Нинова: Радев докара много беди на държавата, но русенската беда си е на прогнилото управление на Борисов

9 Септември, 2025 14:46

Вариантите са два: или са глупави, или играят политически театър на уговорено противопоставяне. Добре отигран през годините по модела Борисов-Първанов

"Радев докара много беди на държавата, но русенската беда си е на прогнилото управление на Борисов", заяви Корнелия Нинова и допълни:

Президентът има много грехове. Посочвала съм ги през годините. Върна Борисов и Пеевски на бял кон през служебните си кабинети и назначения. Зароби енергетиката и едно поколение напред с Боташ. Затъна в съмнения за корупция през правителствата си. Лобира за завод за барут по унизителен и неясно с каква мотивация начин. Изволни хиляди хора. Подкрепя Сарафов. Създаде няколко партии, които се прегърнаха с мафията. Лъже, манипулира, сменя си позициите в зависимост от аудиторията и държавата. Не свиква КСНС за кризите. Отиде на клетвата на това правителство. Избра им конституционен съдия. Подписа за настоящия главен секретар на МВР. Не обжалва фалшивите избори и т.н. Той вече е част от задкулисието и управлението.

Но той няма нищо общо с криминалния случай в Русе. Това си е погром за правителството, МВР, прокуратурата и общината в дунавския град. Колкото повече го обвиняват, толкова повече му правят услуга и го препират.

Вариантите са два: или са глупави, или играят политически театър на уговорено противопоставяне. Добре отигран през годините по модела Борисов-Първанов. Няма друго логично обяснение.
И в двата случая го обслужват."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 2 Отговор
    Бившият евродепутат Бареков на който кум е Борисов на първия брак а Пеевски негов близък,твърди че двамата имат откраднати много повече от по 3 милиарда. В кадъра е обхванат само 1/8 от площа от един от стотиците палати на Бойко Борисов.
    Бившият служител на ДАНС Росен Миленов показва “най-новия палат на премиера в сянка Бойко Борисов край София” и твърди, че двамата - Борисов и Пеевски имали по 3 милиарда спестени.
    Аз лично мисля, че ги подценява сериозно и забравя по една нула към милиардите и на двамата, но КОЙ да ти каже, след като и Прокуратурата, и ДАНС, и КПК са лични бухалки и слуги двамата корпулентни корупционери?

    Коментиран от #5

    14:52 09.09.2025

  • 2 Права е Нинова

    3 3 Отговор
    Не само прогнило но и най грабителското в историята на България-

    Бившият евродепутат Бареков на който кум е Борисов на първия брак а Пеевски негов близък,твърди че двамата имат откраднати много повече от по 3 милиарда. В кадъра е обхванат само 1/8 от площа от един от стотиците палати на Бойко Борисов.
    Бившият служител на ДАНС Росен Миленов показва “най-новия палат на премиера в сянка Бойко Борисов край София” и твърди, че двамата - Борисов и Пеевски имали по 3 милиарда спестени.
    Аз лично мисля, че ги подценява сериозно и забравя по една нула към милиардите и на двамата, но КОЙ да ти каже, след като и Прокуратурата, и ДАНС, и КПК са лични бухалки и слуги двамата корпулентни корупционери?

    14:52 09.09.2025

  • 3 Щилян

    6 5 Отговор
    Както тя обслужваше Костов и Борисов

    14:53 09.09.2025

  • 4 25% ГЛАСУВАЛИ

    4 4 Отговор
    НЕ СЪДИ ЗА ДА НЕ БЪДЕШ СЪДЕНА НЕ ДУМАМЕ ЗА КРУШОВИШКАТА ЛОЕНА ТОРБА -И НЕКА ТОЯ КОИТО Е БЕЗГРЕШЕН ПРЪВ ХВЪРЛИ КАМЪКА

    14:56 09.09.2025

  • 5 Гледам...

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Вижте видеата на бившия служител на ДАНС Миленов колко са ограбили от България Борисов и Пеевски и ще се ужасите

    Коментиран от #10

    14:56 09.09.2025

  • 6 Кире простия

    1 1 Отговор
    След всичко изброено, Радев би трябвало отдавна да е "част от задкулисието и управлението". 😀

    Коментиран от #15

    14:57 09.09.2025

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    "Русенската беда" и всички други беди са си на метастазите на БКП / ДС, които преди много десетилетия присвоиха всички държавни активи и умишлено създадоха среда на безправност и безнаказаност.

    15:06 09.09.2025

  • 8 Кака Курни

    1 1 Отговор
    излезе най-глупава, че го домъкна заедно с Решетката този каун. И си го признава.

    15:07 09.09.2025

  • 9 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

    4 1 Отговор
    Честит 9 ти септември на оцелелите истински българи от тоталитарния днешен режим на демокрация.Разрушил и унищожил държава и народ,промил съзнание с пълна подмяна на история,ценности и морал.Благодаря ви комунисти за добрината и човечната макар и изопачавана днес в негативизъм от тези които ни затриват като народ. НИЕ ЗНАЕМ,НИЕ ПОМНИМ!

    15:09 09.09.2025

  • 10 Виж сега,

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гледам...":

    Миленов отдавна е за лудницата,ама който няма мозък да мисли,му се хваща на лъжите. Че и ти така

    15:10 09.09.2025

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    Тази дебилна крава ,ма уу да се пребие пияно ченге не е беда ,това ченге трябва да бъде уволнено затова че пие редовно в делнични дни и е алкохолик

    15:11 09.09.2025

  • 12 Йсй

    0 1 Отговор
    Като ядахте и пихте и делихте баницата ,мълча.. а Дърта урруспия

    15:11 09.09.2025

  • 13 У бре

    0 3 Отговор
    Тази нечиста уста няма ли да млъкне? Нека се пази от крайни оценки,че една руско-арменска хубавица,проповядваща от екрана великата руска идея,се оказа болна от рак!След като мъжа и(също известен пропагандист)е в реанимация Изглежда има Господ,др.Нинова,затова Внимавай!

    15:12 09.09.2025

  • 14 Р Г В

    2 1 Отговор
    Нинова стига си го дъвкала президента , той не е хапка за твойта уста. Днеска е 09.09.25г. сподели спомените си за този любим на партията ти празник когато всички в единен строй марширувахме възторжено и заклеймявахме западната демокрация. На 07.09. се навършиха 114 год. от рождението на бившия първи д-р. Т.Ж.,критикувай Б.Б. че е бил в близкото му обкръжение и използваше сходна фразеология при срещите си с избиратели на ГЕРБ и журналисти да се прави на човек от народа.Но др. Живков беше мъжкар и изкара месеци в ареста а Б.Б. полежа две денонощия и орева орталъка колко му било тежко.
    PS:: На 11.09. е основана Народната милиция с пръв политически ръководител д-р.Т.Ж. , припомни на супер Бой... да се изкаже по въпроса ,нищо че е пожарникар ,а детската му мечта била да стане милиционер. Може да му припомниш и за атентата срещу Живков и да си спретне и той един че вече авторитета му е в перигей.

    15:13 09.09.2025

  • 15 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кире простия":

    Има логика в това, което казва. Всяко управление носи негативи, а кукловодите трябва да сменят куклите. Нинова е неудобна и на двамата, защото не е кукла на очилатата изрусена бабичка с червените шалвари.👩🏼‍✈️

    15:13 09.09.2025

  • 16 Как

    0 0 Отговор
    Президенът ни е корумпиран агент на КГБ! И вече не го крие! Никога повече военнен на изборна длъжност!Всички са агенти на няко разузнаване, предимствено на КГБ!

    15:18 09.09.2025

  • 17 Точно така е

    0 0 Отговор
    русенската полицеска банда си е на прогнилото управление на Борисов. Впрочем всички там са на поне две заплати, едната от контрабанда. От около година две почнаха и строителни предприемачи да го играят и пари да перат. И то много

    15:20 09.09.2025

  • 18 Нинова

    0 0 Отговор
    Аман бе, аман засрами се, че толкова време те рърпяхме начело на партия която потъна и ьавлече една сюрия избиратели в обятията на Пеевски и на Герб, гората се отвратително от теб бе мадам, аман бе, скрий се и замълчи, че се нетраеш.

    15:21 09.09.2025

