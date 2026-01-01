Новини
България »
Деян Василев: Инфлация има. Дори да бяхме останали в лева, пак щеше да я има

Деян Василев: Инфлация има. Дори да бяхме останали в лева, пак щеше да я има

1 Януари, 2026 18:06 1 008 48

  • деян василев-
  • корупция-
  • инфлация-
  • евро

Осъвременяването на някои цени заради инфлацията продължава верижно. А инфлацията, свързана със самото въвеждане на еврото, бих я отдал на т.нар. инфлация при закръгляване

Деян Василев: Инфлация има. Дори да бяхме останали в лева, пак щеше да я има - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлация има. Дори да бяхме останали в лева, пак щеше да я има".

Това заяви в интервю за БНР Деян Василев - основател на сайта "Моите пари".

Той отбеляза, че повишаването на цените заради инфлацията не е свързано с приемането на еврото.

"Осъвременяването на някои цени заради инфлацията продължава верижно. А инфлацията, свързана със самото въвеждане на еврото, бих я отдал на т.нар. инфлация при закръгляване (в рамките на 1-2%)", посочи Василев и добави, че има закръгляване на цени също и надолу, като например цените на билети и карти на някои места в страната.

По думите му 80-90% от стоките в края на декември са със същите цени като през ноември. Някои стоки са поскъпнали, но това се дължи на законите на търсенето и предлагането в икономиката, недостиг или намалено производство на някои стоки, обясни той.

Според него няма поводи за притеснение и паника. Нека влизаме в еврозоната с високо вдигнати чела и широко отворени очи, призова Деян Василев.

Според него сме добре подготвени за еврото:

"Всичко това е огромен труд. Аз съм сигурен, че нещата ще сработят нормално. Не виждаме опашки, паника. Хората са подготвени".

Той препоръча на хората все пак да проверяват цените в двете валути, за да няма грешки.

Относно проблема с корупцията Василев подчерта, че битката продължава:

"Това не бива и не може да продължава. Всички ние, събудени, по-млади, по-стари, заедно, обединени, солидарно трябва да продължим този обществен натиск за това в държавата парите да се харчат ефективно, прозрачно и отчетно и да има наистина правосъдие за хората, които са крали. Имаме милиардни ограбвания на държавата, които все още не се разследват".

Влизайки в еврозоната, ангажиментите ни стават още по-големи, смята Василев. И добави:

"Ние като граждани, бизнес, държава трябва да изискваме".

"За да продължи нашият просперитет, всяка брънка в държавата трябва да заработи нормално, по европейски, а не да се вози на гърба на европейския влак", категоричен бе той.

Според него България ще има проблеми, ако не си оправи проблемите с корупцията.

Пред БНР Деян Василев коментира и цените на имотите. Той отбеляза, че през 2025 г. ръстът е бил от над 15% и изрази очакването си за успокояване на този ръст.

Цените на имотите няма да паднат надолу, прогнозира той. Според него няма да има и ръст на лихвите по новите ипотечни кредити.

"Очаквам обаче нездравословно цените на имотите да растат - 2-3-4 пъти повече от инфлацията", добави мнението си Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    9 18 Отговор
    До 1 февруари магазините ще бъдат празни. Около Коледа и Нова година Ганю изплюска всичко. Дори заеми взема. Сега тихичко...

    Коментиран от #11, #34, #46

    18:09 01.01.2026

  • 2 Как ще

    11 1 Отговор
    стигнем португалците?

    18:10 01.01.2026

  • 3 Скорец

    34 6 Отговор
    Уплашени са! Четенето на мантри започна от първият ден на годината. Придадоха ни без да ни питат, и очакват ответен удар, защото знаят каква инфлация се задава.

    Коментиран от #12

    18:10 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БОЛШЕВИК

    35 3 Отговор
    С еврото ограбването стана по-бързо, цените с левове се прехвърлиха в евро на същата цена, заплати и пенсии се намалиха наполовина, кажи му здраве за по-бързо ограбване, също като при хипер инфлацията.

    18:11 01.01.2026

  • 6 Мафията с поредния просt глашатай

    31 2 Отговор
    Толкова си некадърен, че дори не успяваш да лъжеш

    18:11 01.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 16 Отговор
    На 1 ви януари 1945 г левът е вързан за Райхсмарката (еврото) при курс 33 лв за една Райхсмарка.Октомври месец същата година Райхсмарката вече не струва нищо и лева се връзва за американският долар.

    Коментиран от #9, #22

    18:12 01.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ей скъперник

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Неуморим си. Кой ще работи бе търтей?

    Коментиран от #19

    18:13 01.01.2026

  • 10 Аман от пед али

    23 0 Отговор
    Стига сте пускали мнения на пед али

    18:13 01.01.2026

  • 11 Съзи,

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Що копираш Ню-ню - то като знаеш, че пишеш "фишек" !

    18:21 01.01.2026

  • 12 А знаят ли

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Скорец":

    какви тояги ги чакат? 25 дена ваканция няма да им спасят кожухчетата. Ще има голямо тупане на кожуха, ама много голямо.

    Коментиран от #33

    18:22 01.01.2026

  • 13 инфлация?

    6 13 Отговор
    Бойко Борисов многократно ви предупреждаваше, че популиста Асен Василев ви вдига заплатите и пенсиите с парите на внуците ви. Вие му се подиграхте.

    18:24 01.01.2026

  • 14 Горски

    23 3 Отговор
    Добре дошли в Колония България и нека да започнат "Игрите на глада"! Т.нар. "жълтопаветие" ще продължи да копае. Следващата им мишена е православието, после кирилицата и българщината. Целта им е наднационално заличаване на всичко и претопяването ни в брюкселската каша. Работата е много елементарна.Непросветен народ се управлява лесно. Разбито образование,чалга до втръсване,идиотски сериали и откровенно долни и просташки "риалити" формати на Халваджиян и други подобни шмекери,умишлено държане на доходите под минимума и съчетано всичкото това с огромен поток кадърни млади българи извън страната. Тогава се появява поредният "спасител" и опростаченият народ зяпва в изумление.А,"спасителят" вече си е взел своето - власт.Власт,от която краде безогледно и като за последно. Друг такъв "спасител" се насочва към етносите - турци,помаци и роми.Там играта е друга.Държи ги в подчинение чрез кметове и местни "бизнесмени" и те,горките,са му като роби.Нищо,че самият той е най-големият крадец,че е изключително не интелигентен и арогантен.Но той е "бащицата".

    18:25 01.01.2026

  • 15 Здрасти

    15 0 Отговор
    Веднага ти показвам знака с триста пръста

    18:26 01.01.2026

  • 16 Тити

    14 2 Отговор
    Инфлация има защото никой не упражнява контрол върху цените има такива структури плаща им се а те не правят нищо. Инфлацията са и я поканихме даже и отворихме вратата.

    Коментиран от #26

    18:27 01.01.2026

  • 17 Уса

    11 4 Отговор
    Защото сте обвързани с потъващото евро а не с долара или друга валута,която е силна и определя правилата на играта.Къде по света извън ЕС ползват евро,никъде.Всички искат долар.Цените в САЩ са по-ниски от тези в България и ЕС на горива,имоти и храни.Инфлацията винаги тръгва от запада и спира някъде в България удвоена,като засяга и малко Турция.На изток не се отчита сериозна инфлация а дори обратното повишаване на доходите и стандарта на живот.До преди 1 година имаше светлина.че България ще тръгне и отново някой плати на еничарите да я изгасят

    18:27 01.01.2026

  • 18 Посетител

    10 4 Отговор
    Цените се вдигаха от две - три години, най-малко! И ако за предните две обяснение нямаше, то за последната оправданието беше еврото... Така че, не ми разправяйте бабини деветини!

    18:28 01.01.2026

  • 19 Той

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ей скъперник":

    няма време за работа..
    Стените, а вече и тавана на "заведението" му са препълнени от запетайки...
    Не мож га извади от подполието на пияната губернаторка, която му дава напътствия ежедневно. И той като верно пуделче постоянно - "Аф, аф, аф"....

    18:30 01.01.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Помнете ги подобни мръсници!! Помнете, защото без народен съд за такива България няма да я има!

    18:30 01.01.2026

  • 21 В евро и флацияъа се очеъворява

    11 2 Отговор
    Maloumnici...Левът отговаряше на нашите икономически си условия и осигуряваше някакво преживяване дори и на въз астмите хора у работещите бедни, а сега с тая измама от рода на биткоина , наречена "евро" съдбата ни ще е като на индианците от Северна Америка...

    18:31 01.01.2026

  • 22 Виж сега

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    затваряй "заведението ", и отивай си лягяй, много я направи.

    Коментиран от #24

    18:32 01.01.2026

  • 23 Инфлация не ами хиперинфлация

    11 3 Отговор
    Премахнат валутен борд и ограбен източен държавен резерв и злато, освен анамр по долни гащи обрани

    18:32 01.01.2026

  • 24 Весе-то

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Виж сега":

    на Централна работи до 22ч.. Взел го е под наем и трябва да изкара, че да си плати наема...

    18:38 01.01.2026

  • 25 Абсурдистан

    2 7 Отговор
    Това е нещо, което стадото още не е проумяло. Валутният борд не предотвратява или дори не намалява инфлацията независимо от името на валутата. Фактите го доказват.

    Коментиран от #29

    18:41 01.01.2026

  • 26 Бай Тошо

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Аз като упражнявах стриктен контрол върху цените що ме махнахте тогава - сега вече е късно. Искахте пазарна икономика, на ви пазарна икономика.

    Коментиран от #43

    18:43 01.01.2026

  • 27 оня с коня

    5 0 Отговор
    тоя тъпааанар защо сте го пуснали да го гледаме и четем?

    18:49 01.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Абсурдистан":

    Валутния борд ограничава принтирането на пари и потиска инфлацията.
    То не може да спре привнесената инфлация, но помага за поддържането на по-ниски нива.

    Еврото от друга страна позволява тегленето на заеми (принтиране на пари) в размери значително по-високи от естествените за икономиката нива, тъй като то не индикира твоята икономика а общата и често с превес на най-добрата от общите, така че изцяло изкривява икономическата реалност и води до 3 неща:

    1, Повишен дълг, много над здравословните сойности, които свободния пазар определя!
    2, Повишена инфлация заради повишения паричен поток - по дефиниция, при приемане на валутата повишено в пъти
    3, Неминуемо вдигане на данъците, за да се плащат заемите
    4, Още принтирана инфлация, за да се облекчи тежестта на заемите

    ЕВРОТО Е ПРОВАЛЕНА ВАЛУТА ЦЕЛЯЩА ДА ИЗТОЧИ ИКОНОМИКИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ В ПЕРИФЕРИЯТА, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕНТЪРА!

    18:51 01.01.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Цената на нефта пада драстично, магазините вече повишиха цените за жътвата около Коледа, матрияла си похарчи парите пред коледно, за януари НСИ ще отчете дефлация. Има всички 8предпоставки за това.

    18:52 01.01.2026

  • 31 Как се пърди у кратуна

    3 0 Отговор
    От утре вдигат тока за бизнеса с 29%...

    18:52 01.01.2026

  • 32 Дедовия

    6 1 Отговор
    Деянчо , скъпо?! Не ми обяснявай че било едното закръглянето. Цените се вдигнаха в пъти още лятото, когато ни набутаха в Е-зоната. Само се залъгваме че превалутираме на 1: 1,9; Реално превалутиране на 1: 3 или 1:4; Голата истина. Цените са като е Европа, даже е по-скъпо. Да ти пик.я и на Еврозоната

    18:52 01.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ти имаш ли представа колко хора мизерстват? Как не те е срам? Поне малко човещина не ти ли е останала? Откъде се пръква тая просташка, плитка злост и неблагодарност към род и родина?

    18:58 01.01.2026

  • 35 Може

    2 0 Отговор
    Да ни докарат до хиперинфлация както до 1997 година, защото на ЕС му трябват едни много милиарди за война! А при война , още по-голяма инфлация. Спасението е в самозадоволяването, на село, но и там ще дойдат бирниците, както е от веки веков.

    19:00 01.01.2026

  • 36 ТИ ЛУД ЛИ СИ БРЕ?!??!

    1 0 Отговор
    Що не слушаш ТУУУЛУПА неговата оная с изгубената карта на потока Южен поток оня със водопада зафчу СЛАФЧУ те 11 месеца тръбяха Няма инфлация само 2,5% изгонихме ги от власт и след седмица инфлация 5,3%. А може би и нагоре.

    19:04 01.01.2026

  • 37 тоя

    0 0 Отговор
    е за затвора с тея глупости

    19:06 01.01.2026

  • 38 до оли...

    0 0 Отговор
    увеличението с 2 месеца означава!държавата ви краде 2 вноски върху 1213лв или 620,20€ по 19,8%!пс.така мен ме краде 42г..

    19:09 01.01.2026

  • 39 Деян Василев К. Р. Е Т. Е. Н

    1 0 Отговор
    Ти само се правиш на такъв или си по Рождение? Какви Закръгления, какви 5 лв! Хранителните стоки и лекарства за 1 г поскъпнаха 100%!?вериги и Складове всяка седмица вдигат цени на всичко! КЕВР ОПГ! Колко стана водата на Софиянци??? 4,17 лв за Кубик! Тиражират ни постоянно лъжи за Загуби на Вода по Мрежата!!! 60,%80%лъжи,лъжи! София щеше дае като Венеция а яз Искър дае Празен!? Правиш се на К. Р. Е Т Е Н срещу заплащане!

    19:11 01.01.2026

  • 40 Мисит

    0 0 Отговор
    Ща има,,,Белене,,,,повече от сигурно е! Кандидати,,,,за поселенци,,,,,бол,,,!

    19:13 01.01.2026

  • 41 Вън Израелското Евро 1

    0 0 Отговор
    За СМЯНА на лева, трябва да ГЛАСУВАТ над 181 депутати, над 3/4 мнозинство е парламента... Защото НЯМА след всеки избори да СМЕНЯМЕ паричната едицица, която е от 150 години...А и когато сме избирали ЛЕВА, НЕ сме допуснали до българското Народно СЪбрание, тия партии на евреи и турци- ДПС и БКП...
    Със Израелско- еврейското ЕВРО, всичко ще ПОСКЪПВА...
    През 2010 година, Минималната заплата в България и Китай е била ЕДНАКВА.. Това е било ПРЕДИ да се домъкне Боклук Б Б Банкя-лията и неговата партия ГРАБЕЖ...
    Обаче тия турци и евреи в ГАРБ и БКП , за 15 години направиха минималната запалта в България да е ДВА пъти по- висока от Заплатите в Китай...Сега Минималната заплата в Китай е 635 лева. Също така се ПОВИШИХА и цените на всички стоки- хляб, мляко, месо.. Турците и евреите в ГАРБ и БКП взимат по 4 милиарда долара- ЗАЕМИ, всяка година, за да си ВДИГАТ заплатите..
    Обаче, Боклук Б Б пуска разни китайци и турци да внасят ЕВТИНИ стоки и така Заводите на българските на производители ФАЛИРАТ.. А ЗАЕМИТЕ ще трябвада ги ВРЪЩАТ други българи.. Ако ЧАСТНА фирма вземе ЗАЕМИ и НЕ ги върне, фирмата ще ФАЛИРА...
    Китайците станаха милиарди и дори КРАДАТ Бизнеса, Работата и Парите на американците и германците , като правят американски и германски маратонки Найк и Адидас..
    ПП- ДБ май искат някаква ДАЛАВЕРА, и затуй се скараха с ГАРБ за варненския кмет... Изглежда сякаш , като група крадци НЕ могат да разделят това което са ОТКРАДНАЛИ от българи...

    19:14 01.01.2026

  • 42 Вън Израелското Евро

    0 0 Отговор
    ПП- ДБ, ако са за ЕВРО ( израелско- еврейското Евро) , нека се махат от българското Народно Събрание !!!
    НЕ ни трябва, на мястото на едни крадци, да седнат ДРУГИ крадци, които заедно с турци и евреи КРАДАТ от нас, българите...
    За СМЯНА на лева, трябва да ГЛАСУВАТ над 181 депутати, над 3/4 мнозинство е парламента... Защото НЯМА след всеки избори да СМЕНЯМЕ паричната едицица, която е от 150 години...А и когато сме избирали ЛЕВА, НЕ сме допуснали до българското Народно СЪбрание, тия партии на евреи и турци- ДПС и БКП...

    19:15 01.01.2026

  • 43 Бай тоше,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Тошо":

    Не помниш ли когато дойде на Влас Юрий Андропов как вдигна цените! Народът говореше : “ благодарим ти Партио , мила, за увеличението цените на бензина/оцветиха го/, а за увеличението, цените, на месото и яйцата, ще ти благодарят, Децата”

    19:15 01.01.2026

  • 44 аитметика 3 ти клас

    1 0 Отговор
    Като се вземат кредити равни на 25% от БВП, е съвсем естествено е че ще има инфлация. Просто се изсипват пари в икономиката, за които няма никакво покритие.

    19:15 01.01.2026

  • 45 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Айде като си експерт кажи защо храните са по-скъпи от в Швейцария и десет пъти по-некачествени?

    19:19 01.01.2026

  • 46 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Секи лази по магазини и пазари и иска да плюска без да произвежда нищо.

    19:21 01.01.2026

  • 47 Проблема !

    1 0 Отговор
    Проблема !

    Не Е !

    Нито Еврото !

    Нито Лева !

    А Неизцмеримата !

    Човешка !

    Алчнвостн !
    На Управляващите !

    И Тези !

    КСоито !

    Им Дърпат Конците !

    19:23 01.01.2026

  • 48 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор
    Разбира се, че има инфлация- това е нормален икономически процес. Проблемът ще е ако трайно има де/з/флация- те тогава е проблема. Любимите ни русофили що не сравняват чудовищната инфлация в любимата им русия, с тази в България, а- да не би, защото в сравнението се вижда икономическата реалност....Една руска рубла струваше две бг стотинки, а сега нека русофилите да изчислят самои колко десети части от евроцента струва в чейнчбюрата= хахахха

    19:26 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове