Двама души загинаха при челна катастрофа в Хасковско (ВИДЕО)

Два автомобила са се ударили челно на прав участък в района на симеоновградското село Константиново, съобщи БНР.

Сигнал за инцидента е бил подаден в 13:20 часа. По първоначални данни има две жертви, както и ранени, които в момента се извозват с няколко линейки.

На място са изпратени два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да извадят пострадалите.