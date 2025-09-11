Важните новини във ФАКТИ на 11.09.2025 г.

Ахмед Доган: Имаме нов политически проект, ще участвам в него

Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект, заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време. Ще държа на това обещание, увери Доган, предават от БТА.

След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста

Протести в София и Русе. Събралите се искат обвиняемите за инцидента с полицейския началник да бъдат освободени от ареста, както и за оставките на вътрешния министър Даниел Митов и на самия Николай Кожухаров. В Русе протестът е пред Съдебната палата, разказват от Нова телевизия.

Ангел Славчев, "Възраждане" : Още през юли подготвихме вот на недоверие за безводието. Само "Величие" се подписаха

Нашата задача като опозиция е да свалим това правителство и затова организираме протест в събота. Това заяви в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев.

Първан Симеонов: Пеевски победи в мача с Доган. Спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България

Пеевски победи в мача с Доган. Съвсем спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България, където неговият политически съюзник Борисов ще трябва да преценява политическото си бъдеще. Това каза в интервю за БНТ социологът от "Мяра" Първан Симеонов, който обаче направи уточнението, че все пак още е рано да отписваме Борисов, цитиран от novini.bg.

Валентин Николов: "Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там

"Топлофикация София" все повече затъва в блатото и повлича „Булгаргаз” там. Само за миналата година доставките на газ са за 500 милиона лева, а са изплатени само 150 млн. Общите задължения на „Булгаргаз” към Българския енергиен холдинг са близо 2 млрд. лева". Тези сметки направи изп. директор на БЕХ Валентин Николов в „Денят на живо”.

Пламен Димитров: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс

"Поскъпването вече е факт, през последните 2 месеца. Първо се вижда, че между търговските вериги и малките магазинчета има необяснимо от пазарна гледна точка разминаване - Наблюдаваме 600 обекта, във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс. За 21 стоки, които ние гледаме в момента - между 2% и 12%. Белият боб е с 11% по-скъп, отколкото в малките магазинчета. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице" по bTV.

Министър Гуцанов: Девет дома за възрастни ще разкрием още през следващия месец

„Не ми харесва, че вече 30 години като че ли забравихме за институциите, че те, за да съществуват, да бъдат стабилни и авторитетни, не могат да се рушат една спрямо друга и обществото да се разделя на агитки. Това преболедуване на обществото, за да стане по-бързо, трябва да има авторитети и авторитетни институции. Това зависи от начина на мислене, не само на нас политиците, но и като цяло в обществото. Моралната деградация е един от най-големите проблеми. Липсата на справедливост е един от огромните проблеми.“

МОН: До края на утрешния ден ще публикуваме на сайта си примерни модели за НВО

До края на утрешния ден МОН ще публикува на сайта си примерни модели за НВО след 7 клас, които да ориентират учениците и родителите. Това съобщи в предаването „Пресечна точка” зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.

Системите на НОИ са готови за въвеждането на еврото

Системите на Националния осигурителен институт (НОИ) са готови за въвеждане на еврото от 1 януари и за разплащания единствено и само в евро. Това каза управителят на института Весела Караиванова по време на информационна среща за въвеждане на еврото в Благоевград, предават от БТА.

19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда

19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2021-2027. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова и Бюлент Йозджан, генерален директор на главна дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ към Министерството на външните работи на Република Турция и представител на Националния орган на програмата, връчиха на представители на партньорите по проектите символични ваучери за всеки проект. Договорите за тях вече са подписани.

Окончателно: Баба Янка запазва жилището си

Върховният касационен съд (ВКС) отмени днес арбитражното решение, с което 90-годишната Янка Ушколова беше осъдена да заплати 684 540,50лв. на фирмата „Билд комфорт 18“ и имотът ѝ беше запориран. Така тя запазва жилището си в кв. „Редута“ в София и ще продължи да живее в него. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Костадинов: „Дворцовата опозиция“ дреме в НС, докато народните представители на „Възраждане“ се борят за българите

Костадин Костадинов заяви на брифинг, че един от най-често задаваните въпроси към тях през последната седмица е дали ще подкрепят вот на недоверие. „Обаче такъв вот няма и ние за това винаги задаваме въпроса кога точно ще бъде внесен. За съжаление, само ние го задаваме, и тъй като вече ни е омръзнало да го задаваме и виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение скоро да внесат вот, решихме да внесем ние изготвеният от нас вот на недоверие към правителството.“, каза той на брифинг пред журналисти.

ПАСЕ препоръчва край на мониторинга за България

Излезе официалното прессъобщение, с което се съобщава, че на 9 септември Комисията за мониторинг на ПАСЕ предложи да бъде закрит диалогът след мониторинг с България, което означава, че занапред страната ни ще бъде наблюдавана само чрез редовните периодични прегледи, както всички останали държави членки. Това съобщи на страницата си във фейсбук Деница Сачева, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, цитирана от dariknews.bg.

Желязков: Нашият ангажимент е да обновяваме детските градини, защото децата са бъдещето на България

„Нашият ангажимент е да работим за обновяване на материалната база на учебните заведения, за да получават децата не само знания, но и да се учат на добродетели“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на официалното откриване на реновираната детска градина „Радост“ в гр. Симитли. Премиерът посочи, че модернизирането на сградата на образователната институция е струвало усилия и политическа воля, но изтъкна и ключовата роля при възпитанието и образованието на най-малките. „Това е място, което те ще прекарат важна част от своя живот и където ще получат знания, възпитание и всички добродетели“, изтъкна още Росен Желязков.

Борис Бонев в СОС: Лицемерието ви е празно като декларациите ви

На първата сесия на Общинския съвет след ваканцията Борис Бонев – председател на „Спаси София“ – иронизира речите на другите политически групи, като започна своето изказване с текст, генериран от ChatGPT. След като изчете речта, създадена от изкуствения интелект и иронизираща празнословието, което доминираше в изказванията на другите формации, Бонев се обърна директно към тях с думите „Сега обаче ще си кажа нещо от сърцето, защото истината е, че много ме дразните. Защото от всичко най-много мразя лицемерието.“, каза той.

Мечки по улиците на Доспат

Мечка е заснета да се разхожда по улица в Доспат, съобщи бТВ. Секретарят на общинската администрация Веселин Калфов посочи, че дивото животно е заснето от охранителна камера на ул. „Георги С. Раковски“ от местен жител.

Желязков: Нарушаването на въздушното пространство е абсолютно ненужна провокация

Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на руски дронове на полска територия. Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.

Румен Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България е привлекателно място за инвестиции на германския бизнес. Това каза президентът на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия Михаел Шуман, цитиран от бТВ, при срещата си с държавния глава на България Румен Радев в София.

Министър Дилов: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Малките и средните предприятия са гръбнакът на българската икономика и именно те ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в Благоевград по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Нинова: Управляващите правят поредната гавра с истината

“Управляващите правят поредната гавра с истината. Още през юли, когато НСИ извади данни за инфлация над 3% на годишна база, казах на приятели: ще сменят шефа на статистиката. Е, сменят го. По средата на мандата. И то по най-гнусно перфидния начин - чрез промяна в закона, за да не ги съди. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Докторантка на INSAIT е сред примерите за успешни млади изследователи на ЕК

Анна-Мария Халачева, докторант в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, беше посочена от Европейската комисия като един от примерите за успешни млади европейци. Талантливата изследователка е включена в стратегическия документ „From promise to progress: First year in office“, който придружава годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, представена на 10 септември. България е сред малкото държави, откроени с конкретен пример за млади научни таланти.

Желязков: Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото

Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото, налице са всички предпоставки процесът да премине плавно. За целта е важно да има стабилност и правителството прави всичко възможно да я осигури, като решава проблемите на бизнеса и на гражданите. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Благоевград, където участва в дискусия, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото. Ще положим максимално усилия, в това число със стабилна парламентарна подкрепа, за да създаваме всички предпоставки за нормално функциониране на държавата, категоричен беше Желязков. По думите му политическият дебат също е важен коректив за политиките, но той не трябва да се превръща в самоцел за деструктивност, нито пък да се фокусира върху това да няма редовно правителство, да има турболенция, системите да не работят пълноценно и да има несигурност във функционирането на публичния сектор.

Днес Сияна трябваше да стане на 13: Няма торта. Няма деца. Има само тишина

"Днес Сияна трябваше да навърши 13 години... остава тишината. На тази дата преди 13 години държах в ръцете си целия свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени…" Това написа във Фейсбук Николай Попов - бащата на Сияна, която загина при катастрофа и завинаги остана на 12 години.

Ремонт може да наруши електрозахранването в гр. Козлодуй

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) информира ЕРМ Запад, че започва ремонт на съоръжения в своята подстанция „Козлодуй“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия, снабдявани от подстанцията.

Георг Георгиев: Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война

Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война, каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев, цитиран от бТВ. Той е в Благоевград, където се провежда информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България.