Транспортните министри на България и Черна гора подписаха споразумение

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич подписаха споразумение за сътрудничество в авиацията, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство. Това се случи в рамките на официалното посещение на министър-председателя Росен Желязков и водената от него делегация в Черна гора.

С подписването на декларацията е договорено започването на съвместни действия за откриване на директна авиолиния между двете държави. „Това е първата важна стъпка за откриването на директна въздушна линия между нашите две държави, като амбицията ни е тя да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът Караджов.

За подготовката на линията вече е създадена съвместна експертна работна група с участието на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори, както и авиопревозвач от черногорска страна.

В рамките на двустранната среща българският вицепремиер подчерта, че България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни.

„Българските летищни оператори предлагат схеми за стимулиране на въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Превозвачи от Черна гора биха могли да се възползват от тези стимули“, допълни Караджов.

Двамата министри обсъдиха и засилването на транспортната свързаност в региона, с акцент върху ускоряването на инфраструктурните проекти. Българската страна представи своя опит при концесионирането на обекти от транспортната инфраструктура – включително пристанища и летища, който може да бъде полезен за партньорите от Черна гора.

Българският министър-председател от днес е на двудневно посещение в Черна гора. Той проведе среща на четири очи с президента на Черна гора Яков Милатович, като във фокуса на разговорите са били отличните двустранни отношения в областите от взаимен интерес, както и пътят на Черна гора към членство в ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността и партньорството в рамките на НАТО, съобщиха от Министерския съвет.

България е постоянен поддръжник на европейската перспектива пред Черна гора, каза премиерът Росен Желязков в Подгорица и след подписване на документи между двете държави.