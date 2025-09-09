Нинова: Радев докара много беди на държавата, но русенската беда си е на прогнилото управление на Борисов

"Радев докара много беди на държавата, но русенската беда си е на прогнилото управление на Борисов", заяви Корнелия Нинова и допълни:
Президентът има много грехове. Посочвала съм ги през годините. Върна Борисов и Пеевски на бял кон през служебните си кабинети и назначения. Зароби енергетиката и едно поколение напред с Боташ. Затъна в съмнения за корупция през правителствата си. Лобира за завод за барут по унизителен и неясно с каква мотивация начин. Изволни хиляди хора. Подкрепя Сарафов. Създаде няколко партии, които се прегърнаха с мафията. Лъже, манипулира, сменя си позициите в зависимост от аудиторията и държавата. Не свиква КСНС за кризите. Отиде на клетвата на това правителство. Избра им конституционен съдия. Подписа за настоящия главен секретар на МВР. Не обжалва фалшивите избори и т.н. Той вече е част от задкулисието и управлението.
Но той няма нищо общо с криминалния случай в Русе. Това си е погром за правителството, МВР, прокуратурата и общината в дунавския град. Колкото повече го обвиняват, толкова повече му правят услуга и го препират.
Вариантите са два: или са глупави, или играят политически театър на уговорено противопоставяне. Добре отигран през годините по модела Борисов-Първанов. Няма друго логично обяснение.
И в двата случая го обслужват."
1 Николай Бареков бивш евродепутат
Бившият служител на ДАНС Росен Миленов показва “най-новия палат на премиера в сянка Бойко Борисов край София” и твърди, че двамата - Борисов и Пеевски имали по 3 милиарда спестени.
Аз лично мисля, че ги подценява сериозно и забравя по една нула към милиардите и на двамата, но КОЙ да ти каже, след като и Прокуратурата, и ДАНС, и КПК са лични бухалки и слуги двамата корпулентни корупционери?
Коментиран от #5
14:52 09.09.2025
2 Права е Нинова
Бившият евродепутат Бареков на който кум е Борисов на първия брак а Пеевски негов близък,твърди че двамата имат откраднати много повече от по 3 милиарда. В кадъра е обхванат само 1/8 от площа от един от стотиците палати на Бойко Борисов.
Бившият служител на ДАНС Росен Миленов показва “най-новия палат на премиера в сянка Бойко Борисов край София” и твърди, че двамата - Борисов и Пеевски имали по 3 милиарда спестени.
Аз лично мисля, че ги подценява сериозно и забравя по една нула към милиардите и на двамата, но КОЙ да ти каже, след като и Прокуратурата, и ДАНС, и КПК са лични бухалки и слуги двамата корпулентни корупционери?
14:52 09.09.2025
3 Щилян
14:53 09.09.2025
4 25% ГЛАСУВАЛИ
14:56 09.09.2025
5 Гледам...
До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Вижте видеата на бившия служител на ДАНС Миленов колко са ограбили от България Борисов и Пеевски и ще се ужасите
Коментиран от #10
14:56 09.09.2025
6 Кире простия
Коментиран от #15
14:57 09.09.2025
7 Гост
15:06 09.09.2025
8 Кака Курни
15:07 09.09.2025
9 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
15:09 09.09.2025
10 Виж сега,
До коментар #5 от "Гледам...":Миленов отдавна е за лудницата,ама който няма мозък да мисли,му се хваща на лъжите. Че и ти така
15:10 09.09.2025
11 Сталин
15:11 09.09.2025
12 Йсй
15:11 09.09.2025
13 У бре
15:12 09.09.2025
14 Р Г В
PS:: На 11.09. е основана Народната милиция с пръв политически ръководител д-р.Т.Ж. , припомни на супер Бой... да се изкаже по въпроса ,нищо че е пожарникар ,а детската му мечта била да стане милиционер. Може да му припомниш и за атентата срещу Живков и да си спретне и той един че вече авторитета му е в перигей.
15:13 09.09.2025
15 хе хе
До коментар #6 от "Кире простия":Има логика в това, което казва. Всяко управление носи негативи, а кукловодите трябва да сменят куклите. Нинова е неудобна и на двамата, защото не е кукла на очилатата изрусена бабичка с червените шалвари.👩🏼✈️
15:13 09.09.2025
16 Как
15:18 09.09.2025
17 Точно така е
15:20 09.09.2025
18 Нинова
15:21 09.09.2025