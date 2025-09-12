Ивелин Михайлов: Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които е възможно да подкрепят вота на недоверие

Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които се колебаят дали да подкрепят вота на недоверие. Това заяви пред БНТ лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg. Той обаче отказа да посочи имената им с аргумента, че може да се окажат обект на политически натиск. Самият той се оплака от репресия от страна на Делян Пеевски.
Запитан защо не протестира срещу тази несправедливост, Михайлов посочи: "Ако ми подскажете къде живее Делян Пеевски, обещавам, че този човек няма да се чувства комфортно".
Лидерът на "Величие" се съгласи на 100% с твърдението на Росен Желязков, че управляващи и опозиция обитават паралелни вселени.
"Той си строи хотел за 30 милиона евро, а хората нямат с какво да си платят тока. Този човек е бил политик цял живот, такива средства няма как да събере", коментира Михайлов.
Той даде мнението си и по темата със случая с побоя над шефа на русенската полиция. Михайлов определи мерките на задържаните младежи (бел. ред. "домашен арест") като "справедливо решение". "Това е сбиване, причинено от двете страни", каза лидерът на "Величие".
"Ако се върне правото на полицията да бие както е в Германия, Белгия, Франция, полицаите ще ядат бой докато не са в униформа. Българското общество няма да търпи насилник като Делян Пеевски да иде и да заповядва на полицията. Когато полицията е овладяна в тоталитарна хватка, биеща полиция би означавала голяма загуба на свобода", коментира още той.
1 Гертруд
20:14 12.09.2025
2 Майна
70 О00 000
С неплатени данъци за 7 000 000.
Със 600 имота на теб и женати
Може да проверите!
Киро потника реве, че няма пари?
Къде са парите от даренията!
Отчел си 0 в сметната палата?!
20:16 12.09.2025
3 Да си
20:16 12.09.2025
4 Майна
Пари ?
Накара хората да затънат в заеми с кредити?
Ти не си и официален председател на Величие!
Такава е онази дето е взела седем кредита!
Дай и думата да се изкаже!
Направил си я престъпник
Нищожество, измет!
20:19 12.09.2025
5 Майна
Или ги засили да бранят корумпирания шеф на Варна?!
20:21 12.09.2025
6 Мдаа
Коментиран от #9
20:21 12.09.2025
7 Тото 1 и Тото 2
20:25 12.09.2025
8 ивелина диалекта
Коментиран от #13
20:26 12.09.2025
9 Майк Алън Патън
До коментар #6 от "Мдаа":Него не само куршум , но и МАГНИТ даже не го лови !
20:26 12.09.2025
10 Майна
Какво изказване е това , бе , малоумник
Да не мислиш , че това е като сциентологията ти на Торегър
Сциентологията е официално забранена в Германия!
Подлежи на преследване от закона!
Ела в Германия, бе помияр!
20:28 12.09.2025
11 Беден фараон
Къде с сдаренията, изманици?
20:30 12.09.2025
12 Майна
Само почакайте..
Това е- всички ги е набутал с кредити..
И им обещава, че ще ги изкара от тази яма..
Напечатал и ПРОДАВА тениски с ония свини..
Да си ги носите!
Помияр!
20:31 12.09.2025
13 Само Питам
До коментар #8 от "ивелина диалекта":Щом наричаш Иво ШУТ , как ли би нарекъл примерно Бойко и Делян ?
Коментиран от #14
20:33 12.09.2025
14 Беден фараон
До коментар #13 от "Само Питам":Негови шефове! 😆
20:36 12.09.2025
15 Хахаха
20:37 12.09.2025
16 Абсурдистан
20:40 12.09.2025
17 Промяна
20:42 12.09.2025
18 Съвсем
20:47 12.09.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
НЕ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ
ДА СТАНАТ БЪЛГАРСКИ БУНТОВНИЦИ
20:47 12.09.2025