Двама души загинаха при челна катастрофа в Хасковско (ВИДЕО)

Два автомобила са се ударили челно на прав участък в района на симеоновградското село Константиново, съобщи БНР.
Сигнал за инцидента е бил подаден в 13:20 часа. По първоначални данни има две жертви, както и ранени, които в момента се извозват с няколко линейки.
На място са изпратени два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да извадят пострадалите.
1 Книжки да искаш!
15:19 03.09.2025
2 Софийски селянин,
Коментиран от #5
15:20 03.09.2025
3 шумахери
15:24 03.09.2025
4 Още и още
Коментиран от #10
15:24 03.09.2025
5 Деций
До коментар #2 от "Софийски селянин,":Това означава ,че на бавнотазвиващи същества които трябва да ползват асансьор с придружител,държавата е дала права да карат автомобили!
15:25 03.09.2025
6 Продължавам
15:28 03.09.2025
7 ТОВ ПЪТ БЕ ЛЕШ
15:29 03.09.2025
8 Даката
15:35 03.09.2025
9 Цвете
15:35 03.09.2025
10 Кит
До коментар #4 от "Още и още":Гласувал си за убиеца от Аксаково?
Отличен избор!
Вярно е, че и тия убиват, ама после поне преасфалтират за няколко часа!
Келепир!
15:36 03.09.2025
11 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин
15:38 03.09.2025
12 сгани ли съ пак от ЛЕТЯЩИТЕ...
15:46 03.09.2025