияни и дрогирани и само тогава няма да има такъв тип глоби - толкова е лесно и разбираемо!

    17:55 01.01.2026

