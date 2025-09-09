Съдът в Русе с официално становище по казуса със старши комисар Николай Кожухаров

Заради повишения обществен интерес към казуса с четиримата младежи, обвинени за инцидента с директора на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, Окръжният съд в Русе уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност - това се посочва в официално становище на съда, изпратено до медиите от говорителя на съда Александра Петрова.
В него пише още, че в изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. "Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми", пише още в становището.
В него се посочва още, че съдиите в Окръжния съд в Русе са квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководят единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори - обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да им повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата.
"В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд - Русе, чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет. Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса. Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава", се посочва още в становището на Русенския окръжен съд.
Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение. Четирима души - трима на по 19 и един на 15 години, са арестувани. Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата.
