Министър Гуцанов: Девет дома за възрастни ще разкрием още през следващия месец

„Не ми харесва, че вече 30 години като че ли забравихме за институциите, че те, за да съществуват, да бъдат стабилни и авторитетни, не могат да се рушат една спрямо друга и обществото да се разделя на агитки. Това преболедуване на обществото, за да стане по-бързо, трябва да има авторитети и авторитетни институции. Това зависи от начина на мислене, не само на нас политиците, но и като цяло в обществото. Моралната деградация е един от най-големите проблеми. Липсата на справедливост е един от огромните проблеми.“

Така социалният министър Борислав Гуцанов коментира в ефира на bTV инцидента с шефа на полицията в Русе, цитиран от novini.bg.

„Не е редно аз като социален министър да коментирам този случай. Не трябва всеки да е специалист по всичко. Не считам, че г-н Митов трябва да подава оставка. Нека се изяснят обстоятелствата и тогава да се вземат решения и мерки“, настоя той.

„Вотът на недоверие е най-мощният инструмент на опозицията. Вот след вот става деградация на този инструмент. Трябва да се вслушаме в опозицията, но това постоянно да се правят вотове на недоверие не води до нищо добро”, коментира той.

За обвиненията на опозицията към кабинета относно „завладяването на държавата”, Гуцанов обясни: „Гледам нашето министерство и не виждам кое е завладяно. Ще бъдем домакини на световно първенство по лека атлетика за деца със Синдром на Даун. Това е показател как не само да даваме средства за помощи, а как да ги приобщим към нас тези деца. Те просто са различни, не са болни. Силен пример е колко спортисти се присъединиха.”

На въпрос относно разкритите "домове на ужасите", министърът обърна внимание: „Това нещо можеше ли да стане, ако нямаше политическа воля? И другите министри са знаели за това, не съм открил аз този проблем. 670 проверки сме направили. Ако не бяхме аз и министър Георги Георгиев, с подкрепата на премиера, никога нямаше да може да се влезе в тези домове. 12 дома са закрити, 400 наши майки, бащи, баби и дядовци са преместени в истински домове, каквито трябва да бъдат. 118 кметове са поискали разкриване на нови домове за възрастни хора, обектите са 283, огледани са почти всички обекти. Девет дома ще разкрием с минимални средства още през следващия месец. Общините са тези, които трябва да ги управляват. Ще открием така 254 места. Продължаваме по програмата и ще обявим колко още места ще открием.”

„Колкото повече средства могат да се осигурят за семействата, но чрез труд, и вече което не достига – чрез икономика от нашето министерство, толкова по-добре. СР стигна 2572 лв. – 12% увеличение на средногодишна база. Добре е, че в София е малко под 3500 лв. 764 лв. линия на бедност – да, покачихме я, но е ясно, че не е достатъчно и знам, че ако може да е повече, ще е по-добре, но това са реалните възможности”, каза още социалният министър.

Уточни, че една от основните задачи на екипа му е борбата със сивата икономика: „Тя вече е стигнала 23-24% според АИКБ, а според други данни – до 30%. Това е една четвърт сива икономика в България, безобразно много. Трябва и синдикати, и работодателски организации, трябва и да поговорим за осигурителните доходи. Колко от хората са на минимална заплата и дали наистина са?”

„Премахване на Швейцарското правило не може да има. Относно пенсионната реформа – мисля, че може да говорим за надграждане, но не и реформа в пенсионната система. Трябва да се пипа много внимателно и умерено, защото системата касае всеки човек. Не трябва да се коментира вдигане на пенсионната възраст у нас”, допълни още Гуцанов.