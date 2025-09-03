Новини
Четири станаха жертвите след тежката катастрофа край село Константиново

Четири станаха жертвите след тежката катастрофа край село Константиново

В болницата са 56-годишен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години

Четири станаха жертвите на катастрофата край симеоновградското село Константиново.

Информацията потвърдиха от МБАЛ - Хасково, където са транспортирани пострадали при тежкото произествие, съобщава БНТ.

Малко след 13.00 ч. на прав участък челно са се ударили две коли. Изпратени са пет полицейски екипа, медици и пожарна.

В болницата са 56-годишен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години.

Все още няма подробности за катастрофата, причините се изясняват.

Заради инцидента пътят Симеоновград - Хасково е затворен, а движението се отклонява през Харманли.


  • 1 пенчо

    25 0 Отговор
    Да се провери как са изкарали книжки.

    16:47 03.09.2025

  • 2 Дориана

    32 3 Отговор
    Министъра на Вътрешните работи да си подава оставката нищо не може да направи, хората ежедневно се избиват по пътищата , а Полицията и КАТ къде .са?

    Коментиран от #14

    16:48 03.09.2025

  • 3 Гост

    29 0 Отговор
    А от КАТ само се хвалят и викат все по-малко загинали по пътищата от предишни години.

    16:49 03.09.2025

  • 4 Данъкоплащенец

    13 1 Отговор
    Да им се конфискуват колите/собствеността в полза българската държава.

    16:49 03.09.2025

  • 5 От ЛЕТЯЩИТЕ С.ГАНИ

    9 1 Отговор
    ТОА ПЪТ ЛЕТЯТ КЪМ НЕБЕТО...

    16:53 03.09.2025

  • 6 Кит

    23 1 Отговор
    Хора, за къде бързате толкова?
    Карайте по-кротко, карайте така, че дори този срещу/пред вас да направи груба грешка - да имате време и пространство да реагирате. Пазете себе си и околните, това е най-важното на пътя!
    Нека почиват в мир загиналите!

    Коментиран от #8

    16:54 03.09.2025

  • 7 Ами да, те

    7 0 Отговор
    жертвите на катастрофи така правят, увеличават се...

    16:55 03.09.2025

  • 8 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кит":

    Веднъж двама се натресоха на главен път, предния намаля да свие на отбивка за селище, а този отзад го натресе и му вика “Много резко спре” 🤣

    16:58 03.09.2025

  • 9 българина

    11 0 Отговор
    Имам чувството от снимката, че това път е стеснен с по 20 см от всяка страна след ПРЕАСФАЛТИРАНЕТО! нека се измери как е по проект и как е всъщност! Когато е прекалено тесен, и трябва да се разминете, трудно се държи лентата дори при 60 км в ч. Като гледам пожарната едва влиза в платното, а огледалата влизат в другото платно.Колиъе да ударени под ъгъл, сиреч тясно им е било. Май НА СМЕТКАТА Н АПИ ОЩЕ 4 БРОЯ

    17:00 03.09.2025

  • 10 Ъъъ

    8 1 Отговор
    Минус 4 кафяви кккърлежа

    17:04 03.09.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Братовчеди на Нарендра Моди?🦧😪🦧

    17:07 03.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Тази новина ме изпълва с огромно задоволство.

    17:09 03.09.2025

  • 13 Гарабет

    14 1 Отговор
    Пътното безумие продължава.Човек да го е страх да си подкара колата.Четири жертви в един миг!Идеално прав път.Няма мъгла,дъжд,сняг,поледица.Каква е тази лудост бе?

    17:11 03.09.2025

  • 14 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Трябва на всеки един шАФор по един министър и един полисман ,както и на строителите на пътища намвсеки един работник по един контрольор и на контрольора по още един контрольор ,така е

    17:16 03.09.2025

  • 15 Територията

    1 0 Отговор
    Всеки дене ще е така, докато мафията е власт!

    17:18 03.09.2025

  • 16 Народ

    1 0 Отговор
    Драконови закони и затвор за убийците на пътя!

    17:21 03.09.2025

