Харалан Александров: Оставката вече не лекува разделението

12 Януари, 2026 11:50 784 5

Би било високорисково някой да се опита да състави кабинет. Общата нагласа е за нови избори, допълни той

Харалан Александров: Оставката вече не лекува разделението - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът в оставка Росен Желязков прие и върна на президента мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на правителство, с което страната все по-ясно се насочва към предсрочни избори. Темата коментираха социалният антрополог Харалан Александров и журналистът Стояна Георгиева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

След връщането на мандата Желязков направи равносметка на управлението, а заедно с президента Румен Радев призова за по-висока избирателна активност. От ГЕРБ-СДС заявиха, че оставката е подадена, за да се избегне допълнително разделение и да се върви към стабилност и демократично развитие.

„Би било високорисково някой да се опита да състави кабинет. Общата нагласа е за нови избори. Подаването на оставка обаче не е достатъчно, защото разделението вече е факт и обществото хронифицира в това отношение”, заяви Харалан Александров.

По думите му се създава опасен обществен заряд, свързан с очакванията около евентуална политическа поява на президента, който може да доведе до радикализация и желание за реванш в части от обществото.

Според Стояна Георгиева изборите са логичен изход от кризата, а основният въпрос остава дали Румен Радев ще се включи в тях със собствен политически проект. „Ако президентът реши да влиза в политиката, това трябва да стане преди формирането на служебно правителство, за да не се стигне до конфликт на интереси”, подчерта тя.

Георгиева допълни, че вотът ще се проведе в силно активизирана обществена среда, с нарастващо недоволство от статуквото и усещане за несправедливост. По думите ѝ реалната власт върху ключови институции остава непроменена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    5 1 Отговор
    вече не може да се побира в студиятя на тв, камерите не могат да го обхванат. Така е, когато си на масата с мазна баница, чудничко.

    11:58 12.01.2026

  • 2 Не на факти,,

    5 2 Отговор
    Евнуха Харалан пак се появи.

    12:01 12.01.2026

  • 3 Дрът русо де бил

    4 0 Отговор
    Ще се върнат старите де били!

    12:03 12.01.2026

  • 4 Радко

    1 2 Отговор
    Постарах се да разделя народа .......хи-хи-хи

    12:11 12.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

