Новини
България »
Съдът в Русе с официално становище по казуса със старши комисар Николай Кожухаров

Съдът в Русе с официално становище по казуса със старши комисар Николай Кожухаров

9 Септември, 2025 17:11 2 147 54

  • николай кожухаров-
  • съд-
  • русе

Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани

Съдът в Русе с официално становище по казуса със старши комисар Николай Кожухаров - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради повишения обществен интерес към казуса с четиримата младежи, обвинени за инцидента с директора на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, Окръжният съд в Русе уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност - това се посочва в официално становище на съда, изпратено до медиите от говорителя на съда Александра Петрова.

В него пише още, че в изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. "Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми", пише още в становището.

В него се посочва още, че съдиите в Окръжния съд в Русе са квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководят единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори - обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да им повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата.

"В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд - Русе, чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет. Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса. Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава", се посочва още в становището на Русенския окръжен съд.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение. Четирима души - трима на по 19 и един на 15 години, са арестувани. Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Официалното становище

    72 11 Отговор
    би трябвало да е оправдаване на учениците и повдигане на обвинение на приятеля на милиционера за предизвикване на махленска свада с пострадали...

    Коментиран от #6, #12, #54

    17:14 09.09.2025

  • 2 12340

    22 4 Отговор
    Обосра. с, немножечко, както винаги!

    17:14 09.09.2025

  • 3 Сатана Z

    69 12 Отговор
    15 годишен пацан гние в ареста заради някакъв развилнял се нафиркан до козирката полицай

    Коментиран от #19

    17:14 09.09.2025

  • 4 си дзън

    53 7 Отговор
    Ама верваме на БГ съда, прокуратурата, МВР-то и на Дедо, който ни оправи за 800 дни.

    17:14 09.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    46 10 Отговор
    На записа комисарят отваря вратата и вади момчето от колата.

    Коментиран от #8, #43

    17:15 09.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    56 6 Отговор

    До коментар #1 от "Официалното становище":

    Приятеля на милиционера е главната мутра на Бойко Борисов в Русе и е свързан с Барселона Гейт.

    17:16 09.09.2025

  • 7 Бай Цоньо

    57 5 Отговор
    Поредното доказателство, защо не трябва да вярваме на българският съд!

    Коментиран от #27

    17:16 09.09.2025

  • 8 Хи хи

    7 27 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Погледни НЕманипулираното видео , това ,което е приложено към доказателствата на прокуратурата . " Елфите " на Мирчев май са рязали , лепили и се разминава с видеото на съда .

    17:18 09.09.2025

  • 9 Ненужно становище

    34 4 Отговор
    Реално, те ни казват как би трябвало да работи един съд в нормална европейска държава. Би трябвало по презумпция да е така. Малко ми звучи като оправдание: Ние сме квалифицирани и не сме корумпета, за каквито ни мислите.

    17:18 09.09.2025

  • 10 Горски

    61 4 Отговор
    Митов не дължи обяснения, а незабавна оставка. Оставка трябва да подаде цялото правителство. Да лъжеш публично, да хвърляш цялата вина и отговорност върху младежи току-що излезли от детската възраст, а единият още в нея, е престъпление. Митов осъществи състава на престъплението набедяване и съучастници му бяха премиер, областен управител, общинско ръководство, полицейски служители... Този път не трябва да се измъкнат само с оставки, а и с присъди. Съдията, постановила задържане под стража на момчетата, също трябва да бъде изхвърлена от системата, заедно с прокурора, който поддържаше най-тежката мярка за неотклонение. Всички те са знаели истината и въпреки всичко пожертваха децата в името на самозабравената герберска измет. Моралът трябва да се завърне в държавата и всеки, който не знае съдържанието на това понятие, трябва да стои далеч от властта, дори от местната.

    Коментиран от #45

    17:18 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Щеше

    5 26 Отговор

    До коментар #1 от "Официалното становище":

    да е, ако си бяха стояли в колата, и да извикат полиция на 112. Двайсет и кусур годишни коли са с централно заключване, и само като цъкнеш едно копче, няма кой да те изкара отвътре.

    Коментиран от #16

    17:20 09.09.2025

  • 13 България !

    24 2 Отговор
    България !

    И правовата държава !

    Държавата !

    На Без-законието !

    Коментиран от #21

    17:20 09.09.2025

  • 14 Отвратен

    41 0 Отговор
    А циганите дето пребиха почти до смърт и ограбиха шофьора на камиона , дори не са арестувани !?

    17:20 09.09.2025

  • 15 Лост

    32 3 Отговор
    Само не разбирам как един съдия осъжда някой,а мотивите за присъдата се бавят някога повече от половин година?

    17:21 09.09.2025

  • 16 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "Щеше":

    Мутрата и комисарят лесно са можели да открият огън и после съпругата с децата влиза в обяснителния режим.

    17:21 09.09.2025

  • 17 Грета Тумберг

    1 20 Отговор
    Как смеете! Пуснете непълнолетния! Изроди русофили!

    Коментиран от #32

    17:23 09.09.2025

  • 18 Мдаа

    26 2 Отговор
    Казаха, че нищо не казаха. А с действията им се видя равенството на страните.

    17:23 09.09.2025

  • 19 Шопо

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    17:24 09.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Часта Епархия На Изедниците !

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "България !":

    Часта Епархия На Изедниците !

    Които за Завзели Властта !

    Няма Закон !

    Няма Конституция !

    Коментиран от #24

    17:28 09.09.2025

  • 22 Становище

    21 3 Отговор
    НЯМА , само клишета от госпожата и хвалби към колегите ѝ .

    17:29 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Амнистия

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Часта Епархия На Изедниците !":

    В Русе играе законът на улицата.

    17:29 09.09.2025

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 3 Отговор
    Гледах записа Колата е със скорост под педесет километра в час Единият от отбор ЛАНЕЦ удари пестница на водача на колата След това започна боя Виновни са пешеходците Няма ПТП Пешеходец бие водача Нормална реакция на водача По принцип трябваше да играе щангата но сегашните коли ни щанги ни манивели

    Коментиран от #26

    17:31 09.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мокър

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Цоньо":

    Председател на районен съд във Видин е човек започнал кариерата си в системата на МВР
    Този човек никога няма да се произнесе срещу интересите на свой колега от полицията.
    Този човек работи в конфликт на интереси, редно е да си подаде оставката.

    17:40 09.09.2025

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 3 Отговор

    До коментар #26 от "Шопо":

    Лице с неустановен произход спира нормално движещ се автомобил и удря пестница на водача в малките часове на денонощието Излизам вземам щангата и каквото сабя покаже И честа майко юнашка Христо Ботев

    17:42 09.09.2025

  • 29 Освен фукни от съда

    7 3 Отговор
    какво друго казват в тази партенка?
    Съдът е ясен.
    Да кажат защо пребиха полицая.

    17:43 09.09.2025

  • 30 На съда е ясно.

    6 2 Отговор
    Да влезе убития.

    17:44 09.09.2025

  • 31 Аз нищо не разбрах освен

    20 0 Отговор
    Някакво оправдание все едно че имат вина. Искам да кажа за записа. Прави впечатление че по улицата се мотаят много малки деца някои с колелета и други подобни. Един и половина вечерта е. Какви са тия малки деца през нощта. Мисля че семействата им са за глоба.

    Коментиран от #36

    17:46 09.09.2025

  • 32 “туМберг”!?

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Грета Тумберг":

    Хи хи…
    Човече ти изгорялата гимназия ли си завършил?
    Не е истина колко са грамотни отроците на демокрацията…

    17:47 09.09.2025

  • 33 Емил Стефанов

    10 3 Отговор
    Май башибозукът на бойко методиев борисов отново ще се измъкне от отговорност.

    17:50 09.09.2025

  • 34 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 2 Отговор
    Съдът в Русе трябва да подаде колективна оставка или да бъдат уволнени всички ведно с прокуратурата и шефовете на милицията там!

    17:50 09.09.2025

  • 35 Хаха

    14 2 Отговор
    Окръжният съд в Русе уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност

    ... Няма такава държава

    17:51 09.09.2025

  • 36 Ами то

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Аз нищо не разбрах освен":

    май и млади шофьори щеше да няма по тъмно и без придружител. Ама им слушаме по цяла нощ бръмчилниците.

    17:51 09.09.2025

  • 37 Някой дали си е

    8 2 Отговор
    помислял, че съществува някъде безпристрастен съд на планетта ЗЕМЯ?????

    17:52 09.09.2025

  • 38 Подвеждат ни с това заглавие

    9 2 Отговор
    Управляващи Медии партии милиция съд прокуратура ВиК електроразпределителните директори на училища и на болници данъчни банки застрахователи телевизията радиото телефонните оператори магазинерите и всички подобни играят общо срещу НАРОДА .

    17:52 09.09.2025

  • 39 Румен

    5 0 Отговор
    Хахахахахаха. Чудо. Що не викнете Глория да пее в града във ваша чест

    17:57 09.09.2025

  • 40 Ало,съдиите

    10 2 Отговор
    Като работите обективно,защо съседът пияница,който започва боя не е в ареста?

    17:58 09.09.2025

  • 41 Русенец

    10 2 Отговор
    По-добре да си бяха замълчали от съда. Сега е смех.

    17:58 09.09.2025

  • 42 Всичките

    4 2 Отговор
    Са за затвора съдии прокурори полицай
    Народен съд трябва

    Коментиран от #44

    18:03 09.09.2025

  • 43 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    5 НЯМА НИКАКЪВ ТАКЪВ ЗАПИС СПРИ ДА ЛЪЖЕШ ФАЛШИВИ ПЛАТЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ БЕЗОБРАЗНИЦИ ЗАЩИТАВАТЕ ЕДНИ УБИЙЦИ

    18:13 09.09.2025

  • 44 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Всичките":

    ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ЕЛФИТЕ ОТ ПРОКОПИТЕ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ОТ МИРЧЕВИ ОТ ЙОВО ОТ ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ

    18:14 09.09.2025

  • 45 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    10 А ТИ ЗА РАЗПРОСТРАНИЕ НА ЛЪЖИ И ОРОНВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА КАКВО ПОДЛЕЖИШ

    Коментиран от #49

    18:15 09.09.2025

  • 46 Ние сме честни

    0 1 Отговор
    Вервайте ни

    18:16 09.09.2025

  • 47 Подвеждат ни с това заглавие

    1 1 Отговор
    Управляващи Медии партии милиция съд прокуратура електроразпределителните директори на училища и на болници данъчни банки застрахователи телевизията радиото телефонните оператори магазинерите ВиК и всички подобни играят общо срещу НАРОДА .

    18:20 09.09.2025

  • 48 Дрънканици

    1 1 Отговор
    Защо в четвъртък срещу петък посред нощ тоя се е налюскал с парцуца??? Петък почивен ден ли е за милицията??? Повел и малкото си дете но уличното платно!!!!

    18:28 09.09.2025

  • 49 “Оронват”?!

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Тва да не ти е да рониш царевица, бе селски?
    Бягай да доиш кравите…

    18:29 09.09.2025

  • 50 Тома Неверни

    1 1 Отговор
    Спечелете ни ДОВЕРИЕТО ВИЕ СТЕ НАЙ ЛЪЖЛИВИТЕ И КУРУМПИРАНИ В СЪДИЛИЩАТА

    18:30 09.09.2025

  • 51 Даката

    0 2 Отговор
    В затвора им е мястото... никакви компромиси с русенските локали.

    18:30 09.09.2025

  • 52 Глупости на търкалета

    2 0 Отговор
    Четях и се смях! Майтап! За кой съд става въпрос?

    18:34 09.09.2025

  • 53 И от кога

    0 0 Отговор
    русенския съд работи по закона, „че не се сещам, още повече под "вещото " ръководство на Елена Балджиева. Наказателните състави са пълна пародия

    18:36 09.09.2025

  • 54 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Официалното становище":

    Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.

    18:37 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове