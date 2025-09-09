Новини
Съпругата на Николай Кожухаров: Той все още е в интензивното

Съпругата на Николай Кожухаров: Той все още е в интензивното

9 Септември, 2025 16:40 738 31

  • николай кожухаров-
  • русе-
  • полицай

Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават, каза тя

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съпругата на старши комисар Николай Кожухаров сподели пред БНР актуални данни за състоянието му:

"Възстановява се, в Интензивно отделение е".

Диана Петрова разказа пред "Хоризонт" своята версия за случилото се на 4 септември:

"Прибрахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само, когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя - да не би някой да не го е наръгал с нещо. Тогава се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече състоянието му е критично.

Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не повече. Аз казах, че ако е карал с 40 няма да си прибера детето".

"Все още съм уплашена. Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават".

"Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват - да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?".

Другият мъж е с разцепена устна, бил е повален на земята.

Николай Кожухаров се е представил, че е служител на МВР, но съпругата му не е сигурна в кой момент точно.

Тя е подала сигнал в полицията, защото от съседи е чула, че приятели на младежите обикалят около адреса им.


  • 1 Лъжат

    17 2 Отговор
    Да направят десетина мидицинска експертиза какво е състоянието на този Николай Кожухаров

    16:44 09.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Комисар Корадо Катани

    14 2 Отговор
    Какви са тия комисари по 130кг? Тромбче у белия дроб ще да е причината и недържане на пиене.

    16:45 09.09.2025

  • 4 Шопо

    20 2 Отговор
    Може черния дроб да е отказал, това няма общо с боя а с испития алкохол.

    16:45 09.09.2025

  • 5 на края

    12 2 Отговор
    ще се окаже че е бил на СПА процедури

    Коментиран от #15

    16:45 09.09.2025

  • 6 Обаче

    2 12 Отговор
    Добре, че детето с колелото и жената се дръпнаха от връхлитащата ги кола и така се спасиха от хулиганите, които въобще не си намалиха скоростта, отминавайки ги като пътни знаци.

    Коментиран от #18

    16:46 09.09.2025

  • 7 легитимирал се е ама не знам кога

    16 1 Отговор
    милиционерска работа... сега да го предложат за депутат щото е герой и в парламента ще станат ронина-милиционер, роднина-милиционер... хахаха

    Коментиран от #29

    16:47 09.09.2025

  • 8 Това ,

    19 3 Отговор
    че е в интензивното абсолютно нищо не означава ! Той и Боко беше докарал половината шайка в болницата на свиждане и телевизионни екипи , като го "оперираха (менискус)" ! Появи се по долни гащи да се вижда превързано то му коляно , а патерицата по грешка я ползваше за непревързаното.

    16:47 09.09.2025

  • 9 гост

    11 2 Отговор
    Много несвързано обяснение. Защо не са вървели по тротоара, а ОТ ДЯСНАТА СТРАНА ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО? Колата профуча и МЪЖЪТ МИ СЕ ДЪРЖЕШЕ ЗА КРЪСТА. Прибрал ли се е в къщи или патрулката веднага го закарала в болницата? Голям стрес на жената и цЕлото МВР!

    16:47 09.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе що се абат да ни шешават

    11 1 Отговор
    Клипа отговори доста ясно- по-добре да не се показвата!


    какво дрифтене
    какво 2-3-5 часа
    какви предупреждениа
    какви милиционерски екипи
    какви 5 лева!

    16:48 09.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И детето

    16 1 Отговор
    на психолог , моля ти се ? А на хората невинните деца , жертви на пияния му баща ?!

    Коментиран от #17

    16:49 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Откога

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "на края":

    Болницата "Канеф" е станала и СПА център?!?!!?!!?!?!?

    Дани Митьов още ли не си е подал остафкътъ?!

    16:50 09.09.2025

  • 16 хаха

    13 1 Отговор
    Нищо му няма, но го държат в интензивното за да предизвикат съчувствие. Ченгеджийски номера.

    16:50 09.09.2025

  • 17 Спасение няма

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "И детето":

    Сега такива сценаристи ще трябва да се намерят , та да замажат дивотията на не знам кой си!

    16:51 09.09.2025

  • 18 Ад Вокат

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Обаче":

    Те невръстните младежи са в правото си да ги прегазят с удоволствие и назидание върху уличното платно, както и да раздават правосъдие на разгневени от безрасъдното им шофиране някакви си граждани на пешеходната пътека.

    16:52 09.09.2025

  • 19 Вашето Мнение

    11 1 Отговор
    И двамата са били фиркани, това е категорично доказано. Фиркали са с малкия по тъмните часове на денонощието, което си е за сезиране на институции.

    16:52 09.09.2025

  • 20 Тази ли

    8 1 Отговор
    госпоДжа е мятала домати по стресираните момчета от ужасите на мъжа ѝ и комшията , пияндурите ?

    16:52 09.09.2025

  • 21 Аналлизатор

    5 2 Отговор
    И както винаги в България битият и убитият е виновен... Живият и на свобода никога е светец...

    16:52 09.09.2025

  • 22 А дано там

    5 0 Отговор
    да си остане...

    16:54 09.09.2025

  • 23 Хмм

    6 0 Отговор
    вече е късно, защо случаят не е регистриран, въпреки че извикала полиция, защо няма проби на полицая и приятеля му, защо са ударили първи и са предизвикали уличен бой, след като трябва да предотвратяват такъв, а дете на улицата в полунощ, това си е за агенцията за закрила на детето, особено ако са били в заведение, в което се консумира алкохол

    16:55 09.09.2025

  • 24 Мдаа

    3 0 Отговор
    Тази явно не е наясно, че излязоха записи, и патрулки е имало и линейка... Или интервюто е правено преди това. Ако това са и свидетелските показания си е лъжесвидетелство.

    16:57 09.09.2025

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Профучала кола и изведнъж онзи се държи за кръста? Ами спречкването пропусна тази женица. Толкова са се оплели в лъжите си, че не знаят какво да говорят!

    16:57 09.09.2025

  • 26 Този

    2 1 Отговор
    Сега тази госпожа, барабар с мъжлето си и другия пияница да бъдат съдени за лъжесвидетелстване и оронвене престижа на МВР. Министъра също излъга, оронване на престижа и оставка. Една камара народ е за затвора след този инцидент, само не и децата...

    16:57 09.09.2025

  • 27 Б.си бokлyka !

    3 0 Отговор
    Видяхте ли я тая naча как заряза детето на улицата и хукна и тя към въргала ?
    Б.си майката .

    16:58 09.09.2025

  • 28 Спорт

    0 0 Отговор
    Този е толкова корумпиран и толкова хора е затрил , дано само най-лоши неща да му се случват.

    17:00 09.09.2025

  • 29 Ад Вокат

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "легитимирал се е ама не знам кога":

    Как да не се сеща, кога съпругът и се е легитимирал? А пък самият той не е погледнал часовника си и така не може да посочи точния момент, значи не може да го докаже!

    17:00 09.09.2025

  • 30 Реалист

    0 0 Отговор
    Госпожата е добре да си каже, КОЙ ошамари милиционера между 1:30 и 5 часа ?
    Стана пределно ясно, че травмата е получена след срещата с 50 килограмовия осмокласник.
    Падал ли е, та ли го е била, друг ли го е бил ... да си каже.

    17:01 09.09.2025

  • 31 В Курск съм

    0 0 Отговор
    Нищо и няма на тази корумпирана свиня.

    17:02 09.09.2025

