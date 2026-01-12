Новини
Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС

12 Януари, 2026 07:16 547 35

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви преди дни, че веднага ще върнат мандата

Снимка: БГНЕС
Президентът Румен Радев ще връчи в 10:00 часа проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 51 Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви преди дни, че веднага ще върнат мандата. Такава е заявката и на втората парламентарна сила - ПП- ДБ. Според Конституцията държавният глава трябва да избере третата парламентарна сила, на която да връчи мандат.

Ако партиите не направят опит да съставят кабинет, каквато е и предварителната им заявка - предстои отново служебен кабинет да поеме управлението на страната. А кой ще бъде посочен да заеме поста на министър-председател от възможностите, които предлага Конституцията в така наречената "домова книга" - предстои да стане ясно в близко бъдеще. Последният етап от процедурата е президентът да насрочи предсрочни парламентарни избори.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 20 Отговор
    Руската слуга Радев ме излъга, че бил натовски генерал да гласувам за него.

    Коментиран от #3, #27

    07:18 12.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уса

    5 5 Отговор
    Радев е американски агент и в САЩ се ползва с доверие

    07:23 12.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лост

    11 2 Отговор
    Пак ли ще прати Сачева?Да ни се хвалят какво са направили и дали Радев ще прави партия.Ако съм на Радев ще и кажа ,че ще я прием отказа само от Борисов

    Коментиран от #10

    07:24 12.01.2026

  • 10 сретан

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    баце се е покрил като мишка.

    Коментиран от #13

    07:27 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    С тия изтъркани партии и тия самовлюбени лидери ще си тъпчем на едно място с години. Ако пак се явят старите политици кандидати за НС, просто няма смисъл от избори. Пак ще сключват невъзможни коалиции и пак ще подменят вота на хората.

    07:29 12.01.2026

  • 13 Нека

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "сретан":

    го даде на Главанака, той не отказва !

    07:31 12.01.2026

  • 14 Мнение

    8 2 Отговор
    На ГЕРБ СДС трябва да бъдат връчени лист и химикал за оставяне на показания. Десет години доведоха държавата до разруха на крачка от абсолютно беззаконие. В прокуратурата, в МВР, в органите за защита на потребителите са сложени едни мързеливи и корумпирани заплатолапачи, които от години не забелязват непозволената власт, която упражнява Пеевски и метастазите му. Да не си мислят, че ще им се разминат престъпленията, заради които си отидоха честните мини почтени родители. Имат късмет, че няма бесилка в централния софийски затвор .

    Коментиран от #31

    07:33 12.01.2026

  • 15 Защо

    4 1 Отговор
    е целия този цирк и церемониалност. По-удачно е направо от Брюксел да назначават българско правителство и да не ни занимават с глупости и с тъй наречения "български политически живот".

    07:33 12.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тутава

    4 0 Отговор
    работа и тотално излишна ! И присъствие на един бюлюк народ от Президентската институция на масата . Защо ?

    07:36 12.01.2026

  • 18 Законно ли е?

    0 0 Отговор
    Това "Широко затваряне на очите"
    пред Беззконието с "поправките в Конституцията". Без свикване на ВНС.
    Една оставка да беше подал в Знак на некъгласие с Гаврата по отношение на отнемане на права.
    На конституционалистите косите им побеляха от Гаврата с Конституцията и бъдещите изборни хаоси.
    Фактът че Президентът дава мандати и си играе на законност, участвайки в целият този срамен цирк, говори само едно, част от Блатото. КС реши 46% изборни нарушения в проверени секции.
    Само това е повод за свикване на ВНС.
    След Василев за "Рисьовата Конституция" Президентът трябваше да поведе Народът.
    Затова само "Пряка Демокрация" и Петър Клисаров.
    А гласуването трябва да е явно, като на бюджетниците се забрани да гласуват, поради официален държавен подкуп, платен вот с поредното увеличение на заплати, сто процента за 5 години и 5% 2026.

    Коментиран от #20

    07:37 12.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Законно ли е?":

    🤔Хм🤔
    "Президентът трябваше да поведе Народът."
    🤔 А знаеш ли колко хора от този същия народ са тръгнали с Ботев 🤔❗❓

    Коментиран от #30

    07:42 12.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Перо

    3 0 Отговор
    Тоя до кога ще се мотае, вече прахоса един месец! Можеше в един ден да връчи и получи мандатите и бързо да обяви служебното правителство! Президентът в БГ е един церемониал майстор и не може да промени това с измислените процедури! Нищо не зависи от него!

    07:46 12.01.2026

  • 23 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ВМЕСТО МАНДАТ,ДА БЕШЕ ИМ ВРЪЧИЛ ПРИЗОВКА ЗА ЗАТВОРА!

    07:46 12.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 На бас 👍

    0 0 Отговор
    ГЕРБ ще вземе мандата но след изборите които ще спечели категорично като първа политическа сила. Кой разбрал, разбрал 😆

    08:00 12.01.2026

  • 26 Красимир Петров

    0 1 Отговор
    Амин!

    08:02 12.01.2026

  • 27 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Е, неграмотни хора лесно се лъжат, какво да правиш. Може да провериш в речника думата "слуга" в кой род е.

    08:02 12.01.2026

  • 28 Критично

    1 2 Отговор
    И тази институция се провали в лицето на Радев който я върти два мандата на конституционния минимум ! Бави се сега тактически въпреки ясното недоволство към това правителство !!! Ние ги сваляме той ги държи в оставки за да ни покаже кой е шефа ? Имахме си вече един Бойко ,втори не ни е нужен ! Радев не прави партия ще има пълен провал ,ако се появи!!! Z не търпим измамници и шефове като теб ! И стига си дондуркал Румен Петков,ти не си му длъжен ,вече бъди себе си! Иначе си загубен като Борисов

    Коментиран от #32

    08:04 12.01.2026

  • 29 1234

    2 0 Отговор
    събери ги всичките и питай иска ли мандата някой,стига протакане

    08:07 12.01.2026

  • 30 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "А знаеш ли колко хора от този същия народ са тръгнали с Ботев" - а знаеш ли колко души е била Ботевата чета? Има-няма 180 човека на Радецки, до Околчица са станали 200. А знаеш ли срещу колко души са се били? Срещу 4000 редовна и нередовна турска войска. А знаеш ли какво се е случвало с разбунтувалите се българи по време на "присъствието"?

    Коментиран от #35

    08:09 12.01.2026

  • 31 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    излишно,направо по килийте,те си знаят защо а химикалката и листа да напишат номера на сметки и банки,изземване на краденото

    08:10 12.01.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Критично":

    Абе Zнаеш ли след Вашето поколение "Z" кое следва🤔❓
    А Вие от (00) знаете ли, че точно със символа "Z" влязоха войските на Путин в У... йна 🤔❓

    08:15 12.01.2026

  • 33 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Абе, какъв мандат ще им връчва!? Нали подадоха оставка! Оставка, означава по скромните ми представи да се махат и да не се явяват следващите поне 10 парламентарни цикъла!!! Ето, мина цял месец, Росен ходи из Европа и продава България, всички са си на местата, имат домова книга, СИК структурирани на квотно - партиен принцип и какво очаквате!? Уж оставка, пък първа сила! Младите направо заспаха, напиха се по празниците и се отдадоха на природните си младежки занимания и нищо! Вчера три се появиха в едно студио и нищо от това на протеста не искат, освен да им увеличат стипендиите и те да не са по малки от минимална рз, да им премахнат напълно семестриалните такси и осигурят реализация след дипломирането! Пей сърце, всички така искаме, ама няма! И евро все още няма достатъчно! Има дигитално, но не и гласуване - Хартията, лелката, молива, протокола и хоп - Рая президент!

    08:19 12.01.2026

  • 34 На Дедо

    0 0 Отговор
    Фатмака Решетников от Боташ!? Да подаде оставка.

    08:19 12.01.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "провинциалист":

    Ех случайник, многознаещ, не са били
    "има няма 180":
    " На 16 и 17 май 1876 г. Христо Ботев и
    „200 души български юнаци”,
    от различни румънски пристанища, се качват на борда на австрийския параход „Радецки”. Принуждават капитана Дагоберт Енглендер да спре близо до Козлодуй, където четата слиза и момчетата целуват „свещената земя на Майка България”. Оттам с усилен ход се отправят за Враца, но по пътя си не получават подкрепа."

    08:20 12.01.2026

