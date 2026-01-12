„Маркет ЛИНКС“: Драстичен спад за ГЕРБ-СДС

След протестната вълна и оставката на правителството на Росен Желязков обществените нагласи остават силно негативни, а доверието към политическите лидери продължава да се свива. Това показват данните от национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено пред бТВ от социолога Добромир Живков.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“ е проведено сред 1008 лица над 18 г. в страната в периода 18 - 29 декември 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според изследването 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната, като водещи причини са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупция - теми, които, по думите на Живков, са мобилизирали най-силно обществото в края на годината.

Електорална картина: ГЕРБ-СДС първи, но в „криза на доверие“

При евентуални предсрочни избори ГЕРБ-СДС остава първа политическа сила, следвана от ПП-ДБ. За третото място според данните се конкурират „Възраждане“ и „ДПС - Ново начало“.

Най-същественият извод от проучването е, че ГЕРБ се задържа втори месец под 20%, което „Маркет ЛИНКС“ определя като нетипично и показателно за сериозна криза на доверие във водещата политическа сила.

ПП-ДБ отбелязва лек прираст, който социологът свърза с мобилизацията около протестите и връщането на част от отдръпналите се избиратели.

„Има такъв народ“ под чертата

Един от големите губещи след политическата криза е „Има такъв народ“, която според данните остава под 4-процентната бариера. Живков подчерта, че партията и преди е падала под чертата в социологически проучвания, но развитието в кампанията ще е решаващо.

Проучването отчита и изключително висок дял колебаещи се. Сумарно около 30% попадат в групите „не съм решил“, „друга формация“ и „не подкрепям никого“.

По думите на Живков около половината от колебаещите се могат да бъдат привлечени от нов политически проект, като сред тази група има и позитивни нагласи към президента Румен Радев.

Доверие към лидерите: Радев стабилен, Борисов със спад

Президентът Румен Радев запазва относително стабилен профил на доверие - ефект, който социологът обясни с „надпартийната позиция“ на държавния глава в политическата система.

За сметка на това Бойко Борисов отчита най-драстичен спад на доверие, като Живков посочи и важен индикатор: подкрепата за партията е по-висока от доверието в лидера, което може да се чете като сигнал за вътрешна ерозия.

Най-висок дял на недоверие традиционно остава при Делян Пеевски, а сред лидерите с негативен нетен рейтинг са и ключови фигури от последната управляваща коалиция.

Машинното гласуване и риск от нови протести

Според данните мнозинството от гражданите продължава да предпочита машинното гласуване, а промените в Изборния кодекс са определени като „последната голяма битка“ преди предсрочния вот.

Живков предупреди, че ако не се възстанови доверието в Изборния процес, има потенциал за нова протестна мобилизация, тъй като енергията от декемврийските протести „не е изчерпана“.

Ще има ли кабинет след изборите?

Социологът прогнозира, че при текущата картина не се вижда ясна формула за устойчиво управление, освен при големи компромиси и прекрачване на „червени линии“. Възможни са и нови избори, ако следващият парламент отново не успее да излъчи стабилно мнозинство.

Относно избирателната активност Живков заяви, че протестите са довели до временно повишаване на готовността за гласуване, но ключово ще бъде дали партиите ще убедят особено младите под 30 години.