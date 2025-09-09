Новини
България »
Сигнал за изоставен куфар във Варна, полицията подготвя взрив

9 Септември, 2025 14:27 753 10

Куфарът е бил изхвърлен от автобус, на място има екипи на полицията и линейки

Сигнал за изоставен куфар във Варна, полицията подготвя взрив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за съмнителен изоставен куфар в квартал „Левски“ до базар „Левски“ във Варна е подаден днес. По информация куфарът бил оставен в автобус от пътник, след което изхвърлен и за него е уведомена полицията.

На място са изпратени специализирани екипи, които се готвят да извършат контролиран взрив. Освен полиция, на мястото има и линейки.

Органите на реда имат основание да подозират, че в куфара може да има взривно устройство, подготвено за чужденци.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русенец

    1 0 Отговор
    Ами, ако има опасен токсичен аерозол? Какво ще стане след взрива?

    Коментиран от #3

    14:32 09.09.2025

  • 2 Аланил

    2 0 Отговор
    Изпратете един робот да го отвори. Ако нямате питайте китайците …

    Коментиран от #5

    14:32 09.09.2025

  • 3 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    Ще има изявление, че пушекът е бял и няма основания за притеснения.

    14:36 09.09.2025

  • 4 Верно ли

    2 0 Отговор
    "...полицията подготвя взрив..." ?????

    14:38 09.09.2025

  • 5 Хахаха Китаеца

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аланил":

    На таз сган нищо не даваме.Матеряла е вкиснат но пък е важно, че има линейка.А в куфара има непрани колосани дантелени гащи собственост на шефа на МВР.

    14:43 09.09.2025

  • 6 Тома

    4 0 Отговор
    Ами ако е пълен със сухи л.....на

    Коментиран от #8

    14:43 09.09.2025

  • 7 Брях мама му

    1 0 Отговор
    На място има екипи по художествена гимнастика на които им плащаме заплати.След 5 часа с лежерна балетна стъпка ще взривят куфарчето и ще се разхвърчат парцали и хероин.Е собственика ще ги осъди че са му повредили куфара Гучи и банските на Виктория Сикретс за 30 000€
    И да питам?
    Мажоретките с големите тумбаци отцепиха ли района.

    14:57 09.09.2025

  • 8 По-дбре ще е да са

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    мокри и мазни за да може като гръмнат куфарчето екипите да станат в кафяви бенги.

    15:04 09.09.2025

  • 9 Нали

    0 0 Отговор
    има камери с които , може да се види съдържанието му ?

    Коментиран от #10

    15:12 09.09.2025

  • 10 Мдааааа има ама са

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нали":

    В Япония и Китай в магазина ама няма пара.

    15:19 09.09.2025

