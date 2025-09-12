Новини
Ивелин Михайлов: Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които е възможно да подкрепят вота на недоверие

Ивелин Михайлов: Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които е възможно да подкрепят вота на недоверие

12 Септември, 2025 19:59

Лидерът на "Величие" се съгласи на 100% с твърдението на Росен Желязков, че управляващи и опозиция обитават паралелни вселени. "Той си строи хотел за 30 милиона евро, а хората нямат с какво да си платят тока. Този човек е бил политик цял живот, такива средства няма как да събере", коментира още Михайлов

Ивелин Михайлов: Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които е възможно да подкрепят вота на недоверие - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, които се колебаят дали да подкрепят вота на недоверие. Това заяви пред БНТ лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, цитиран от novini.bg. Той обаче отказа да посочи имената им с аргумента, че може да се окажат обект на политически натиск. Самият той се оплака от репресия от страна на Делян Пеевски.

Запитан защо не протестира срещу тази несправедливост, Михайлов посочи: "Ако ми подскажете къде живее Делян Пеевски, обещавам, че този човек няма да се чувства комфортно".

Лидерът на "Величие" се съгласи на 100% с твърдението на Росен Желязков, че управляващи и опозиция обитават паралелни вселени.

"Той си строи хотел за 30 милиона евро, а хората нямат с какво да си платят тока. Този човек е бил политик цял живот, такива средства няма как да събере", коментира Михайлов.

Той даде мнението си и по темата със случая с побоя над шефа на русенската полиция. Михайлов определи мерките на задържаните младежи (бел. ред. "домашен арест") като "справедливо решение". "Това е сбиване, причинено от двете страни", каза лидерът на "Величие".

"Ако се върне правото на полицията да бие както е в Германия, Белгия, Франция, полицаите ще ядат бой докато не са в униформа. Българското общество няма да търпи насилник като Делян Пеевски да иде и да заповядва на полицията. Когато полицията е овладяна в тоталитарна хватка, биеща полиция би означавала голяма загуба на свобода", коментира още той.


България
  • 1 Гертруд

    6 8 Отговор
    Фейсбук лумпен патриотката пак е спинкал на течение....

    20:14 12.09.2025

  • 2 Майна

    6 4 Отговор
    Същият си и ти
    70 О00 000
    С неплатени данъци за 7 000 000.
    Със 600 имота на теб и женати
    Може да проверите!
    Киро потника реве, че няма пари?
    Къде са парите от даренията!
    Отчел си 0 в сметната палата?!

    20:16 12.09.2025

  • 3 Да си

    1 0 Отговор
    седят там , където са ги продали !

    20:16 12.09.2025

  • 4 Майна

    4 5 Отговор
    Какви ги търсиш в Швейцария?
    Пари ?
    Накара хората да затънат в заеми с кредити?
    Ти не си и официален председател на Величие!
    Такава е онази дето е взела седем кредита!
    Дай и думата да се изкаже!
    Направил си я престъпник
    Нищожество, измет!

    20:19 12.09.2025

  • 5 Майна

    4 4 Отговор
    Как не е изскочила още тролската ти секта?
    Или ги засили да бранят корумпирания шеф на Варна?!

    20:21 12.09.2025

  • 6 Мдаа

    10 0 Отговор
    И това на Дебелеевски не е нормален живот. Всяка вечер да спиш на различни места и да си постоянно под напрежение от народната любов. Пазят го повече от Тръмп.

    Коментиран от #9

    20:21 12.09.2025

  • 7 Тото 1 и Тото 2

    6 2 Отговор
    Ивелин може и да е прав ! Като гледаме поведението и променливостта в мнението на Борисов , спокойно той може да гласува сам срещу себе си , за да се хареса и да е на гребена на вълната .....на своята хамелеонска простащина !

    20:25 12.09.2025

  • 8 ивелина диалекта

    7 3 Отговор
    е новият Яне Янев, в парламента винаги има по някой такъв шут да вдига врява, докато далаверите текат.

    Коментиран от #13

    20:26 12.09.2025

  • 9 Майк Алън Патън

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Него не само куршум , но и МАГНИТ даже не го лови !

    20:26 12.09.2025

  • 10 Майна

    6 3 Отговор
    Пълен идиот
    Какво изказване е това , бе , малоумник
    Да не мислиш , че това е като сциентологията ти на Торегър
    Сциентологията е официално забранена в Германия!
    Подлежи на преследване от закона!
    Ела в Германия, бе помияр!

    20:28 12.09.2025

  • 11 Беден фараон

    3 3 Отговор
    Ти ли не знаеш къде спинка шефът ти бе Схемалине! лОЛ

    Къде с сдаренията, изманици?

    20:30 12.09.2025

  • 12 Майна

    3 2 Отговор
    Ей сега ще излезе и сектата!
    Само почакайте..
    Това е- всички ги е набутал с кредити..
    И им обещава, че ще ги изкара от тази яма..
    Напечатал и ПРОДАВА тениски с ония свини..
    Да си ги носите!
    Помияр!

    20:31 12.09.2025

  • 13 Само Питам

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ивелина диалекта":

    Щом наричаш Иво ШУТ , как ли би нарекъл примерно Бойко и Делян ?

    Коментиран от #14

    20:33 12.09.2025

  • 14 Беден фараон

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Само Питам":

    Негови шефове! 😆

    20:36 12.09.2025

  • 15 Хахаха

    2 0 Отговор
    Идиот надежди говежди

    20:37 12.09.2025

  • 16 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Този индивид е "пощаден от проклятието на интелигентността".

    20:40 12.09.2025

  • 17 Промяна

    2 0 Отговор
    КАКВО СЕ СЛУЧВА ИЗМАМНИК ЗАПЛАШВА БЪЛГАРСКИ ПОЛИЦАИ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС НАЗНАЧИ ТОЗИ МОШЕНИКФДА РУШИ ДЪРЖАВАТА НИ НЯКОИ СЕ ОКАЗАХА НАД ЗАКОНИТЕ СЪД ЗАТВОР ЗА ТОВА ИЗМАМНО НАЗНАЧЕНО

    20:42 12.09.2025

  • 18 Съвсем

    0 0 Отговор
    Съвсем"изплискаха легена".Боже пази България!

    20:47 12.09.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ОТ ЧАЛГАДЖИИ , ОДАЛИСТКИ И ДЖУДЖЕТА
    ......
    НЕ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ
    ДА СТАНАТ БЪЛГАРСКИ БУНТОВНИЦИ

    20:47 12.09.2025

