Транспортните министри на България и Черна гора подписаха споразумение

8 Септември, 2025 21:29 511 12

  • черна гора-
  • договор-
  • транспорт-
  • авиолиния

С подписването на декларацията е договорено започването на съвместни действия за откриване на директна авиолиния между двете държави

Транспортните министри на България и Черна гора подписаха споразумение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич подписаха споразумение за сътрудничество в авиацията, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство. Това се случи в рамките на официалното посещение на министър-председателя Росен Желязков и водената от него делегация в Черна гора.

С подписването на декларацията е договорено започването на съвместни действия за откриване на директна авиолиния между двете държави. „Това е първата важна стъпка за откриването на директна въздушна линия между нашите две държави, като амбицията ни е тя да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът Караджов.

За подготовката на линията вече е създадена съвместна експертна работна група с участието на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори, както и авиопревозвач от черногорска страна.

В рамките на двустранната среща българският вицепремиер подчерта, че България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни.

„Българските летищни оператори предлагат схеми за стимулиране на въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Превозвачи от Черна гора биха могли да се възползват от тези стимули“, допълни Караджов.

Двамата министри обсъдиха и засилването на транспортната свързаност в региона, с акцент върху ускоряването на инфраструктурните проекти. Българската страна представи своя опит при концесионирането на обекти от транспортната инфраструктура – включително пристанища и летища, който може да бъде полезен за партньорите от Черна гора.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора. Той проведе среща на четири очи с президента на Черна гора Яков Милатович, като във фокуса на разговорите са били отличните двустранни отношения в областите от взаимен интерес, както и пътят на Черна гора към членство в ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността и партньорството в рамките на НАТО, съобщиха от Министерския съвет.

България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица и след подписване на документи между двете държави.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 също като за Скопие

    8 0 Отговор
    кой ще пътува до Подгорица

    И пак ли ще се дават пари на гълив ер

    Коментиран от #3

    21:32 08.09.2025

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    И първият Черногорски космонавт ще лети през София от МКС

    21:33 08.09.2025

  • 3 Шпек

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "също като за Скопие":

    Няма да се дават пари а ще се препират.

    21:34 08.09.2025

  • 4 Мда

    4 0 Отговор
    Споразумение за какво? За още сто годишни влакове ?

    21:39 08.09.2025

  • 5 Хе хе

    2 0 Отговор
    Транспорт ни ще се развие до космически висини с такова споразумение, а икономиката ни ще задмине Китай! хе хе хе

    Коментиран от #6

    21:48 08.09.2025

  • 6 споменаваш Китай

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе":

    Там имаше нещо с една магистрала построена от поднебесната... и бяха доста задлъжняли църногорци

    Коментиран от #10

    21:53 08.09.2025

  • 7 Само пилот от класата

    1 0 Отговор
    на Нетуъркса може да приземи самолет в онези чукари, който неотдавна кацна аварийно на Пирин-))

    21:54 08.09.2025

  • 8 Миослав Китиh УДБА

    1 0 Отговор
    ТАКИ,Боко и Шиши ЩЕ карат ТИРовете с контрабандни цигари ,турски хероин и Фентанил за ИТАЛИЯ през порт БАР и порт Улчини 974

    22:02 08.09.2025

  • 9 Николова , София

    3 0 Отговор
    Браво ,струва си . Все пак в черно гора на година влиза един български ТИР ..мале мале ...цирка е пълен

    22:06 08.09.2025

  • 10 Хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "споменаваш Китай":

    Четох, че първите 41 км им струват около $1 милиард хе хе хе

    22:11 08.09.2025

  • 11 Гробар

    1 0 Отговор
    Мр. ша герберастка.

    22:11 08.09.2025

  • 12 Какво стана с къдравите ж.п линии?

    1 0 Отговор
    Тоя преди да си подаде оставката за транспорта и туризма се е загрижил!? Махайте тоя позор бе. Това е наглост и срам. Народа трупа гняв .

    22:14 08.09.2025

