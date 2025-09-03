Новини
Двама души загинаха при челна катастрофа в Хасковско (ВИДЕО)

3 Септември, 2025 15:15 853 12

  • загинали-
  • катастрофа-
  • хасковско

На място са изпратени два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да извадят пострадалите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два автомобила са се ударили челно на прав участък в района на симеоновградското село Константиново, съобщи БНР.

Сигнал за инцидента е бил подаден в 13:20 часа. По първоначални данни има две жертви, както и ранени, които в момента се извозват с няколко линейки.

На място са изпратени два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да извадят пострадалите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Книжки да искаш!

    5 1 Отговор
    Важното е камери да има и да се пълни бюджета за администрацията!

    15:19 03.09.2025

  • 2 Софийски селянин,

    7 1 Отговор
    Всеки Божи ден,това значи че и дебилизма е завладял държавичката ни..!!

    Коментиран от #5

    15:20 03.09.2025

  • 3 шумахери

    4 0 Отговор
    Японските камикадзета пасти да ядат пред нашите !!

    15:24 03.09.2025

  • 4 Още и още

    5 5 Отговор
    Гласувайте за герб. Ето това е резултата от управлението на Тулу..па. Това е прокоба за България и всички Българи.

    Коментиран от #10

    15:24 03.09.2025

  • 5 Деций

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски селянин,":

    Това означава ,че на бавнотазвиващи същества които трябва да ползват асансьор с придружител,държавата е дала права да карат автомобили!

    15:25 03.09.2025

  • 6 Продължавам

    3 0 Отговор
    да питам; защо книжки се раздават на кило макар и "за успешно" положени, предварително трасирани и ясни изпити? На кой не му е ясно, че от всяка клечка свирка не става? Шоферлъкът е като в спорта, на първо място си трябва ген!!! Което съчетано със сентенцията "шоферлъка е проста работа, но не е за прости хора"... Крайно време е психолозите да влязат ударно в автошколите и да отсяват матряла на сурово. Което ще рефлектира и в/у семейно и школско възпитание!

    15:28 03.09.2025

  • 7 ТОВ ПЪТ БЕ ЛЕШ

    0 1 Отговор
    НАПРАЙХА го и ЕТООООО.ПО РАНО ПОВЕЧЕ ОТ 20 КМ. Ч НЕ МОЖЕШЕ ДА СЕ КАРА....

    15:29 03.09.2025

  • 8 Даката

    3 0 Отговор
    С колко километра в час са летели, за да се компресират толкова... Трябва да има някакъв лимит на скоростта, защо производителите на коли се надпреварват кой ще направи по-бърза и смъртоносна кола? Каква е тази мания по бързи и шумни коли... дано след време да няма коли с вътрешно горене, само боклуците харесват шумните , гърмящи коли... Не съм чул за шумна електрическа кола, това са интелигентните хора, каращи такива автомобили.

    15:35 03.09.2025

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    Има ли Статистика, КОЛКО ХОРА Загубиха Живота си САМО тази година????? ТОЛКОВА МНОГО СМЪРТ НА ПЪТЯ???

    15:35 03.09.2025

  • 10 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Още и още":

    Гласувал си за убиеца от Аксаково?
    Отличен избор!
    Вярно е, че и тия убиват, ама после поне преасфалтират за няколко часа!
    Келепир!

    15:36 03.09.2025

  • 11 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин

    1 1 Отговор
    Колкото повече боклуци се изтрепват по пътищата, заради шофиране с несъобразена свръхзвукова скорост толкова по-малко боклуци остават... има някаква надежда, че един ден ще свършат.

    15:38 03.09.2025

  • 12 сгани ли съ пак от ЛЕТЯЩИТЕ...

    0 0 Отговор
    ста працента

    15:46 03.09.2025

