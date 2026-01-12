Новини
България »
Панчугов: Третият мандат може да е сигнал за бъдещи партньори на Радев

Панчугов: Третият мандат може да е сигнал за бъдещи партньори на Радев

12 Януари, 2026 13:16 698 13

  • христо панчугов-
  • мандат-
  • румен радев

Всяка от малките формации в НС би била щастлива да се закачи за успешен президентски проект, смята политологът

Панчугов: Третият мандат може да е сигнал за бъдещи партньори на Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В парламента вече няма дори управляващо малцинство. Няма съмнение, че се иска фундаментална смяна в начина, по който се управлява бъдещата държава. Камъкът е в двора на политиците. Това мнение изрази пред БНР политологът Христо Панчугов.

Третият мандат може да се тълкува като сигнал за потенциалните партньори на президента оттук нататък в бъдещата политика, смята той.

Има поне три политически формации, които са на ръба на влизане в следващия парламент – ИТН, МЕЧ и "Величие", които са с неясно политическо бъдеще. Всяка от тях би била потенциално щастлива да се закачи за успешен президентски проект. Ще се търси легитимация през доверието, което носи Румен Радев, коментира политологът в предаването "Преди всички".

Според него пред държавния глава са два варианта - или да търси "радикална заявка" като даде политически знак, или да връчи мандата "комфортно и удобно" на някой безпроблемен, "но няма безпроблемни, което прави ситуацията още по-сложна за президентската институция".

На този фон, в ситуация, в която изглежда, че всичко е подредено, за да се роди най-накрая обсъждания от 4 години президентски проект, президентът изглежда колеблив, изтъкна Панчугов.

Няма кампания, която да може да преодолее липсата на политически смисъл и на политическо лидерство, посочи той и допълни, че вижда "продължаваща радикализация".

По темата със служебния премиер Христо Панчугов отбеляза, че "ПП-ДБ нямат други партньори, освен потенциалната формация на Радев", но "би било странно, ако Андрей Гюров приеме номинацията", защото неяснотата около неговия статус би поставила евентуално управлявано от него правителство в нелегитимност.

Решението с домовата книга беше ако не глупаво, то поне изключително странно, подчерта политологът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На гърба на президента.

    6 0 Отговор
    Иска всеки.

    13:18 12.01.2026

  • 2 Пак глупости вменяваш

    4 0 Отговор
    Радев най много уважаваше ИТН и гласуваше за тях, но те го разочароваха с тази коалиция с ГЕРБ. Всичко останало за Радев не струва!

    13:18 12.01.2026

  • 3 бою циганина

    3 0 Отговор
    незаменими сме с джаба ефенди

    13:21 12.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Какво неясно има 🤔

    " Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"❗

    Дадоха му ги на тепсия ‼️

    13:22 12.01.2026

  • 5 нероден петко

    3 0 Отговор
    аман от разбирачи.

    13:34 12.01.2026

  • 6 Лост

    1 1 Отговор
    Да го дава на Пеевски и да видим Пеевски колко мисли за народа.

    13:38 12.01.2026

  • 7 пресолена

    2 1 Отговор
    а дали радев сега не се опитва да "оглави" бсп на новия конгрес и така да си има партия?????

    13:38 12.01.2026

  • 8 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    От ужас вече партньорство ви се привижда. Радев ще управлява с абсолютно мнозинство, без коалиции и без партньори. Веднъж като ви резне корупционните канали и всички ще ви изоставят, после е ясно съд и затвор. Това ви сковава от ужас и бълнувате за партньори и коалиции

    13:39 12.01.2026

  • 9 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Писна ни да слушаме и гледаме мнения на двайсетина платени анализатори по всички медии. Така говорят всички, като че ли ние сме като стадо и не виждаме и не чуваме какво става. И най вече нямаме мнение.

    13:41 12.01.2026

  • 10 Редник

    1 0 Отговор
    Може, ама надали! Панчугов голяяяям анализатор си...

    13:41 12.01.2026

  • 11 Амии

    1 0 Отговор
    Хайде троловете на ГЕРБ/ ДПС, почвайте пак с опорка Боташ....Защото няма с какво друго да плюят по президента.... Страх тресе кочината! А защо нито едно от последните правителства на Пеевски ( Желязков и Главчев) не взе 1 стотинка корпоративен данък от Лукоойл !? Държавата не си търси около 300 милиона данък, защото ли? За последно служебния кабинет на Радев( Гълъб Донев) изиска и получи данък от тях! С тези непотвърдени пари, спокойно може да се неутрализира евентуално загуби от това, че не ползват Боташ, а други изгодни за тях тръбопроводи....

    13:43 12.01.2026

  • 12 Възраждане

    0 2 Отговор
    Третият мандат трябва да бъде логично връчен на бъдещата победителка на изборите - Възраждане

    Коментиран от #13

    13:43 12.01.2026

  • 13 Има ни пак

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    Ти в ред ли си бе?

    13:51 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове