Деян Василев: Инфлация има. Дори да бяхме останали в лева, пак щеше да я има

Инфлация има. Дори да бяхме останали в лева, пак щеше да я има".

Това заяви в интервю за БНР Деян Василев - основател на сайта "Моите пари".

Той отбеляза, че повишаването на цените заради инфлацията не е свързано с приемането на еврото.

"Осъвременяването на някои цени заради инфлацията продължава верижно. А инфлацията, свързана със самото въвеждане на еврото, бих я отдал на т.нар. инфлация при закръгляване (в рамките на 1-2%)", посочи Василев и добави, че има закръгляване на цени също и надолу, като например цените на билети и карти на някои места в страната.

По думите му 80-90% от стоките в края на декември са със същите цени като през ноември. Някои стоки са поскъпнали, но това се дължи на законите на търсенето и предлагането в икономиката, недостиг или намалено производство на някои стоки, обясни той.

Според него няма поводи за притеснение и паника. Нека влизаме в еврозоната с високо вдигнати чела и широко отворени очи, призова Деян Василев.

Според него сме добре подготвени за еврото:

"Всичко това е огромен труд. Аз съм сигурен, че нещата ще сработят нормално. Не виждаме опашки, паника. Хората са подготвени".

Той препоръча на хората все пак да проверяват цените в двете валути, за да няма грешки.

Относно проблема с корупцията Василев подчерта, че битката продължава:

"Това не бива и не може да продължава. Всички ние, събудени, по-млади, по-стари, заедно, обединени, солидарно трябва да продължим този обществен натиск за това в държавата парите да се харчат ефективно, прозрачно и отчетно и да има наистина правосъдие за хората, които са крали. Имаме милиардни ограбвания на държавата, които все още не се разследват".

Влизайки в еврозоната, ангажиментите ни стават още по-големи, смята Василев. И добави:

"Ние като граждани, бизнес, държава трябва да изискваме".

"За да продължи нашият просперитет, всяка брънка в държавата трябва да заработи нормално, по европейски, а не да се вози на гърба на европейския влак", категоричен бе той.

Според него България ще има проблеми, ако не си оправи проблемите с корупцията.

Пред БНР Деян Василев коментира и цените на имотите. Той отбеляза, че през 2025 г. ръстът е бил от над 15% и изрази очакването си за успокояване на този ръст.

Цените на имотите няма да паднат надолу, прогнозира той. Според него няма да има и ръст на лихвите по новите ипотечни кредити.

"Очаквам обаче нездравословно цените на имотите да растат - 2-3-4 пъти повече от инфлацията", добави мнението си Василев.