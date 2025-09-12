Ивелин Михайлов: Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които е възможно да подкрепят вота на недоверие

Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които се колебаят дали да подкрепят вота на недоверие. Това заяви пред БНТ лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg. Той обаче отказа да посочи имената им с аргумента, че може да се окажат обект на политически натиск. Самият той се оплака от репресия от страна на Делян Пеевски.

Запитан защо не протестира срещу тази несправедливост, Михайлов посочи: "Ако ми подскажете къде живее Делян Пеевски, обещавам, че този човек няма да се чувства комфортно".

Лидерът на "Величие" се съгласи на 100% с твърдението на Росен Желязков, че управляващи и опозиция обитават паралелни вселени.

"Той си строи хотел за 30 милиона евро, а хората нямат с какво да си платят тока. Този човек е бил политик цял живот, такива средства няма как да събере", коментира Михайлов.

Той даде мнението си и по темата със случая с побоя над шефа на русенската полиция. Михайлов определи мерките на задържаните младежи (бел. ред. "домашен арест") като "справедливо решение". "Това е сбиване, причинено от двете страни", каза лидерът на "Величие".

"Ако се върне правото на полицията да бие както е в Германия, Белгия, Франция, полицаите ще ядат бой докато не са в униформа. Българското общество няма да търпи насилник като Делян Пеевски да иде и да заповядва на полицията. Когато полицията е овладяна в тоталитарна хватка, биеща полиция би означавала голяма загуба на свобода", коментира още той.