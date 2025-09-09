Нинова: Радев докара много беди на държавата, но русенската беда си е на прогнилото управление на Борисов

"Радев докара много беди на държавата, но русенската беда си е на прогнилото управление на Борисов", заяви Корнелия Нинова и допълни:



Президентът има много грехове. Посочвала съм ги през годините. Върна Борисов и Пеевски на бял кон през служебните си кабинети и назначения. Зароби енергетиката и едно поколение напред с Боташ. Затъна в съмнения за корупция през правителствата си. Лобира за завод за барут по унизителен и неясно с каква мотивация начин. Изволни хиляди хора. Подкрепя Сарафов. Създаде няколко партии, които се прегърнаха с мафията. Лъже, манипулира, сменя си позициите в зависимост от аудиторията и държавата. Не свиква КСНС за кризите. Отиде на клетвата на това правителство. Избра им конституционен съдия. Подписа за настоящия главен секретар на МВР. Не обжалва фалшивите избори и т.н. Той вече е част от задкулисието и управлението.



Но той няма нищо общо с криминалния случай в Русе. Това си е погром за правителството, МВР, прокуратурата и общината в дунавския град. Колкото повече го обвиняват, толкова повече му правят услуга и го препират.



Вариантите са два: или са глупави, или играят политически театър на уговорено противопоставяне. Добре отигран през годините по модела Борисов-Първанов. Няма друго логично обяснение.

И в двата случая го обслужват."

