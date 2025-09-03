Четири станаха жертвите след тежката катастрофа край село Константиново

Четири станаха жертвите на катастрофата край симеоновградското село Константиново.
Информацията потвърдиха от МБАЛ - Хасково, където са транспортирани пострадали при тежкото произествие, съобщава БНТ.
Малко след 13.00 ч. на прав участък челно са се ударили две коли. Изпратени са пет полицейски екипа, медици и пожарна.
В болницата са 56-годишен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години.
Все още няма подробности за катастрофата, причините се изясняват.
Заради инцидента пътят Симеоновград - Хасково е затворен, а движението се отклонява през Харманли.
1 пенчо
16:47 03.09.2025
2 Дориана
Коментиран от #14
16:48 03.09.2025
3 Гост
16:49 03.09.2025
4 Данъкоплащенец
16:49 03.09.2025
5 От ЛЕТЯЩИТЕ С.ГАНИ
16:53 03.09.2025
6 Кит
Карайте по-кротко, карайте така, че дори този срещу/пред вас да направи груба грешка - да имате време и пространство да реагирате. Пазете себе си и околните, това е най-важното на пътя!
Нека почиват в мир загиналите!
Коментиран от #8
16:54 03.09.2025
7 Ами да, те
16:55 03.09.2025
8 Гост
До коментар #6 от "Кит":Веднъж двама се натресоха на главен път, предния намаля да свие на отбивка за селище, а този отзад го натресе и му вика “Много резко спре” 🤣
16:58 03.09.2025
9 българина
17:00 03.09.2025
10 Ъъъ
17:04 03.09.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
17:07 03.09.2025
12 Данко Харсъзина
17:09 03.09.2025
13 Гарабет
17:11 03.09.2025
14 Така е
До коментар #2 от "Дориана":Трябва на всеки един шАФор по един министър и един полисман ,както и на строителите на пътища намвсеки един работник по един контрольор и на контрольора по още един контрольор ,така е
17:16 03.09.2025
15 Територията
17:18 03.09.2025
16 Народ
17:21 03.09.2025