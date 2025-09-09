Хърватия разпиля Черна Гора и оглави квалификационната група

Отборът на Хърватия постигна убедителна победа в битката за класиране на Световното първенство в САЩ през 2026 г., след като се наложи над Черна Гора с 4:0 в класическо балканско дерби на легендарния „Максимир“. Първият гол бе подготвен от капитана Лука Модрич, който отбеляза своя мач номер 190 с националната фланелка, демонстрирайки непрекъснатата си класа и влияние върху отбора.

С трите точки „ватрените“ се изравниха с Чехия на върха на класирането, но водят по голова разлика и с мач по-малко, което им дава сериозно предимство в борбата за директна квалификация за Мондиала.

За Черна Гора положението се усложни значително – сега тимът изостава на шест точки от второто място и с три оставащи мача шансовете им за бараж изглеждат почти минимални. Победата на Фарьорските острови над Гибралтар свали черногорците до четвъртото място в Група „L“. Така те продължават да не успяват да се класират за голям форум като самостоятелна държава, след като последното им участие бе на Световното първенство в Германия през 2006 г., тогава част от Съюзна република Сърбия и Черна Гора.