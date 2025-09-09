Съпругата на Николай Кожухаров: Той все още е в интензивното

Съпругата на старши комисар Николай Кожухаров сподели пред БНР актуални данни за състоянието му:
"Възстановява се, в Интензивно отделение е".
Диана Петрова разказа пред "Хоризонт" своята версия за случилото се на 4 септември:
"Прибрахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само, когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя - да не би някой да не го е наръгал с нещо. Тогава се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече състоянието му е критично.
Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не повече. Аз казах, че ако е карал с 40 няма да си прибера детето".
"Все още съм уплашена. Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават".
"Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват - да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?".
Другият мъж е с разцепена устна, бил е повален на земята.
Николай Кожухаров се е представил, че е служител на МВР, но съпругата му не е сигурна в кой момент точно.
Тя е подала сигнал в полицията, защото от съседи е чула, че приятели на младежите обикалят около адреса им.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжат
16:44 09.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Комисар Корадо Катани
16:45 09.09.2025
4 Шопо
16:45 09.09.2025
5 на края
Коментиран от #15
16:45 09.09.2025
6 Обаче
Коментиран от #18
16:46 09.09.2025
7 легитимирал се е ама не знам кога
Коментиран от #29
16:47 09.09.2025
8 Това ,
16:47 09.09.2025
9 гост
16:47 09.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе що се абат да ни шешават
какво дрифтене
какво 2-3-5 часа
какви предупреждениа
какви милиционерски екипи
какви 5 лева!
16:48 09.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И детето
Коментиран от #17
16:49 09.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Откога
До коментар #5 от "на края":Болницата "Канеф" е станала и СПА център?!?!!?!!?!?!?
Дани Митьов още ли не си е подал остафкътъ?!
16:50 09.09.2025
16 хаха
16:50 09.09.2025
17 Спасение няма
До коментар #13 от "И детето":Сега такива сценаристи ще трябва да се намерят , та да замажат дивотията на не знам кой си!
16:51 09.09.2025
18 Ад Вокат
До коментар #6 от "Обаче":Те невръстните младежи са в правото си да ги прегазят с удоволствие и назидание върху уличното платно, както и да раздават правосъдие на разгневени от безрасъдното им шофиране някакви си граждани на пешеходната пътека.
16:52 09.09.2025
19 Вашето Мнение
16:52 09.09.2025
20 Тази ли
16:52 09.09.2025
21 Аналлизатор
16:52 09.09.2025
22 А дано там
16:54 09.09.2025
23 Хмм
16:55 09.09.2025
24 Мдаа
16:57 09.09.2025
25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:57 09.09.2025
26 Този
16:57 09.09.2025
27 Б.си бokлyka !
Б.си майката .
16:58 09.09.2025
28 Спорт
17:00 09.09.2025
29 Ад Вокат
До коментар #7 от "легитимирал се е ама не знам кога":Как да не се сеща, кога съпругът и се е легитимирал? А пък самият той не е погледнал часовника си и така не може да посочи точния момент, значи не може да го докаже!
17:00 09.09.2025
30 Реалист
Стана пределно ясно, че травмата е получена след срещата с 50 килограмовия осмокласник.
Падал ли е, та ли го е била, друг ли го е бил ... да си каже.
17:01 09.09.2025
31 В Курск съм
17:02 09.09.2025