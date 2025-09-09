Сигнал за изоставен куфар във Варна, полицията подготвя взрив

Сигнал за съмнителен изоставен куфар в квартал „Левски“ до базар „Левски“ във Варна е подаден днес. По информация куфарът бил оставен в автобус от пътник, след което изхвърлен и за него е уведомена полицията.
На място са изпратени специализирани екипи, които се готвят да извършат контролиран взрив. Освен полиция, на мястото има и линейки.
Органите на реда имат основание да подозират, че в куфара може да има взривно устройство, подготвено за чужденци.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
Коментиран от #3
14:32 09.09.2025
2 Аланил
Коментиран от #5
14:32 09.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Русенец":Ще има изявление, че пушекът е бял и няма основания за притеснения.
14:36 09.09.2025
4 Верно ли
14:38 09.09.2025
5 Хахаха Китаеца
До коментар #2 от "Аланил":На таз сган нищо не даваме.Матеряла е вкиснат но пък е важно, че има линейка.А в куфара има непрани колосани дантелени гащи собственост на шефа на МВР.
14:43 09.09.2025
6 Тома
Коментиран от #8
14:43 09.09.2025
7 Брях мама му
И да питам?
Мажоретките с големите тумбаци отцепиха ли района.
14:57 09.09.2025
8 По-дбре ще е да са
До коментар #6 от "Тома":мокри и мазни за да може като гръмнат куфарчето екипите да станат в кафяви бенги.
15:04 09.09.2025
9 Нали
Коментиран от #10
15:12 09.09.2025
10 Мдааааа има ама са
До коментар #9 от "Нали":В Япония и Китай в магазина ама няма пара.
15:19 09.09.2025