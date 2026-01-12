Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев ще връчи в 10:00 часа проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 51 Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви преди дни, че веднага ще върнат мандата. Такава е заявката и на втората парламентарна сила - ПП- ДБ. Според Конституцията държавният глава трябва да избере третата парламентарна сила, на която да връчи мандат.
Ако партиите не направят опит да съставят кабинет, каквато е и предварителната им заявка - предстои отново служебен кабинет да поеме управлението на страната. А кой ще бъде посочен да заеме поста на министър-председател от възможностите, които предлага Конституцията в така наречената "домова книга" - предстои да стане ясно в близко бъдеще. Последният етап от процедурата е президентът да насрочи предсрочни парламентарни избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #3, #27
07:18 12.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уса
07:23 12.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лост
Коментиран от #10
07:24 12.01.2026
10 сретан
До коментар #9 от "Лост":баце се е покрил като мишка.
Коментиран от #13
07:27 12.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ура,,Ура
07:29 12.01.2026
13 Нека
До коментар #10 от "сретан":го даде на Главанака, той не отказва !
07:31 12.01.2026
14 Мнение
Коментиран от #31
07:33 12.01.2026
15 Защо
07:33 12.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тутава
07:36 12.01.2026
18 Законно ли е?
пред Беззконието с "поправките в Конституцията". Без свикване на ВНС.
Една оставка да беше подал в Знак на некъгласие с Гаврата по отношение на отнемане на права.
На конституционалистите косите им побеляха от Гаврата с Конституцията и бъдещите изборни хаоси.
Фактът че Президентът дава мандати и си играе на законност, участвайки в целият този срамен цирк, говори само едно, част от Блатото. КС реши 46% изборни нарушения в проверени секции.
Само това е повод за свикване на ВНС.
След Василев за "Рисьовата Конституция" Президентът трябваше да поведе Народът.
Затова само "Пряка Демокрация" и Петър Клисаров.
А гласуването трябва да е явно, като на бюджетниците се забрани да гласуват, поради официален държавен подкуп, платен вот с поредното увеличение на заплати, сто процента за 5 години и 5% 2026.
Коментиран от #20
07:37 12.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Законно ли е?":🤔Хм🤔
"Президентът трябваше да поведе Народът."
🤔 А знаеш ли колко хора от този същия народ са тръгнали с Ботев 🤔❗❓
Коментиран от #30
07:42 12.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Перо
07:46 12.01.2026
23 Боруна Лом
07:46 12.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 На бас 👍
08:00 12.01.2026
26 Красимир Петров
08:02 12.01.2026
27 провинциалист
До коментар #1 от "си дзън":Е, неграмотни хора лесно се лъжат, какво да правиш. Може да провериш в речника думата "слуга" в кой род е.
08:02 12.01.2026
28 Критично
Коментиран от #32
08:04 12.01.2026
29 1234
08:07 12.01.2026
30 провинциалист
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"А знаеш ли колко хора от този същия народ са тръгнали с Ботев" - а знаеш ли колко души е била Ботевата чета? Има-няма 180 човека на Радецки, до Околчица са станали 200. А знаеш ли срещу колко души са се били? Срещу 4000 редовна и нередовна турска войска. А знаеш ли какво се е случвало с разбунтувалите се българи по време на "присъствието"?
Коментиран от #35
08:09 12.01.2026
31 1234
До коментар #14 от "Мнение":излишно,направо по килийте,те си знаят защо а химикалката и листа да напишат номера на сметки и банки,изземване на краденото
08:10 12.01.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Критично":Абе Zнаеш ли след Вашето поколение "Z" кое следва🤔❓
А Вие от (00) знаете ли, че точно със символа "Z" влязоха войските на Путин в У... йна 🤔❓
08:15 12.01.2026
33 Домашен любимец
08:19 12.01.2026
34 На Дедо
08:19 12.01.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "провинциалист":Ех случайник, многознаещ, не са били
"има няма 180":
" На 16 и 17 май 1876 г. Христо Ботев и
„200 души български юнаци”,
от различни румънски пристанища, се качват на борда на австрийския параход „Радецки”. Принуждават капитана Дагоберт Енглендер да спре близо до Козлодуй, където четата слиза и момчетата целуват „свещената земя на Майка България”. Оттам с усилен ход се отправят за Враца, но по пътя си не получават подкрепа."
08:20 12.01.2026