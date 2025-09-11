Новини
Окончателно: Баба Янка запазва жилището си

11 Септември, 2025 16:26 829 5

  • янка ушколова-
  • баба янка-
  • жилище

Съдът установява, и че ответната страна не е била надлежно уведомена за назначаването на арбитър и арбитражно производство

Окончателно: Баба Янка запазва жилището си - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд (ВКС) отмени днес арбитражното решение, с което 90-годишната Янка Ушколова беше осъдена да заплати 684 540,50лв. на фирмата „Билд комфорт 18“ и имотът ѝ беше запориран. Така тя запазва жилището си в кв. „Редута“ в София и ще продължи да живее в него. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Случаят „Ушколова“ стана повод министърът на правосъдието Георги Георгиев да инициира цялостна реформа на Закона за арбитражите.

В решението си ВКС доказва по безспорен начин, че предварителният договор, на който е стъпил „изчезналия в нелегалност“ по думите на министъра Софийски търговски арбитражен съд, не съществува. „От ангажираните по делото доказателства не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза“, заявява последната съдебна инстанция. Поради това ВКС приема, че е налице основание за отмяна на арбитражното решение по чл. 47, ал. 1, т. 2 от Закона за арбитража.

Съдът установява, и че ответната страна не е била надлежно уведомена за назначаването на арбитър и арбитражно производство. Това от своя страна е второто основание за отмяна на решението на основание чл. 47, ал. 1 т. 4 от Закона за арбитража.

Дружеството „Билд комфорт 18“ е осъдено също да заплати 28 197,93 лв. по сметката на съда.

„На 31 юли тази година подписах Указа, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на ВКС по делото ѝ, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама“, коментира министър Георгиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    9 0 Отговор
    Да е жива и здрава баба Янка!

    16:31 11.09.2025

  • 2 че бабата е късметлия демек разбрахме

    7 0 Отговор
    доказва по безспорен начин,
    че имотните измами са практика
    и измамените не могат да разчитат на съдействие и справедливост
    от държавата
    и измамниците необезпокоявани си жънат както и преди вместо да влизат в панделата

    16:35 11.09.2025

  • 3 на куково лято е

    5 0 Отговор
    настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама“, коментира министър

    16:37 11.09.2025

  • 4 55 от Козлодуй

    2 0 Отговор
    А колко клетви и обещания бяха , че ще променят законите , за да няма повече имотни измами .

    16:43 11.09.2025

  • 5 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Измамниците са подписали декларация, че друг път няма да правят така. Пуснати "по живо, по здраво"

    16:55 11.09.2025

