„Маркет ЛИНКС“: Драстичен спад за ГЕРБ-СДС

12 Януари, 2026 10:55 1 400 37

Коалицията все пак остава първа политическа сила

След протестната вълна и оставката на правителството на Росен Желязков обществените нагласи остават силно негативни, а доверието към политическите лидери продължава да се свива. Това показват данните от национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено пред бТВ от социолога Добромир Живков.

Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“ е проведено сред 1008 лица над 18 г. в страната в периода 18 - 29 декември 2025 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според изследването 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната, като водещи причини са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупция - теми, които, по думите на Живков, са мобилизирали най-силно обществото в края на годината.

Електорална картина: ГЕРБ-СДС първи, но в „криза на доверие“

При евентуални предсрочни избори ГЕРБ-СДС остава първа политическа сила, следвана от ПП-ДБ. За третото място според данните се конкурират „Възраждане“ и „ДПС - Ново начало“.

Най-същественият извод от проучването е, че ГЕРБ се задържа втори месец под 20%, което „Маркет ЛИНКС“ определя като нетипично и показателно за сериозна криза на доверие във водещата политическа сила.

ПП-ДБ отбелязва лек прираст, който социологът свърза с мобилизацията около протестите и връщането на част от отдръпналите се избиратели.

„Има такъв народ“ под чертата

Един от големите губещи след политическата криза е „Има такъв народ“, която според данните остава под 4-процентната бариера. Живков подчерта, че партията и преди е падала под чертата в социологически проучвания, но развитието в кампанията ще е решаващо.

Проучването отчита и изключително висок дял колебаещи се. Сумарно около 30% попадат в групите „не съм решил“, „друга формация“ и „не подкрепям никого“.

По думите на Живков около половината от колебаещите се могат да бъдат привлечени от нов политически проект, като сред тази група има и позитивни нагласи към президента Румен Радев.

Доверие към лидерите: Радев стабилен, Борисов със спад

Президентът Румен Радев запазва относително стабилен профил на доверие - ефект, който социологът обясни с „надпартийната позиция“ на държавния глава в политическата система.

За сметка на това Бойко Борисов отчита най-драстичен спад на доверие, като Живков посочи и важен индикатор: подкрепата за партията е по-висока от доверието в лидера, което може да се чете като сигнал за вътрешна ерозия.

Най-висок дял на недоверие традиционно остава при Делян Пеевски, а сред лидерите с негативен нетен рейтинг са и ключови фигури от последната управляваща коалиция.

Машинното гласуване и риск от нови протести

Според данните мнозинството от гражданите продължава да предпочита машинното гласуване, а промените в Изборния кодекс са определени като „последната голяма битка“ преди предсрочния вот.

Живков предупреди, че ако не се възстанови доверието в Изборния процес, има потенциал за нова протестна мобилизация, тъй като енергията от декемврийските протести „не е изчерпана“.

Ще има ли кабинет след изборите?

Социологът прогнозира, че при текущата картина не се вижда ясна формула за устойчиво управление, освен при големи компромиси и прекрачване на „червени линии“. Възможни са и нови избори, ако следващият парламент отново не успее да излъчи стабилно мнозинство.

Относно избирателната активност Живков заяви, че протестите са довели до временно повишаване на готовността за гласуване, но ключово ще бъде дали партиите ще убедят особено младите под 30 години.


  • 1 Промяна

    16 9 Отговор
    ШАР.АТАНИТЕ СА АУТ ИЗМАМНИЦИ СА А ЗАД ТЯХ СА ОЛИГАРСИТЕ

    Коментиран от #10

    10:58 12.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лост

    22 2 Отговор
    Като видях,че БСП са там и нещо ми олекна проучването.

    10:59 12.01.2026

  • 4 !!!?

    8 14 Отговор
    Партиите на Мистър Кеш на дъното...!!!?

    10:59 12.01.2026

  • 5 Няма

    13 16 Отговор
    Такива филми! Кога беше референдума за машини или без, че да вменявате на гражданите какво птедпочитали?! Единствено точният извод е, че ПеПейците никога няма да спечелят избори, но дори изборите са алчни да командват! Защото без машините ги няма никакви!

    11:00 12.01.2026

  • 6 баце

    16 2 Отговор
    вдигна кръвното.

    11:01 12.01.2026

  • 7 Сега

    9 2 Отговор
    ще цъфнем и вържем!Като 2020 !

    11:03 12.01.2026

  • 8 Интересно

    12 1 Отговор
    ГЕРБ спада,никой не качва !?

    11:05 12.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДПС

    5 6 Отговор
    ще бъдат втора политическа сила и шамар за политолози и анализатори!

    ГЕРБ са в будна кома и ще падат още.

    Борисов мисли как да направи поредната сглобка с Радев и Шайката му.

    11:08 12.01.2026

  • 12 А бе

    9 1 Отговор
    Тези анкети са по данни на "Ала-бала"! След изборите ще броим...агенциите познали резултата!

    11:09 12.01.2026

  • 13 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Абе ти що си не ходиш в тик ток":

    Истината е явна Киро поведе платени метежниците срещу държавата ни ИСКАТ С терор да превземат властта корупционерите шарлатани драпат жестоко със сила да превземат властта

    Коментиран от #15

    11:10 12.01.2026

  • 14 Факти

    4 3 Отговор
    Къде са АПС и Величие? Тия като ги събера са 62%. То вярно, че има и "други", но те не са 38%. Според мен ще са така - ГЕРБ, ПП, Възраждане, ДПС, АПС, БСП, МЕЧ и Величие. Коалиция няма да има. На есен избори 2 в 1 - президентски и за парламент. Радев влиза с партия и ще извади МЕЧ и Величие. БСП също са застрашени, но ще влязат на ръба.

    Коментиран от #19

    11:11 12.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вярвам

    4 1 Отговор
    само на ,,Черга""!

    11:11 12.01.2026

  • 17 Другата коалиция в криза

    5 2 Отговор
    са ППДБ- те не качват такива проценти, които да им осигурят управление , каквото искат.

    Дори тези проценти, които им дават социолозите, са надценени.
    В действителност ППДБ са трети- след ДПС.

    Което обрича ППДБ пак да се въртят в орбитата на Радев, Радев да ги командва и те да изпълняват послушно! " С вас сме, г- н президент "

    11:13 12.01.2026

  • 18 Груьо

    4 8 Отговор
    Аз,ще гласувам за Асеня...отсега да знаете...този човек какъвто и да го изкарвате е кадърен и си разбира от работата...е не е безгрешен но който не се е родил той не греши....като цяло е стабилен...млад с бъдеще....успех му пожелавам и да се задоми вече...;)

    Коментиран от #31, #37

    11:13 12.01.2026

  • 19 Тия проучвания са пунта мара

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Липсващите проценти до 100 къде са? При партия Боташ и други ли?

    11:13 12.01.2026

  • 20 Хора не гледайте новините по нац. телеви

    6 3 Отговор
    Кабинет само с ГЕРБ-НН, ДПС-НН И Възраждане може да има.
    Това ли ни внушават....
    Докъде я докараха България мутрите, да не вярваме даже и на НОВИНИТЕ по националните телевизии.

    11:14 12.01.2026

  • 21 Битка на титаните

    5 3 Отговор
    Възраждане vs Нов проект !

    11:14 12.01.2026

  • 22 Груьо

    2 3 Отговор
    Ами няма вече еврофондове и капят,вожда им на сектата не иска да дели с никой от кашето....краят на сектантите е много близо.

    11:15 12.01.2026

  • 23 Розов пеньоар

    7 3 Отговор
    Въй...пък ние сънуваме да сме на 50%

    11:16 12.01.2026

  • 24 БСП в парламент?

    8 1 Отговор
    Ми да бяхте сложили и ИТН или те не си платиха за ЦоЦиолигията?

    11:17 12.01.2026

  • 25 и как става това

    5 2 Отговор
    общ брой на процентите около 60... и то от ГЛАСУВАЩИ, а не от ВСИЧКИ.
    това не е статистка, а стАКМистика

    11:17 12.01.2026

  • 26 Гюрга

    4 3 Отговор
    Искам Костадинов,или Радев!Да ме оправят бързо!

    11:18 12.01.2026

  • 27 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    6 1 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    11:18 12.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Събориха правителството и сега ще ходим на избори 16 пъти и ще дадем 8 млрд евро заради безсмислените протести.

    Коментиран от #34

    11:20 12.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 След изборите ще има

    4 3 Отговор
    повторение на безвремието на служебните правителства на Радев, сбирщайн от ППДБ, Възраждане, БСП МЕЧ или Величие, а може и двете.

    Командир- Радев, премиер- някой втори послушко като Янев, министри от всички по малко. Следва поредното грабене, нищоправене, срив на държавата, връщане към Евразия и т.н.

    Всичко това благодарение на Бойко Методиев!

    11:21 12.01.2026

  • 31 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Груьо":

    ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПЕНЬОАР Е ОТДАВНА СЕ Е ЗАДОМИЛ НЕ ГО МИСЛИ ХАХАХАХАХА КЪТА МИЛИОНИ В СМЕТКИ В ЧУЖБИНА ХАХАХАХАХА

    11:23 12.01.2026

  • 32 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор
    Истинският спад за Борисов и Пеевски ще се види като се въведе изцяло машинно гласуване! Ще се преборим за честни избори и ще изхвърлим Борисов, Пеевски,Таки, Домусчиев,Маджо и подобни мафиоти от обществено политическия живот в България!
    Трябва натиск до дупка за да махнем хартията!

    Коментиран от #35

    11:23 12.01.2026

  • 33 Слушайте

    0 1 Отговор
    Бареков говори най-правилно !

    11:23 12.01.2026

  • 34 Дело на мафията ПП и ДБ

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    и хора с интелект на агне, ползвани за стадо!

    11:24 12.01.2026

  • 35 Ала бала

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Димитър Георгиев":

    с кодовете ?

    11:24 12.01.2026

  • 36 ха ха ха

    0 0 Отговор
    статистиката е реална колкото са реални и вафли. бг

    11:24 12.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

