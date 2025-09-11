Новини
Министър Гуцанов: Девет дома за възрастни ще разкрием още през следващия месец

Министър Гуцанов: Девет дома за възрастни ще разкрием още през следващия месец

11 Септември, 2025 18:11 362 6

„Вотът на недоверие е най-мощният инструмент на опозицията. Вот след вот става деградация на този инструмент. Трябва да се вслушаме в опозицията, но това постоянно да се правят вотове на недоверие не води до нищо добро”, коментира още социалният министър

Министър Гуцанов: Девет дома за възрастни ще разкрием още през следващия месец - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Не ми харесва, че вече 30 години като че ли забравихме за институциите, че те, за да съществуват, да бъдат стабилни и авторитетни, не могат да се рушат една спрямо друга и обществото да се разделя на агитки. Това преболедуване на обществото, за да стане по-бързо, трябва да има авторитети и авторитетни институции. Това зависи от начина на мислене, не само на нас политиците, но и като цяло в обществото. Моралната деградация е един от най-големите проблеми. Липсата на справедливост е един от огромните проблеми.“

Така социалният министър Борислав Гуцанов коментира в ефира на bTV инцидента с шефа на полицията в Русе, цитиран от novini.bg.

„Не е редно аз като социален министър да коментирам този случай. Не трябва всеки да е специалист по всичко. Не считам, че г-н Митов трябва да подава оставка. Нека се изяснят обстоятелствата и тогава да се вземат решения и мерки“, настоя той.

„Вотът на недоверие е най-мощният инструмент на опозицията. Вот след вот става деградация на този инструмент. Трябва да се вслушаме в опозицията, но това постоянно да се правят вотове на недоверие не води до нищо добро”, коментира той.

За обвиненията на опозицията към кабинета относно „завладяването на държавата”, Гуцанов обясни: „Гледам нашето министерство и не виждам кое е завладяно. Ще бъдем домакини на световно първенство по лека атлетика за деца със Синдром на Даун. Това е показател как не само да даваме средства за помощи, а как да ги приобщим към нас тези деца. Те просто са различни, не са болни. Силен пример е колко спортисти се присъединиха.”

На въпрос относно разкритите "домове на ужасите", министърът обърна внимание: „Това нещо можеше ли да стане, ако нямаше политическа воля? И другите министри са знаели за това, не съм открил аз този проблем. 670 проверки сме направили. Ако не бяхме аз и министър Георги Георгиев, с подкрепата на премиера, никога нямаше да може да се влезе в тези домове. 12 дома са закрити, 400 наши майки, бащи, баби и дядовци са преместени в истински домове, каквито трябва да бъдат. 118 кметове са поискали разкриване на нови домове за възрастни хора, обектите са 283, огледани са почти всички обекти. Девет дома ще разкрием с минимални средства още през следващия месец. Общините са тези, които трябва да ги управляват. Ще открием така 254 места. Продължаваме по програмата и ще обявим колко още места ще открием.”

„Колкото повече средства могат да се осигурят за семействата, но чрез труд, и вече което не достига – чрез икономика от нашето министерство, толкова по-добре. СР стигна 2572 лв. – 12% увеличение на средногодишна база. Добре е, че в София е малко под 3500 лв. 764 лв. линия на бедност – да, покачихме я, но е ясно, че не е достатъчно и знам, че ако може да е повече, ще е по-добре, но това са реалните възможности”, каза още социалният министър.

Уточни, че една от основните задачи на екипа му е борбата със сивата икономика: „Тя вече е стигнала 23-24% според АИКБ, а според други данни – до 30%. Това е една четвърт сива икономика в България, безобразно много. Трябва и синдикати, и работодателски организации, трябва и да поговорим за осигурителните доходи. Колко от хората са на минимална заплата и дали наистина са?”

„Премахване на Швейцарското правило не може да има. Относно пенсионната реформа – мисля, че може да говорим за надграждане, но не и реформа в пенсионната система. Трябва да се пипа много внимателно и умерено, защото системата касае всеки човек. Не трябва да се коментира вдигане на пенсионната възраст у нас”, допълни още Гуцанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 1 Отговор
    От къде намирате пари бе нали няма пари в бюджета ? Ама за крадене има винаги нали ?

    Коментиран от #3

    18:16 11.09.2025

  • 2 Гуцанката

    3 0 Отговор
    Е крадец от класа и омайник

    18:18 11.09.2025

  • 3 Гуци

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Обича цуци

    18:19 11.09.2025

  • 4 Запознат

    2 0 Отговор
    Най-голям дял в сивия сектор има в строителството и хотелиери-ресторантьори.
    Но строителната мафия е като огромна касичка на пеевски и борисов и няма да ги пипнат, а хотелите и ресторантите от десетилетия се държат от старите комуняги.

    18:23 11.09.2025

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор
    Гледай, чети, народе, и цъкай с език - семейството на премиера на България отваря хотел с водопад за 9 млн. лв.

    Честита да ни е еврозоната заедно с всички нейни благини!

    След много негация - една позитивна новина.

    София ще си има мегалуксозен хотел със собствен водопад.

    Най-после възмогващото се покрай евроинтеграцията народонаселение ще се поглези и ще попилее излишните си спестявания

    Ето го хотела-чудо "Хаяши", с луксозна СПА-зона, спортно-рекреативен център, баровски ресторанти и интериорна стена с водопад, за която е издадено специално позволение от главния архект на столичния район "Лозенец".

    18:26 11.09.2025

  • 6 Вече съм

    0 0 Отговор
    Спокоен за теб г-н Министър .

    18:30 11.09.2025

