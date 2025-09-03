Четири станаха жертвите след тежката катастрофа край село Константиново

Четири станаха жертвите на катастрофата край симеоновградското село Константиново.

Информацията потвърдиха от МБАЛ - Хасково, където са транспортирани пострадали при тежкото произествие, съобщава БНТ.

Малко след 13.00 ч. на прав участък челно са се ударили две коли. Изпратени са пет полицейски екипа, медици и пожарна.

В болницата са 56-годишен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години.

Все още няма подробности за катастрофата, причините се изясняват.

Заради инцидента пътят Симеоновград - Хасково е затворен, а движението се отклонява през Харманли.